IRCTC Down: एक तो ट्रेन में सीट खाली नहीं, अब तत्काट टिकट के टाइम पर IRCTC हुआ डाउन, दिवाली में यात्री परेशान, नहीं कर पा रहे टिकट बुकिंग

IRCTC Down:  दिवाली-छठ से पहले घर जाने के लिए जिन लोगों के पास कंफर्म टिकट नहीं है, वो लगातार तत्काल टिकट बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं. हर दिन तत्काल का समय शुरू होने से पहले लोग IRCTC की साइट खोलकर  इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि उन्हें कंफर्म टिकट मिल जाए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 17, 2025, 11:57 AM IST
IRCTC: दिवाली-छठ से पहले घर जाने के लिए जिन लोगों के पास कंफर्म टिकट नहीं है, वो लगातार तत्काल टिकट बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं. हर दिन तत्काल का समय शुरू होने से पहले लोग IRCTC की साइट खोलकर  इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि उन्हें कंफर्म टिकट मिल जाए. एक तरफ ट्रेनों में खाली सीट नहीं है तो दूसरी ओर IRCTC की साइट बार-बार क्रैश हो रही है.  

IRCTC की साइट डाउन  

IRCTC की वेबसाइट में तकनीकी खराबी लोगों की परेशानी का सबक बन गई है. लोगों को आज फिर से लॉग इन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं. सुबह 9 बजे से ही दिक्कतें आ रही हैं. लोग न तो IRCTC की वेबसाइट पर न तो कुछ सर्च कर पा रहे हैं और न ही अपना लॉगइन कर पा रहे हैं.  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से दिक्कत आ रही है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है.जैसे ही आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलेंगे, स्क्रीन पर डानटाइम मैसेज आता है. जहां लिखा है कि साइट डाउन है और अगले घंटे तक बुकिंग और कैंसिलेसन सेवा इस साइट पर उपलब्ध नहीं है.असुविधा के लिए खेद है.

कैसे कैंसिल करें ट्रेन टिकट 

लोग टिकट की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं. उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, जो दिवाली पर घर जाने के लिए तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं.  हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले दिसंबर 2024 में तो तीन-तीन बार ऐसा हो चुका है.  आईआरसीटी साइट डाउन होने के चलते अगर आप टिकट कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कस्टमर केयर नंबर 14646,08044647999, 08035734999 पर कॉल करके या etickets@irctc.co.in. पर मेल करके कैंसिल कर सकते हैं. 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

