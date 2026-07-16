Indian Railways: भारतीय रेलवे के जरिये सफर करने वालों के लिए शानदार खबर है. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने टिकट बुकिंग वेबसाइट के नए 'बीटा वर्जन' को लाइव कर दिया है. इसके बाद यात्रियों को रीडिजाइन वेबसाइट यूज करने का मौका मिल रहा है. आप मौजूदा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर नए बीटा पोर्टल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि IRCTC की नई वेबसाइट को 15 जुलाई तक लॉन्च कर दिया जाएगा. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा था कि अभी नई वेबसाइट को लॉन्च होने में 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है.
रेल मिनिस्ट्री का कहना है कि नई बीटा वेबसाइट का मकसद नई सर्विस जोड़ना नहीं, बल्कि टिकट बुकिंग के प्रोसेस को आसान बनाना है. नए डिजाइन में वेबसाइट का लेआउट एकदम क्लीन रखा गया है. अभी टिकट बुकिंग के समय बार-बार परेशान करने वाले कैप्चा (Captcha), अनचाहे पॉप-अप एड और स्क्रीन पर चमकने वाले ग्राफिक्स से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. अभी ये बुकिंग के टाइम प्रॉब्लम करते थे. एक बेहतरीन फीचर यह जोड़ा गया है कि इसके तहत एक ही स्क्रीन पर सभी ट्रैवल क्लास में सीटों की उपलब्धता दिखाई देगी. आइए विस्तार से जानते हैं नई वेबसाइट से जुड़े फीचर और इसको लेकर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट दुनियाभर के सबसे बड़े और बिजी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है. हर दिन लाखों लोग इसके जरिये बुकिंग करते हैं. रोजाना सुबह 10 और 11 बजे 'तत्काल बुकिंग' के टाइम पर वेबसाइट पर कई गुना ट्रैफिक बढ़ जाता था. पुराने सिस्टम पर एक साथ लाखों यूजर्स के आने पर वेबसाइट स्लो हो जाती थी और पेमेंट फेल होने की समस्या भी आती थी. भारी लोड को संभालने के लिए इसे अपग्रेड करना जरूरी था. तत्काल में टिकट बुकिंग के समय प्रोसेस लंबा होने से काफी टाइम लग जाता था. इसके अलावा कैप्चा और पॉप-अप्स को लेकर यूजर्स का एक्सपीरियंस सही नहीं था.
आईआरसीटीसी (IRCTC) की नई वेबसाइट में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर कई बदलाव किये गए हैं. यदि सबसे अहम 5 बदलावों की बात करें तो निम्न लिखित हैं. इन बदलावों से टिकट बुकिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदलने वाला है-
विज्ञापन, पॉप-अप और मुश्किल कैप्चा को हटाया गया, इससे बुकिंग का प्रोसेस फास्ट होगा.
एक ही स्क्रीन पर स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट AC की सीटों की उपलब्धता.
टिकट बुकिंग को फाइनल करने का प्रोसेस छोटा और आसान कर दिया गया है.
प्रोफाइल में पैसेंजर डिटेल रख सकते हैं, बुकिंग के समय एक क्लिक में डेटा भर जाएगा.
नई वेबसाइट को रेलवे के मॉर्डन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) से जोड़ा जा रहा है.
नई वेबसाइट में पुराने वर्जन के मुकाबले बड़ा अपग्रेड किया गया है. पहले और अब की वेबसाइट में जो सबसे बड़े बदलाव किये गए हैं, वो इस प्रकार हैं-
अभी IRCTC की नई वेबसाइट का 'बीटा वर्जन' (Beta Version) लाइव हुआ है, इसलिए आम यूजर के तौर पर आपको चार कदम उठाने चाहिए. इससे आपका टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सकेगा. सबसे पहले आपको नई वेबसाइट का खुद एक्सपीरियंस लेना चाहिए. इसके अलावा आप भी अपनी 'मास्टर लिस्ट' और प्रोफाइल को अपडेट कर लें. रेलवे ने बीटा वर्जन को इसलिए ही लॉन्च किया है कि आम आदमी इसको यूज करके इससे जुड़ी खामियों को उजाकर कर सके. आप वेबसाइट के 'Feedback' ऑप्शन पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं. इसके अलावा आपको तत्काल बुकिंग के समय सावधानी बरतने की जरूरत है.
मौजूदा आईआरसीटीसी (IRCTC) देश के सबसे बिजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां रोजाना 14.5 लाख टिकट बुक किए जाते हैं. इस लोड को संभालने के लिए बीटा वर्जन को फिलहाल यूजर फीडबैक के लिए खोला गया है. रेलवे का कहना है कि इस दौरान यात्रियों से जो भी सुझाव और शिकायतें मिलेंगी, उनके बेस पर टेक्निकल ग्लिच को सुधारा जाएगा. यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाकर इसे आईआरसीटीसी की डिफॉल्ट वेबसाइट के रूप में लाइव कर दिया जाएगा. आने वाले समय में जब नया डिजाइन मॉर्डन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से जुड़ जाएगा तो वेबसाइट की परफॉर्मेंस, स्पीड और पैसेंजर्स का ओवरऑल बुकिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा.