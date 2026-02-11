Advertisement
trendingNow13105374
Hindi Newsबिजनेसअब टिकट बुकिंग में नहीं होगी झंझट, पेमेंट फेल होने से बचाएगा IRCTC का ये नया फीचर; यात्रियों के लिए बड़ी राहत

अब टिकट बुकिंग में नहीं होगी झंझट, पेमेंट फेल होने से बचाएगा IRCTC का ये नया फीचर; यात्रियों के लिए बड़ी राहत

IRCTC ने अपने iPAY ऐप पर 'Resume/Retry Booking' फीचर शुरू किया है. ये उन फेल ट्रांजैक्शन को ठीक करने के लिए है जिनमें पैसे कट जाते हैं लेकिन टिकट बुक नहीं होते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब टिकट बुकिंग में नहीं होगी झंझट, पेमेंट फेल होने से बचाएगा IRCTC का ये नया फीचर; यात्रियों के लिए बड़ी राहत

IRCTC New Feature : अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते समय, आपको शायद ये दिक्कत हुई होगी कि आपके बैंक अकाउंट से ट्रेन टिकट बुकिंग का अमाउंट कट गया. लेकिन, IRCTC को आपके बैंक से सक्सेसफुल पेमेंट का जवाब नहीं मिला. इस वजह से आपका ट्रेन टिकट बुक नहीं हुआ, जबकि आपके अकाउंट से ट्रेन का किराया और दूसरे चार्ज कट गए थे. इसी मामले ने अब IRCTC ने बड़ा बदलाव किया है. 

'Resume/Retry Booking' फीचर शुरू

IRCTC ने अपने iPAY ऐप पर 'Resume/Retry Booking' फीचर शुरू किया है. ये उन फेल ट्रांजैक्शन को ठीक करने के लिए है जिनमें पैसे कट जाते हैं. लेकिन टिकट बुक नहीं होते हैं. इससे यूजर्स काटे गए अमाउंट का इस्तेमाल उसी दिन अगली बुकिंग के लिए कर सकते हैं, बशर्ते ट्रांजैक्शन अमाउंट बराबर हों.

Add Zee News as a Preferred Source

IRCTC iPay ऐप पर रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग फीचर क्या है?

रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग सर्विस के साथ IRCTC iPay का मकसद फेल ट्रांजैक्शन को कम करना और ये पक्का करना है कि पीक बुकिंग के दौरान यात्रियों का पैसा या समय बर्बाद न हो.

IRCTC iPay की डिटेल्स

IRCTC iPay के साथ यात्रियों को किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऐप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, iMudra वॉलेट वगैरह जैसे पेमेंट ऑप्शन देता है।

IRCT iPay ऐप के रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग फीचर 

IRCTC वेबसाइट के मुताबिक, IRCTC यूजर्स को बिना किसी परेशानी के सॉल्यूशन देने के लिए IRCTC-iPay ने हाल ही में रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग का एक नया फीचर शुरू किया है. यहां यूजर पिछली काटी गई रकम का इस्तेमाल तब कर सकता है जब IRCTC को बैंक से सफल पेमेंट का जवाब नहीं मिलता है. 

आधार-ऑथेंटिकेशन जरूरी है 

12 जनवरी 2026 से सिर्फ आधार-ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन जनरल रिजर्व टिकट बुक कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें : ट्रेड डील का सीधा असर रसोई पर! भारत-अमेरिका समझौते से आपकी थाली कितनी सस्ती होगी?

आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से कैसे लिंक करें?

जिन पैसेंजर्स ने अभी तक अपने IRCTC अकाउंट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉग इन करके तुरंत ऐसा कर लें. वे “My Profile” सेक्शन में अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं.
 
IRCTC यूजर प्रोफाइल को आधार से ऑथेंटिकेट कैसे करें?

  • स्टेप 1: अपने वेब ब्राउजर में www.irctc.co.in खोलें

  • स्टेप 2: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल सबमिट करें और साइन इन करें

  • स्टेप 3: ‘My account टैब’ पर जाएं और ‘Authenticate User’ चुनें

  • स्टेप 4: ऑथेंटिकेशन पेज पर, अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID सबमिट करें. ऑथेंटिकेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर दिख रहा नाम, जन्म तिथि और जेंडर चेक करें. आपका नाम, जन्म तिथि और जेंडर आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए. अगर स्क्रीन पर दिख रहा आपका नाम, जन्म तिथि या जेंडर आधार कार्ड पर दिए गए नाम, जन्म तिथि या जेंडर से मैच नहीं करता है, तो आप रिकॉर्ड को सही वैल्यू के साथ अपडेट करने के लिए ‘edit’ ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. 

  • स्टेप 5: ‘वेरिफाई डिटेल्स और OTP पाएं’ बटन पर क्लिक करें। आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. 

  • स्टेप 6: OTP फ़ील्ड में OTP सबमिट करें. बॉक्स में दिखाई गई सहमति को पढ़ें और उससे सहमत हों. 

  • स्टेप 7: आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें. सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद, सफल ऑथेंटिकेटेड पेज दिखाई देगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन