Flight Status Update: दुनिया भर में मचा कोहराम; दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट बंद, एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें रद्द

कतर एयरवेज ने भी एयरस्पेस बंद होने के कारण दोहा के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. इस निर्णय का असर न केवल इस क्षेत्र में यात्रा कर रहे लोगों पर पड़ा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर भी व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है. 

Last Updated: Mar 02, 2026, 11:34 AM IST
Flight Status Update: ईरान संकट के कारण पिछले तीन दिनों से लाखों यात्री दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. ये संघर्ष हाल के वर्षों में सबसे गंभीर संघर्षों में से एक माना जा रहा है और इसकी वजह से न केवल प्रमुख एयरपोर्ट बल्कि आसपास का एयरस्पेस भी बंद कर दिया गया है. इस स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा है. दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन, एमिरेट्स ने सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे तक दुबई आने-जाने वाली सभी उड़ानों को रोक दिया है. एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि ये रुकावटें गुरुवार तक जारी रह सकती हैं. इसी तरह, एतिहाद एयरवेज ने अपनी उड़ानों के कैंसलेशन को सोमवार दोपहर 2 बजे तक बढ़ा दिया, जिससे यात्रियों को अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा.

कतर एयरवेज ने भी एयरस्पेस बंद होने के कारण दोहा के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. इस निर्णय का असर न केवल इस क्षेत्र में यात्रा कर रहे लोगों पर पड़ा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर भी व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है. इस संकट के चलते एयरलाइंस लगातार अपडेट और वैकल्पिक मार्गों की योजना बना रही हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है. 

संकट का असर एशिया में सबसे ज्यादा

भारत में एयर इंडिया और इंडिगो ने बताया कि वे ईरान में युद्ध और उसके बाद एयरपोर्ट बंद होने के कारण मध्य पूर्व के लिए आने-जाने वाली उड़ानों का संचालन यानी की ऑपरेशन नहीं करेंगे. एयर इंडिया ने ये भी घोषणा की कि 2 मार्च को यूरोप के लिए और यूरोप से आने-जाने वाली कुछ विशेष उड़ानें भी रद्द रहेंगी. इस संकट का असर एशिया के अन्य हिस्सों में भी महसूस किया गया. संयुक्त अरब अमीरात की नागरिक विमानन प्राधिकरण ने कहा कि उन्होंने इस व्यवधान में फंसे 20,000 से अधिक प्रभावित यात्रियों की मदद की है. इस क्षेत्र में लाखों लोग फंसे हुए हैं. ईरान के युद्ध के कारण बंद किए गए प्रमुख एयरपोर्ट में शामिल हैं. इसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं. 

एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एमिरेट्स, ITA एयरवेज, एतिहाद एयरवेज, ओमान एयर, कतर एयरवेज, वर्जिन एटलांटिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तुर्किश एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, रूसी एयरलाइंस, लुफ्थांसा, कुवैत एयरवेज, KLM, श्रीलंकाई एयरलाइंस भी प्रभावित हुई हैं. 

उमरा यात्रा बाधित

इरान-इजरायल संघर्ष के बीच उमरा यात्रा कर रहे 47 यात्री हैदराबाद से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं और उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

 

