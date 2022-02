नई द‍िल्‍ली : Indian Railways Train Ticket Booking : आजकल ट्रेन में यात्रा करने वाले अध‍िकतर लोग ट‍िकट बुक‍िंग के ल‍िए ऑनलाइन माध्‍यम का ही सहारा लेते हैं. इनमें से कुछ लोग IRCTC की वेबसाइट या एप के जर‍िये बुक‍िंग करते हैं तो कुछ एजेंट के माध्‍यम से बुक‍िंग करा लेते हैं. लेक‍िन कई बार तत्‍काल ट‍िकट कराने पर यहां से आपकी बुक‍िंग नहीं हो पाती.

त्योहार या किसी इमरजेंसी के समय टिकट हासिल करने के लिए अक्सर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आपके साथ भी कभी ऐसी समस्‍या हुई है तो आईआरसीटीसी ने एक एप के बारे में जानकारी दी है. इस एप से ट‍िकट बुक करना पहले से कही आसान हो जाएगा.

आईआरसीटीसी की तरफ से ऑफिश्यल ट्वीटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी शेयर की गई है. ट्विटर पर आईआरसीटीसी ने लिखा कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप (IRCTC Rail Connect App) डाउनलोड करने से आपको टिकट बुकिंग करने में सुविधा मिलेगी. आईआरसीटीसी के मुताबिक इस ऐप से लोगों को कम समय में टिकट मिल जाया करेगा.

Looking for a #quick, easy & #convenient way to book #train #tickets or enquire about them in just a few clicks? Download the #IRCTC #RailConnect app today! In 3 easy steps, #book your #train tickets or get 24x7 assistance. Info: https://t.co/e14vjdPrzt @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 10, 2022