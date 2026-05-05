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Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज संकट के बीच तेल पर आई बड़ी खबर! इराक ने कौड़ियों के भाव क्रूड बेचने का किया ऐलान, क्‍या है मामला?

होर्मुज संकट के बीच तेल पर आई बड़ी खबर! इराक ने कौड़ियों के भाव क्रूड बेचने का किया ऐलान, क्‍या है मामला?

फरवरी के अंत में संघर्ष बढ़ने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए शिपिंग गंभीर रूप से प्रभावित हुई है. सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच ताजा झड़पों ने चार हफ्ते के युद्धविराम की स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 05, 2026, 10:01 PM IST
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Iraq Offers Huge Discounts for Crude Shipments : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए तेल सप्लाई अब भी बाधित रहने के बीच इराक ने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कच्चे तेल पर बड़ी छूट की पेशकश की है. इराक ने इस महीने लोड होने वाले क्रूड कार्गो के टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले खरीदारों के लिए कीमतों में भारी कटौती की है. हालांकि इसमें एक बड़ी शर्त भी है. इन शिपमेंट्स को लेने के लिए जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरना होगा, जहां क्षेत्रीय तनाव चरम पर है. इराक के तेल टर्मिनल पर्शियन गल्फ के अंदर गहराई में स्थित हैं. इससे ये मार्ग और भी जोखिम भरा हो जाता है.

33.40 डॉलर प्रति बैरल तक की छूट

फरवरी के अंत में संघर्ष बढ़ने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए शिपिंग गंभीर रूप से प्रभावित हुई है. सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच ताजा झड़पों ने चार हफ्ते के युद्धविराम की स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले, खाड़ी से निर्यात रुकने के कारण स्टोरेज भर जाने पर इराक को उत्पादन घटाना पड़ा था. इराक की सरकारी ऑयल कंपनी अपने बसरा मीडियम क्रूड पर 33.40 डॉलर प्रति बैरल तक की छूट दे रही है. इसकी कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ये छूट उन खरीदारों के लिए है जो मई में तेल लोड करना चाहते हैं.

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2 जहाजों ने ही भरा तेल

वेसल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, अप्रैल में इराक के दक्षिणी बसरा पोर्ट से सिर्फ दो टैंकरों ने कच्चा तेल लोड किया. ये मार्च में 12 थे. इसका कारण यह रहा कि खाली जहाज होर्मुज के जरिए खाड़ी में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे. सामान्य स्थिति में ये पोर्ट हर महीने करीब 80 लोडिंग संभालता है. हालांकि, इराक तुर्की के जरिए पाइपलाइन से तेल निर्यात जारी रखे हुए है. लेकिन, इसकी मात्रा समुद्री शिपमेंट के मुकाबले काफी कम है.

मई 1 से 10 के बीच लोड होने वाले कार्गो के लिए बसरा मीडियम पर 33.40 डॉलर प्रति बैरल की छूट दी जा रही है, जबकि महीने के बाकी हिस्से के लिए यह छूट घटकर 26 डॉलर रह जाएगी. वहीं. बसरा हेवी को आधिकारिक कीमतों से 30 डॉलर कम पर ऑफर किया गया है. SOMO ने पिछले हफ्ते क़ैयारा क्रूड के लिए स्पॉट टेंडर भी जारी किया है. हालांकि, ट्रेडर्स के अनुसार इन शिपमेंट्स को भी पर्शियन गल्फ के भीतर से ही उठाना होगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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