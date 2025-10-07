आपके लिए IRCTC लेकर आया ‘भव्य गुजरात’ टूर पैकेज, जानें भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की पूरी डिटेल

IRCTC: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने 26 अक्टूबर को रेनिगुंटा रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली 'भव्य गुजरात' भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रा की घोषणा की है. ये ट्रेन द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर मंदिर, बेट द्वारका, सोमनाथ मंदिर, साबरमती आश्रम, मोढेरा सूर्य मंदिर, रानी की वाव और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराएगी. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ने और उतरने की सुविधा उपलब्ध होगी.

कितने दिन की होगी यात्रा?

ये यात्रा नौ रातों और 10 दिनों तक चलेगी और इसमें यात्रा, आवास और खानपान, यात्रा के दौरान सुरक्षा, यात्रा बीमा और सहायता के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टूर मैनेजर शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बुकिंग शुरू

IRCTC 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 'भव्य गुजरात' भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाएगा. 10 दिनों की इस यात्रा में गुजरात के प्रमुख मंदिर और धरोहर स्थल शामिल होंगे. इसमें यात्रा, ठहरने, भोजन, बीमा और टूर शामिल है. बुकिंग अभी शुरू हो गई है.

कितना है किराया?

ये पूरी यात्रा नौ रातों और 10 दिनों की अवधि में पूरी होगी. स्लीपर के लिए किराया ₹18,400, 3AC के लिए ₹30,200 और 2AC के लिए ₹39,900 है. इस राशि में सड़क परिवहन, आवास और खानपान (नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना दोनों) सहित सभी यात्रा सर्विस शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : दादाजी ने 1990 में खरीदा होता 10 किलो सोना तो आज कितनी होगी उसकी कीमत?

यात्रा की डिटेल

तारीख : 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक

बोर्डिंग और डीबोर्डिंग स्टेशन: रेणिगुंटा, गुडुर, नेल्लोर, ओंगोले, चिराला, तेनाली, विजयवाड़ा, खम्मम, काज़ीपेट, सेकंदराबाद, निज़ामाबाद, हज़ूर साहिब नांदेड़ और पूर्णा

प्रति व्यक्ति किराया: ₹18,400 से ₹38,300 तक (क्लास के अनुसार)

बुकिंग के लिए संपर्क: 9701360701 / 9281030750 / 9281030749

ऑनलाइन बुकिंग: www.irctctourism.com