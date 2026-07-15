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IRCTC की नई वेबसाइट का लंबा हुआ इंतजार, 15 जुलाई को रेलवे ने टाली लॉन्चिंग, अगली तारीख कब?

भारतीय रेलवे की ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग, कैंसिलेशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई से लॉन्च होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से ये अटक गई है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 15, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:33 PM IST
IRCTC की नई वेबसाइट का लंबा हुआ इंतजार, 15 जुलाई को रेलवे ने टाली लॉन्चिंग, अगली तारीख कब?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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