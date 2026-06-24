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तेजस एक्सप्रेस की बिरयानी में मिली मरी हुई मक्खी, IRCTC ने वेंडर पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले को आईआरसीटीसी (IRCTC) ने गंभीरता से लिया और तेजस एक्सप्रेस में भोजन उपलब्ध कराने वाले कैटरिंग वेंडर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की. रेलवे अधिकारियों ने यात्री स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी गंभीर लापरवाही का हवाला देते हुए वेंडर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:06 PM IST
तेजस एक्सप्रेस की बिरयानी में मिली मरी हुई मक्खी, IRCTC ने वेंडर पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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