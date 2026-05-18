Advertisement
trendingNow13221878
Hindi Newsबिजनेस400 ट्रेनों, डेढ़ लाख जवान…5 राज्यों के चुनाव में IRCTC ने सुरक्षा बलों को ऐसे पहुंचाया खाना

400 ट्रेनों, डेढ़ लाख जवान…5 राज्यों के चुनाव में IRCTC ने सुरक्षा बलों को ऐसे पहुंचाया खाना

IRCTC के मुताबिक पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव के दौरान करीब 400 ट्रेनों के जरिए लगभग डेढ़ लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों का मूवमेंट हुआ. इस दौरान जवानों को कुल 22 लाख भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 18, 2026, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को समय पर भोजन उपलब्ध कराना चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती बन गया था. भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और उनके लगातार मूवमेंट को देखते हुए चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से मदद मांगी थी. इसके बाद रेलवे के उपक्रम IRCTC ने पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली और चुनावी ड्यूटी में लगे जवानों तक लाखों भोजन पैकेट पहुंचाए. IRCTC के मुताबिक पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव के दौरान करीब 400 ट्रेनों के जरिए लगभग डेढ़ लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों का मूवमेंट हुआ. इस दौरान जवानों को कुल 22 लाख भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं.

जवानों तक समय पर भोजन पहुंचाना बड़ी चुनौती

IRCTC  के सीएमडी संजय जैन ने बताया कि चुनाव वाले राज्यों में जहां-जहां IRCTC के बेस किचन मौजूद थे. वहां से सीधे भोजन पहुंचाया गया. जिन इलाकों में किचन नहीं थे, वहां आसपास के शहरों और होटलों से तालमेल बनाकर सुरक्षा बलों के लिए खाने की व्यवस्था की गई. ग्रामीण इलाकों में भी जवानों तक समय पर भोजन पहुंचाना बड़ी चुनौती था.सुरक्षा बलों के लिए विशेष तौर पर 630 ग्राम की स्पेशल थाली तैयार की गई थी. सामान्य रेल यात्रियों को जहां 450 से 500 ग्राम तक का भोजन दिया जाता है. वहीं, चुनाव ड्यूटी पर तैनात जवानों की जरूरत को देखते हुए ज्यादा मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया गया.

कैसे हुई खाने की डिलीवरी?

IRCTC के अनुसार सुरक्षा बलों की ट्रेन मूवमेंट से लगभग 12 घंटे पहले भोजन का ऑर्डर मिलता था. इसके बाद अलग-अलग स्टेशनों और स्टॉपेज पर नाश्ता, लंच और डिनर पहुंचाने की तैयारी शुरू की जाती थी. दिल्ली स्थित मुख्यालय में इसके लिए एक विशेष ‘वार रूम’ बनाया गया था. यहां एक टीम लगातार सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही थी ताकि जवानों तक सही समय पर भोजन पहुंच सके. ट्रेनों की मूवमेंट और भोजन वितरण की निगरानी भी इसी कंट्रोल रूम से की जा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

IRCTC  के मुताबिक, 25 मार्च को सबसे ज्यादा 84 हजार भोजन पैकेट वितरित किए गए. यह पूरा ऑपरेशन 26 फरवरी से शुरू हुआ था और मार्च, अप्रैल तथा मई तक लगातार जारी रहा. रेल मंत्रालय को सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की ओर से दी जाती थी. इसके बाद रेलवे मंत्रालय आईआरसीटीसी को ट्रेनों के स्टॉपेज और भोजन की जरूरत की जानकारी भेजता था, जिसके आधार पर संबंधित स्टेशनों पर खाने की व्यवस्था की जाती थी.

संजय जैन के अनुसार हजारों भोजन पैकेट समय पर पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन पांचों राज्यों में कहीं भी सुरक्षा बलों को भोजन पहुंचाने में देरी नहीं हुई.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

IRCTC

Trending news

बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश
DNA
बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश
तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का क्या होगा? CM थलापति विजय ने लिया बड़ा फैसला
Amma Canteen
तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का क्या होगा? CM थलापति विजय ने लिया बड़ा फैसला
एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
Maharashtra
एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
weather update
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक