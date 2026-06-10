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ट्रेन में खाना मंगाने वालों के लिए अलर्ट! IRCTC ने 14 अवैध फूड पोर्टल्स पर कसा शिकंजा, यात्रियों के लिए जारी की नई चेतावनी

IRCTC के अनुसार, ये अनधिकृत प्लेटफॉर्म अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार कर रहे थे और इनके डिलीवरी स्टाफ व रसोई कर्मचारियों की अनिवार्य मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 10, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:27 PM IST
ट्रेन में खाना मंगाने वालों के लिए अलर्ट! IRCTC ने 14 अवैध फूड पोर्टल्स पर कसा शिकंजा, यात्रियों के लिए जारी की नई चेतावनी
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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