अब नहीं चलेगी कालाबाजारी! IRCTC ने 3 करोड़ फर्जी IDs की बंद, कालाबाजारी पर कसा शिकंजा

Indian Railways : IRCTC वेबसाइट पर रोजाना बनने वाली नई यूजर ID की संख्या घटकर करीब 5,000 रह गई है, जबकि पहले ये संख्या लगभग एक लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाती थी. ये जानकारी रेलवे अधिकारियों ने शनिवार को दी है. उन्होंने बताया कि अब यूजर की पहचान पक्की करने के लिए एक नए सख्त सिस्टम के कारण IRCTC वेबसाइट पर रोजाना जोड़े जाने वाले नए यूजर ID की संख्या लगभग एक लाख से घटकर लगभग 5,000 हो गई है.

इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया था कि ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अब आधार-आधारित ओटीपी प्रणाली लागू की गई है. यह प्रणाली 322 ट्रेनों में चालू हो चुकी है, जिससे तत्काल टिकट की पुष्टि का समय लगभग 65 प्रतिशत बढ़ गया है.

नकली अकाउंट डीएक्टिवेट करने में मदद मिली

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नकली पहचान के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग पर भारतीय रेलवे की कार्रवाई के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन कदमों से भारतीय रेलवे को पहले ही 3.03 करोड़ नकली अकाउंट डीएक्टिवेट करने में मदद मिली है. उन्होंने कहा, 'अन्य 2.7 करोड़ यूजर ID को या तो अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है या उनकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर सस्पेंशन के लिए पहचान की गई है.'

लोकल खाना देने का निर्देश

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टिकटिंग सिस्टम में इस तरह से सुधार किया जाए कि सभी यात्री एक असली और जेनुइन यूजर ID के जरिए आसानी से टिकट बुक कर सकें. इसके अलावा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को वंदे भारत ट्रेनों में उस क्षेत्र का लोकल खाना देने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने कहा कि लोकल खाना, जो उन क्षेत्रों की संस्कृति और स्वाद को दिखाता है. यात्रियों के अनुभव को काफी बेहतर बनाएगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस सुविधा को धीरे-धीरे सभी ट्रेनों में बढ़ाया जाएगा.