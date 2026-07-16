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IRCTC 2.0 Explained: सेकेंडों में ट‍िकट बुक, स‍िंगल क्‍ल‍िक पर जानकारी; गैर जरूरी चीजें गायब...IRCTC की नई वेबसाइट में क्‍या बदला?

IRCTC New Website: रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने यात्र‍ियों की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए आईआरसीटीसी (IRCTC) की नई वेबसाइट में कई बदलाव क‍िये हैं. अभी इस वेबसाइट पर यूजर एक्‍सपीर‍ियंस जानने के ल‍िए बीटा वर्जन को लाइव क‍िया गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 16, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:59 AM IST
IRCTC 2.0 Explained: सेकेंडों में ट‍िकट बुक, स‍िंगल क्‍ल‍िक पर जानकारी; गैर जरूरी चीजें गायब...IRCTC की नई वेबसाइट में क्‍या बदला?
Image Credit: Zee News DeskSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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