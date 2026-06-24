IRCTC : अहमदाबाद से मुंबई जा रही तेजस एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री को उस समय बड़ा झटका लगा, जब उसे अपने वेज बिरयानी बॉक्स मील में एक मरी हुई मक्खी मिली. ये घटना ट्रेन संख्या 82902 में हुई, जिसे देश की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक माना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, यात्री ने जैसे ही अपना भोजन बॉक्स खोला, उसे बिरयानी में मरी हुई मक्खी दिखाई दी. इसके बाद उसने तुरंत रेलवे के संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है.
शिकायत मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई की. अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन कैप्टन और ऑनबोर्ड कैटरिंग मैनेजर स्वयं यात्री के पास पहुंचे, घटना के लिए माफी मांगी और उसे नया भोजन देने की पेशकश की. हालांकि, इस लापरवाही से नाराज यात्री ने दूसरा भोजन लेने से इनकार कर दिया.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले को आईआरसीटीसी (IRCTC) ने गंभीरता से लिया और तेजस एक्सप्रेस में भोजन उपलब्ध कराने वाले कैटरिंग वेंडर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की. रेलवे अधिकारियों ने यात्री स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी गंभीर लापरवाही का हवाला देते हुए वेंडर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
Thank You @IRCTCofficial for Serving Quality Food With Fly and Insects
That too in Tejas (Most Premium One)
Pathetic Service with Higher Cost @AshwiniVaishnaw ji please check
Train Numbers 82902
Coach E2
Seat 48 @RailMinIndia @IRCTCofficial @irctcwestzone @TimesNow pic.twitter.com/1JX8ZXQPyB
— Sumit Mehrotra (@SumitResearch) June 23, 2026
आर्थिक दंड के अलावा, अधिकारियों ने वेंडर को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज नोटिस) भी जारी किया है और उससे घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही, रेलवे प्रशासन ने ऐसी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत आरोप गंभीर पाए जाने पर वेंडर का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने तेजस एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों से जुड़े कैटरिंग स्टाफ को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वेंडरों को भोजन की गुणवत्ता की सख्त जांच सुनिश्चित करने, ताजा कच्चे माल का उपयोग करने और खाद्य भंडारण व तैयारी क्षेत्रों का नियमित /निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. इस मामले ने एक बार फिर ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे की ट्रेनों में यात्रा करने वाले कई यात्रियों ने भोजन में कीड़े-मकोड़े, दूषित या बासी खाना और अन्य बाहरी वस्तुएं मिलने की शिकायतें दर्ज कराई हैं.