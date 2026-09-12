सर्वर क्रैश हुए बिना एक ही दिन में 20 लाख टिकट बुक, IRCTC ने कैसे रच दिया इतिहास?

IRCTC Ticket Booking: फेस्टिव सीजन के लिए ट्रेन और फ्लाइट टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है. इस बार त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी (IRCTC) ने नया इतिहास रच दिया है. फेस्टिव सीजन की भारी भीड़ और यात्रियों की बढ़ती डिमांड के कारण 7 सितंबर को IRCTC के जरिये रिकॉर्ड 20 लाख से ज्यादा टिकट बुक किये गए. रेलवे के इतिहास में यह पहला मौका है(, जब एक ही दिन में इतने ज्यादा टिकट की बुकिंग की गई. इस दौरान सिस्टम में बिना किसी रुकावट के करोड़ों यात्रियों ने ट्रेन टिकट को आसानी से बुक किया.
IRCTC की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसारन 7 सितंबर को एक ही दिन में कुल 20,06,353 टिकट की बुकिंग की गई, यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इसके अगले दिन यानी 8 सितंबर को 19,50,699 टिकट बुक किये गए. यह आंकड़ा पिछले साल के फेस्टिव सीजन के सबसे बड़े दिन यानी 18,40,203 टिकट के मुकाबले करीब 6 फीसदी ज्यादा है. आंकड़ों से यह साफ हो रहा है कि इस बार लोग त्योहारों पर घर जाने के लिए टाइम से पहले अपनी टिकट बुक करा रहे हैं.
आईआरसीटीसी (IRCTC) के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल रिजर्व टिकट का करीब 89 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन बुक होता है. फेस्टिव सीजन में वेबसाइट को क्रैश होने से बचाने के लिए IRCTC ने सर्वर कैपिसिटी को करीब दोगुना कर दिया है. इसके अलावा 15 जुलाई 2026 को IRCTC ने अपनी वेबसाइट और यूजर इंटरफेस को भी पूरी तरह अपडेट किया. नए फीचर के जरिये यात्री एक ही स्क्रीन पर सभी ट्रैवल क्लास की सीटों की उपलब्धता चेक कर सकते हैं. नए सिस्टम के कारण रिकॉर्ड बुकिंग के बावजूद वेबसाइट पर किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी नहीं आई.
टिकटों की ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) की तरफ से बेहद सख्त कदम उठाए गए. ऑटोमेटेड बोट्स और फर्जी एजेंट पर लगाम लगाने के लिए एडवांस्ड एंटी-बोट सिस्टम लागू किया गया है. इससे संदिग्ध ऑटोमेटेड ट्रैफिक में 55 से 65 फीसदी तक की गिरावट आई है. इसके अलावा तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट (सुबह 8:00 बजे से 8:10 बजे तक)
के बीच ऑथराइज एजेंट की टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी गई. जांच के दौरान आईआरसीटीसी (IRCTC) की तरफ से 3.04 करोड़ फर्जी यूजर अकाउंट बंद कर दिये गए और 6.33 करोड़ यूजर आईडी को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए मार्क किया गया है.
IRCTC चेयरमैन और एमडी राहुल हिमैलियन ने बताया कि रोजाना बुक होने वाले 18 से 19 लाख टिकट में से 89 फीसदी की बुकिंग ऑनलाइन होती है. कुल ऑनलाइन टिकट में से 53 फीसदी टिकट 'IRCTC Rail Connect App' से बुक किये जाते हैं. इसके अलावा 28 फीसदी टिकट पेटीएम, मेकमायट्रिप और कन्फर्मटिकट जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिये बुक होते हैं. ऑफिशियल IRCTC वेबसाइट का शेयर 17 फीसदी है, जबकि 2 फीसदी टिकट सरकारी सिस्टम के तहत बुक किये जाते हैं.