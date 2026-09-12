सर्वर क्रैश हुए बिना एक ही दिन में 20 लाख टिकट बुक, IRCTC ने कैसे रच दिया इतिहास?

टिकटों की ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) की तरफ से बेहद सख्त कदम उठाए गए. ऑटोमेटेड बोट्स और फर्जी एजेंट पर लगाम लगाने के लिए एडवांस्ड एंटी-बोट सिस्टम लागू किया गया है. इससे संदिग्ध ऑटोमेटेड ट्रैफिक में 55 से 65 फीसदी तक की गिरावट आई है. इसके अलावा तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट (सुबह 8:00 बजे से 8:10 बजे तक)

के बीच ऑथराइज एजेंट की टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी गई. जांच के दौरान आईआरसीटीसी (IRCTC) की तरफ से 3.04 करोड़ फर्जी यूजर अकाउंट बंद कर दिये गए और 6.33 करोड़ यूजर आईडी को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए मार्क किया गया है.