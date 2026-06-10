/ट्रेन में खाना मंगाने वालों के लिए अलर्ट! IRCTC ने 14 अवैध फूड पोर्टल्स पर कसा शिकंजा, यात्रियों के लिए जारी की नई चेतावनी

IRCTC : भारतीय रेलवे की टिकटिंग, कैटरिंग और पर्यटन इकाई IRCTC ने ट्रेनों में अवैध ई-कैटरिंग सेवाओं पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. यात्रियों की फूड सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़े बढ़ते खतरों को देखते हुए IRCTC ने अपनी ब्रांडिंग का गलत इस्तेमाल कर कारोबार करने वाले 14 फर्जी फूड डिलीवरी पोर्टलों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है.
IRCTC के अनुसार, ये अनधिकृत प्लेटफॉर्म अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार कर रहे थे और इनके डिलीवरी स्टाफ व रसोई कर्मचारियों की अनिवार्य मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई थी. साथ ही, कई मामलों में ये वेबसाइटें यात्रियों से PNR नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भुगतान संबंधी जानकारी (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI) मांग रही थीं. इससे साइबर धोखाधड़ी और फिशिंग जैसे अपराधों का खतरा बढ़ रहा था.
IRCTC ने जिन प्लेटफॉर्म्स की पहचान की है, उनमें शामिल हैं:
railrestro.com, railrestro.in
railmitra.com
travelkhana.com
trainscafe.com
dibrail.com
railfood.net
comesum.com
travelerfood.com
foodontrack.in
ecatering.app
khanaonline.in
trainway.in
railmeal.com
trainmenu.com
IRCTC ने बताया कि इन संस्थाओं को 18 फरवरी को औपचारिक नोटिस जारी किए गए थे और 16 मार्च से 11 अप्रैल के बीच इनके खिलाफ आपराधिक शिकायतें भी दर्ज कराई गईं.
IRCTC ने यात्रियों को केवल अधिकृत माध्यमों से ही भोजन ऑर्डर करने की सलाह दी है. इसके तहत:
केवल आधिकारिक IRCTC E-कैटरिंग वेबसाइट का उपयोग करें
फूड ऑन ट्रैक मोबाइल ऐप से ऑर्डर करें
IRCTC द्वारा अधिकृत फूड एग्रीगेटर्स और विक्रेताओं से ही भोजन बुक करें
अधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाता है
सुरक्षित भुगतान और सत्यापित बिलिंग की सुविधा मिलती है
IRCTC की ई-कैटरिंग सेवा के जरिए यात्री यात्रा के दौरान अपनी पसंद का भोजन पहले से बुक कर सकते हैं. इसे निर्धारित स्टेशन पर सीधे उनकी सीट तक पहुंचाया जाता है. ये सर्विस मार्केट आधारित कीमतों पर विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्प उपलब्ध कराती है.
IRCTC की ई-कैटरिंग सेवा से कई लोकप्रिय फूड ब्रांड जुड़े हुए हैं, जिनमें:
Behrouz Biryani
Bikanervala
Biryani Blues
Biryani By Kilo
Domino's
Faasos
Firangi Bake
Haldiram's
KFC
La Pino'z Pizza
Lunchbox
McDonald's
Oven Story
Pizza Hut
Sweet Truth
IRCTC ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए जोमाटो और स्विगी जैसे प्रमुख फूड एग्रीगेटर्स के साथ भी साझेदारी की है. इससे यात्रियों को रियल-टाइम ट्रैकिंग और ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं मिलती हैं. अप्रैल 2026 तक IRCTC की ई-कैटरिंग सेवा 400 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है.
IRCTC E-कैटरिंग वेबसाइट पर जाकर
Android और iPhone के लिए फूड ऑन ट्रैक ऐप के माध्यम से
IRCTC ई-कैटरिंग हेल्पलाइन 1323 पर कॉल करके
IRCTC के अधिकृत फूड पार्टनर्स और विक्रेताओं के जरिए