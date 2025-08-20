Indian Railways: छठ-द‍िवाली पर आपको भी जाना है घर? ट‍िकट बुक कराने से पहले जान लें रेलवे का यह न‍ियम
IRCTC Ticket Booking Rule: आईआरसीटीसी (IRCTC) के ट‍िकट बुक‍िंग न‍ियम में प‍िछले द‍िनों बदलाव क‍िया गया था. इस न‍ियम के अनुसार आप अब यात्रा की त‍िथ‍ि से 60 द‍िन पहले ट‍िकट की बुक‍िंग करा सकते हैं. पहले यह न‍ियम 120 द‍िन का था. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:42 PM IST
Indian Railways Latest Rule: देश में फेस्‍ट‍िव सीजन सीजन शुरू होने वाला है और ट्रेन ट‍िकट को लेकर यात्र‍ियों के बीच मारामारी शुरू हो गई है. इस दौरान दुर्गा पूजा, दशहरा, द‍िवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन के टिकट की मांग काफी ज्‍यादा बढ़ जाती है. इस दौरान यूपी-बि‍हारी के लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर की यात्रा करते हैं. प‍िछले द‍िनों भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग का समय 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है. इस न‍ियम को रेलवे की तरफ से 1 नवंबर 2024 से लागू क‍िया गया है.

बुकिंग को लेकर असमंजस काफी बढ़ गई

रेलवे की तरफ से लागू क‍िये गए नए न‍ियम को लेकर यात्रियों में टिकट बुकिंग को लेकर असमंजस काफी बढ़ गया है. आइए जानते हैं इस नियम के बारे में. भारतीय रेलवे के न‍ियमानुसार यात्री 1 नवंबर 2024 से यात्रा करने की तारीख से 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं. अगर ट्रेन अगले दिन बीच के स्टेशनों पर पहुंचती है तो ट‍िकट की बुक‍िंग 61 दिन पहले होगी. कुछ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए बुकिंग पीर‍ियड और कम हो सकता है.

इस टाइम ट‍िकट म‍िलने की संभावना ज्‍यादा
उदाहरण के लिए 19 अक्टूबर 2025 की यात्रा के लिए टिकट 20 अगस्त 2025 को बुक क‍िया जा सकता है. आपको बता दें फेस्‍ट‍िव सीजन में रेलवे ट‍िकट बुक‍िंग खुलने के साथ ही मिनटों में बिक जाते हैं. अगर कन्‍फर्म सीट नहीं मिलती तो यात्रियों को महंगा और तत्काल कोटा चुनना पड़ता है. जानकारों के अनुसार बुकिंग शुरू होने वाले दिन सुबह 8 बजे आईआरसीटीसी (IRCTC) पोर्टल पर लॉगइन करने से टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

बेस फेयर पर 20 प्रत‍िशत का एक्‍सट्रा ड‍िस्‍काउंट
जब आप टिकट बुकिंग कराते हैं तो इसकी स्थिति स्‍पष्‍ट होती है. इसमें आपको बताया जाता है क‍ि आपका ट‍िकट कन्‍फर्म है (बर्थ ड‍िटेल के साथ), RAC या वेट लिस्ट वाला ट‍िकट है. ट्रेनडेट बुकिंग कैलकुलेटर जैसे टूल यात्रियों को बुकिंग की तारीख की जानकारी देने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा फेस्‍ट‍िव सीजन की ट‍िकट बुक कराने वालों को रेलवे की तरफ से 20 प्रत‍िशत का एक्‍सट्रा ड‍िस्‍काउंट बेस फेयर पर द‍िया जा रहा है. रेलवे की तरफ से इस योजना का हाल ही में अनाउंसमेंट क‍िया गया है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

