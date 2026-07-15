/IRCTC की नई वेबसाइट का लंबा हुआ इंतजार, 15 जुलाई को रेलवे ने टाली लॉन्चिंग, अगली तारीख कब?

IRCTC New Website Launch: भारतीय रेलवे की ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग, कैंसिलेशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई से लॉन्च होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से ये अटक गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे 15 जुलाई तक लॉन्च करने की बात कही थी, लेकिन अब तक वेबसाइट का काम पूरा नहीं हो पाया है. नई वेबसाइट में टिकट बुकिंग प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए नई वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है.
जानकारी के मुताबिक वेबसाइट की डिजाइनिंग पूरी तरह से तैयार है. वेबसाइट में किए गए बदलावों को लेकर फीडबैक लेने का काम किया जा रहा है, ताकि जरूरी बदलावों को लॉन्चिंग से पहले पूरा किया जा सके. इसी वजह से इसे लाइव करने में देरी हो रही है. हालांकि अभी तक नई तारीख का ऐलान नया हुआ है.
आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट पहले से ज्यादा तेजी होगी. पुरानी वेबसाइट में प्रति मिनट 32000 टिकट बुकिंग की क्षमता है, जबकि नई वेबसाइट पर एक मिनट में 1.5 लाख टिकटों की बुकिंग हो सकेगी. फास्ट लॉगइन,बार-बार कैप्चा भरने का झंझट खत्म होगा, जिससे टिकट बुकिंग प्रोसेस बेहद आसान हो जाएगा. वेबसाइट के फास्ट होने से तत्काल टिकट बुकिंग वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है. अक्सर इस बात की शिकायत आती थी कि तत्काल बुकिंग के दौरान सर्वर क्रैश होने की वजह से टिकट बुक नहीं हो पाता है. IRCTC की नई साइट में इसे सुलझा लिया गया है.
IRCTC की वेबसाइट कई भाषाओं में उपलब्ध होगी.
टिकट बुकिंग सीट चुनने का विकल्प मिलेगा.
अलग-अलग तारीखों का ट्रेन का किराया एक साथ दिखेगा.
सीट उपलब्धता के लिए अलग-अलग क्लास जैसे स्लीपर, एसी को अलग-अलग चेक नहीं करना पड़ेगा.
नई वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है. बार-बार आने वाले अनावश्यक पॉप-अप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स को हटाया गया है. टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार कैप्चा (Captcha) भरने का झंझट खत्म हो गया है. पैसेंजर की डिटेल भी बार-बार भरने की जरूरत नहीं होगी.