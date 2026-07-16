रेल म‍िन‍िस्‍ट्री का कहना है क‍ि नई बीटा वेबसाइट का मकसद नई सर्व‍िस जोड़ना नहीं, बल्कि टिकट बुकिंग के प्रोसेस को आसान बनाना है. नए डिजाइन में वेबसाइट का लेआउट एकदम क्लीन रखा गया है. अभी टिकट बुक‍िंग के समय बार-बार परेशान करने वाले कैप्चा (Captcha), अनचाहे पॉप-अप एड और स्क्रीन पर चमकने वाले ग्राफिक्स से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. अभी ये बुक‍िंग के टाइम प्रॉब्‍लम करते थे. एक बेहतरीन फीचर यह जोड़ा गया है क‍ि इसके तहत एक ही स्क्रीन पर सभी ट्रैवल क्लास में सीटों की उपलब्‍धता दिखाई देगी. आइए व‍िस्‍तार से जानते हैं नई वेबसाइट से जुड़े फीचर और इसको लेकर बदलाव की जरूरत क्‍यों पड़ी?