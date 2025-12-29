IRCTC ने आज से बदल दी रिजर्वेशन की टाइमिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आधार का बढ़ा 'दम', दलालों पर लगाम

Advertisement
रेलवे ने टिकट बुकिंग से लेकर टिकट किराए में कई बदलाव कर दिए हैं. रेलवे ने किलोमीटर और क्लास के हिसाब से किराए में 1 पैसा/2 पैसा की बढ़ोतरी कर दी है. वहीं टिकट बुकिंग के समय में भी बड़ा बदलाव कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 29, 2025, 10:30 AM IST
IRCTC ticket: रेलवे ने टिकट बुकिंग से लेकर टिकट किराए में कई बदलाव कर दिए हैं. रेलवे ने किलोमीटर और क्लास के हिसाब से किराए में 1 पैसा/2 पैसा की बढ़ोतरी कर दी है. वहीं टिकट बुकिंग के समय में भी बड़ा बदलाव कर दिया है. रेलवे ने उन यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग की टाइमिंग बदल दी है, जिन्होंने अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कर रखा है. रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी 60 दिन पहले खुलने वाले टिकट विंडो के पहले दिन बिना आधार अथेंटिकेशन के टिकट बुक नहीं होगी. पहले इसे 15 मिनट रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर पूरा दिन किया जा रहा है.

आज से बदला टिकट बुकिंग का नियम

अगर आपने अपनी IRCTC आईडी को आधार से लिंक किया है तो आपके लिए एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग 60 नहीं बल्कि 59 दिन पहले शुरू हो जाएगी. एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) के पहले दिन अगर आपको टिकट बुक करना है तो आपका आईआरसीटीसी लॉगइन आईडी आधार से लिंक होना चाहिए.  29 दिसंबर 2025 से केवल आधार प्रमाणित यूजर्स ही एडवांस रिजर्वेशन के पहले दिन सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुक कर सकेंगे. 

29 दिसंबर से बदल गया टिकट बुकिंग का टाइम 

आधार लिंक्ड IRCTC यूजर्स के लिए 29 दिसंबर यानी सोमवार से एडवांस रिजर्व पीरियड (ARP) बदल गया है. नए नियम के मुताबिक आधार वैरिफाइड  यूजर्स के लिए एडवांस बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकेंगे. रेलवे ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए एडवांस टिकट विंडो खुलने के पहले दिन बुकिंग खुलने से 15 मिनट के लिए अनिवार्य किया गया था. बाद में इसे दो घंटे के लिए अनिवार्य किया गया था.  

बुकिंग में क्या-क्या बदलेगा  

रेलवे ने अब सामान्य बुकिंग के पहले दिन आधार से वेरिफाइड बुकिंग का दायरा बढ़ा दिया है, जो सुबह 8 बजे से रात 12 बजे (00:00 घंटे) तक कर दिया गया है. इसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा. 29 दिसंबर से आधार वैरिफाइड यूजर्स सुबह आठ बजे से दिन के 12 बजे तक के लिए इसे अनिवार्य किया गया है. इसके बाद 5 जनवरी 2026 से सुबह 8 बजे से शाम के शाम 4 बजे तक अनिवार्य होगा. फिर 12 जनवरी 2026 से सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार आथेंटिकेशन अनिवार्य होगा. यानी दलालों पर नकेल कसने के लिए ये तैयारी की जा रही है. जिसमें टिकट बुकिंग के लिए समय को बदला जा रहा है.  

काउंटर टिकट का नियम

रेलवे ने ये बदलाव आईआरसीटीसी से बुकिंग पर किया है. जिसमें एडवांस टिकट बुकिंग के पहले दिन जनरल रिजर्व टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड IRCTC अकाउंट ही काम करेंगे. रेलवे के कंप्यूटरइज्ड PRS काउंटर्स पर टिकट बुक करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है.  

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

#indian railway

