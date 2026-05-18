400 ट्रेनों, डेढ़ लाख जवान…5 राज्यों के चुनाव में IRCTC ने सुरक्षा बलों को ऐसे पहुंचाया खाना

पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को समय पर भोजन उपलब्ध कराना चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती बन गया था. भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और उनके लगातार मूवमेंट को देखते हुए चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से मदद मांगी थी. इसके बाद रेलवे के उपक्रम IRCTC ने पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली और चुनावी ड्यूटी में लगे जवानों तक लाखों भोजन पैकेट पहुंचाए. IRCTC के मुताबिक पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव के दौरान करीब 400 ट्रेनों के जरिए लगभग डेढ़ लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों का मूवमेंट हुआ. इस दौरान जवानों को कुल 22 लाख भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं.

जवानों तक समय पर भोजन पहुंचाना बड़ी चुनौती

IRCTC के सीएमडी संजय जैन ने बताया कि चुनाव वाले राज्यों में जहां-जहां IRCTC के बेस किचन मौजूद थे. वहां से सीधे भोजन पहुंचाया गया. जिन इलाकों में किचन नहीं थे, वहां आसपास के शहरों और होटलों से तालमेल बनाकर सुरक्षा बलों के लिए खाने की व्यवस्था की गई. ग्रामीण इलाकों में भी जवानों तक समय पर भोजन पहुंचाना बड़ी चुनौती था.सुरक्षा बलों के लिए विशेष तौर पर 630 ग्राम की स्पेशल थाली तैयार की गई थी. सामान्य रेल यात्रियों को जहां 450 से 500 ग्राम तक का भोजन दिया जाता है. वहीं, चुनाव ड्यूटी पर तैनात जवानों की जरूरत को देखते हुए ज्यादा मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया गया.

कैसे हुई खाने की डिलीवरी?

IRCTC के अनुसार सुरक्षा बलों की ट्रेन मूवमेंट से लगभग 12 घंटे पहले भोजन का ऑर्डर मिलता था. इसके बाद अलग-अलग स्टेशनों और स्टॉपेज पर नाश्ता, लंच और डिनर पहुंचाने की तैयारी शुरू की जाती थी. दिल्ली स्थित मुख्यालय में इसके लिए एक विशेष ‘वार रूम’ बनाया गया था. यहां एक टीम लगातार सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही थी ताकि जवानों तक सही समय पर भोजन पहुंच सके. ट्रेनों की मूवमेंट और भोजन वितरण की निगरानी भी इसी कंट्रोल रूम से की जा रही थी.

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IRCTC के मुताबिक, 25 मार्च को सबसे ज्यादा 84 हजार भोजन पैकेट वितरित किए गए. यह पूरा ऑपरेशन 26 फरवरी से शुरू हुआ था और मार्च, अप्रैल तथा मई तक लगातार जारी रहा. रेल मंत्रालय को सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की ओर से दी जाती थी. इसके बाद रेलवे मंत्रालय आईआरसीटीसी को ट्रेनों के स्टॉपेज और भोजन की जरूरत की जानकारी भेजता था, जिसके आधार पर संबंधित स्टेशनों पर खाने की व्यवस्था की जाती थी.

संजय जैन के अनुसार हजारों भोजन पैकेट समय पर पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन पांचों राज्यों में कहीं भी सुरक्षा बलों को भोजन पहुंचाने में देरी नहीं हुई.