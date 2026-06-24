रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने तेजस एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों से जुड़े कैटरिंग स्टाफ को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वेंडरों को भोजन की गुणवत्ता की सख्त जांच सुनिश्चित करने, ताजा कच्चे माल का उपयोग करने और खाद्य भंडारण व तैयारी क्षेत्रों का नियमित /निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. इस मामले ने एक बार फिर ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे की ट्रेनों में यात्रा करने वाले कई यात्रियों ने भोजन में कीड़े-मकोड़े, दूषित या बासी खाना और अन्य बाहरी वस्तुएं मिलने की शिकायतें दर्ज कराई हैं.