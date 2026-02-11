अब टिकट बुकिंग में नहीं होगी झंझट, पेमेंट फेल होने से बचाएगा IRCTC का ये नया फीचर; यात्रियों के लिए बड़ी राहत

IRCTC ने अपने iPAY ऐप पर 'Resume/Retry Booking' फीचर शुरू किया है. ये उन फेल ट्रांजैक्शन को ठीक करने के लिए है जिनमें पैसे कट जाते हैं लेकिन टिकट बुक नहीं होते हैं.
IRCTC New Feature : अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते समय, आपको शायद ये दिक्कत हुई होगी कि आपके बैंक अकाउंट से ट्रेन टिकट बुकिंग का अमाउंट कट गया. लेकिन, IRCTC को आपके बैंक से सक्सेसफुल पेमेंट का जवाब नहीं मिला. इस वजह से आपका ट्रेन टिकट बुक नहीं हुआ, जबकि आपके अकाउंट से ट्रेन का किराया और दूसरे चार्ज कट गए थे. इसी मामले ने अब IRCTC ने बड़ा बदलाव किया है.
'Resume/Retry Booking' फीचर शुरू
IRCTC ने अपने iPAY ऐप पर 'Resume/Retry Booking' फीचर शुरू किया है. ये उन फेल ट्रांजैक्शन को ठीक करने के लिए है जिनमें पैसे कट जाते हैं. लेकिन टिकट बुक नहीं होते हैं. इससे यूजर्स काटे गए अमाउंट का इस्तेमाल उसी दिन अगली बुकिंग के लिए कर सकते हैं, बशर्ते ट्रांजैक्शन अमाउंट बराबर हों.
IRCTC iPay ऐप पर रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग फीचर क्या है?
रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग सर्विस के साथ IRCTC iPay का मकसद फेल ट्रांजैक्शन को कम करना और ये पक्का करना है कि पीक बुकिंग के दौरान यात्रियों का पैसा या समय बर्बाद न हो.
IRCTC iPay की डिटेल्स
IRCTC iPay के साथ यात्रियों को किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऐप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, iMudra वॉलेट वगैरह जैसे पेमेंट ऑप्शन देता है।
IRCT iPay ऐप के रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग फीचर
IRCTC वेबसाइट के मुताबिक, IRCTC यूजर्स को बिना किसी परेशानी के सॉल्यूशन देने के लिए IRCTC-iPay ने हाल ही में रिज्यूम/रिट्राई बुकिंग का एक नया फीचर शुरू किया है. यहां यूजर पिछली काटी गई रकम का इस्तेमाल तब कर सकता है जब IRCTC को बैंक से सफल पेमेंट का जवाब नहीं मिलता है.
आधार-ऑथेंटिकेशन जरूरी है
12 जनवरी 2026 से सिर्फ आधार-ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन जनरल रिजर्व टिकट बुक कर सकेंगे.
आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से कैसे लिंक करें?
जिन पैसेंजर्स ने अभी तक अपने IRCTC अकाउंट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉग इन करके तुरंत ऐसा कर लें. वे “My Profile” सेक्शन में अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं.
IRCTC यूजर प्रोफाइल को आधार से ऑथेंटिकेट कैसे करें?
स्टेप 1: अपने वेब ब्राउजर में www.irctc.co.in खोलें
स्टेप 2: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल सबमिट करें और साइन इन करें
स्टेप 3: ‘My account टैब’ पर जाएं और ‘Authenticate User’ चुनें
स्टेप 4: ऑथेंटिकेशन पेज पर, अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID सबमिट करें. ऑथेंटिकेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर दिख रहा नाम, जन्म तिथि और जेंडर चेक करें. आपका नाम, जन्म तिथि और जेंडर आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए. अगर स्क्रीन पर दिख रहा आपका नाम, जन्म तिथि या जेंडर आधार कार्ड पर दिए गए नाम, जन्म तिथि या जेंडर से मैच नहीं करता है, तो आप रिकॉर्ड को सही वैल्यू के साथ अपडेट करने के लिए ‘edit’ ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं.
स्टेप 5: ‘वेरिफाई डिटेल्स और OTP पाएं’ बटन पर क्लिक करें। आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.
स्टेप 6: OTP फ़ील्ड में OTP सबमिट करें. बॉक्स में दिखाई गई सहमति को पढ़ें और उससे सहमत हों.
स्टेप 7: आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें. सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद, सफल ऑथेंटिकेटेड पेज दिखाई देगा.