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सर्वर क्रैश हुए बिना एक ही दिन में 20 लाख टिकट बुक, IRCTC ने कैसे रच दिया इतिहास?

IRCTC ने फेस्टिव सीजन की भीड़ के बीच एक दिन में 20 लाख से ज्यादा टिकट बुक करके नया रिकॉर्ड बनाया है. आइए जानते हैं रेलवे के नए सर्वर, 3 करोड़ फर्जी अकाउंट पर एक्शन और ऐप बुकिंग से जुड़े नए आंकड़ों के बारे में.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 12, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:42 PM IST
सर्वर क्रैश हुए बिना एक ही दिन में 20 लाख टिकट बुक, IRCTC ने कैसे रच दिया इतिहास?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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