Train Ticket: घर जाने के लिए दिवाली-छठ पर चाहिए ट्रेन टिकट? ये है कंफर्म रेलवे टिकट हासिल करने की सीक्रेट ट्रिक

Diwali 2022: त्योहारों के इस सीजन में लोग अपने घर की तरफ रुख करते हैं. घर जाने के लिए और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए लोग रेलवे से भी यातायात करते हैं. हालांकि त्योहारों के इस सीजन में कंफर्म रेलवे टिकट मिल पाना आसान नहीं होता है. दिवाली और छठ के मौके पर लोगों की इतनी भीड़ होती है कि टिकट पहले ही बुक हो जाते हैं, जिसके कारण बाकी लोगों को टिकट नहीं मिल पाती है. हालांकि कुछ सीट रिजर्व रहती हैं, जिसकी टिकट बाद में अलॉट होती है.

तत्काल टिकट

दरअसल, दिवाली और छठ के मौके पर लोग अपने घर की तरफ जाने के लिए रेलवे से टिकट बुक करते हैं. हालांकि जैसे-जैसे त्योहार का दिन नजदीक आता जाता है, वैसे-वैसे कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में टिकट या तो वेटिंग में मिलती है या RAC में मिलती है. हालांकि दिवाली और छठ के मौके पर तत्काल टिकट का एक ऑप्शन भी बचता है, जिससे कंफर्म टिकट हासिल की जा सकती है.

तत्काल टिकट बुकिंग का समय

तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली के जरिए यात्री मूल स्टेशन से, जब ट्रेन के चलने का समय हो, उससे एक दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं. एसी कोच के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10.00 बजे शुरू होती है. वहीं नॉन एसी कोचों के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है.

कंफर्म तत्काल टिकट कैसे मिलेगी?

कंफर्म तत्काल टिकट पाने के लिए यात्रियों को पता होना चाहिए कि तत्काल टिकट बहुत जल्दी बिक जाते हैं और इसमें टाइमिंग काफी मायने रखती है. ऐसे में जब आप तत्काल टिकट बुक करें तो यात्री की सारी जानकारियों का विवरण साथ रखें.

Tatkal Ticket Booking Steps

- irctc.co.in पर रजिस्टर करें.

- रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करें.

- Plan My Journey पर क्लिक करें.

- इसके बाद जहां से जाना है और जिस स्टेशन तक जाना है, उसका चयन कर यात्रा की तारीख चुनें.

- ई-टिकट के रूप में टिकट चुनें.

- इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें.

- Train List आपके सामने आएगी.

- इसके बाद तत्काल के रूप में कोटा का चयन करें.

- अब जिस ट्रेन से यात्रा करनी है वो चुनें, यहां टिकट उपलब्धता के साथ विवरण भी दिखेगा.

- टिकट बुक करने के लिए Book Now पर क्लिक करें.

- तत्काल ई-टिकट पर प्रति पीएनआर अधिकतम चार यात्रियों की टिकट को बुक किया जा सकता है.

- टिकट रिजर्वेशन पेज सामने आएगा.

- प्रत्येक यात्री के लिए यात्रियों का नाम, आयु, लिंग और बर्थ वरीयता दर्ज करें.

- तत्काल कोटा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत की अनुमति नहीं है.

- चार्टिंग के बाद ऑटोमेटिक क्लास अपग्रेडशन के लिए Consider for Auto Upgradation पर क्लिक करें.

- सत्यापन कोड दर्ज करें.

- मोबाइल नंबर दर्ज करें.

- Next Button पर क्लिक करें.

- इसके बाद पेमेंट पेज आएगा.

- पेमेंट करें और अपना ई-टिकट प्राप्त करें.

