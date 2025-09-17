साल 2047 तक सभी के ल‍िए इंश्‍योरेंस का टारगेट हकीकत में बदलेगा, IRDAI चीफ का दावा
Viksit Bharat 2047: अजय सेठ ने हैदराबाद में IRDAI मुख्यालय में बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन (BSIF) की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट लॉन्‍चिंग के मौके पर यह बात कही. सेठ ने 'बीमा सुगम' को भारत के डिजिटल बीमा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का अहम हिस्सा बताया. 

Sep 17, 2025
Insurance For All By 2047: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के चेयरमैन अजय सेठ ने कहा कि '2047 तक सभी के लिए बीमा' (Insurance For All by 2047) का टारगेट हकीकत बनेगा. यह प्रधानमंत्री की 'विकसित भारत 2047' (Viksit Bharat 2047) योजना का हिस्सा है. सेठ ने हैदराबाद में IRDAI मुख्यालय में बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन (BSIF) की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट लॉन्‍चिंग के मौके पर यह बात कही. सेठ ने 'बीमा सुगम' को भारत के डिजिटल बीमा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का अहम हिस्सा बताया. उन्‍होंने कहा यह प्‍लेटफॉर्म बीमा धारकों को सशक्त बनाने के साथ ही पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाएगा.

वेबसाइट लॉन्च करने को बड़ा कदम बताया

इससे देश में आम लोगों तक इंश्‍योरेंस की पहुंच बढ़ेगी. उन्होंने वेबसाइट लॉन्च करने को एक बड़ा कदम बताया. सेठ ने कहा क‍ि आज वेबसाइट लॉन्च एक अहम कदम है. मुझे पूरा व‍िश्‍वास है क‍ि इंडस्‍ट्री के सामूहिक प्रयासों से '2047 तक सभी के लिए इंश्‍योरेंस' का सपना पूरा होगा.' IRDAI की सपोर्ट से बीमा सुगम एक डिजिटल प्‍लेटफॉर्म के रूप में तैयार हो रहा है. यह इंश्‍योरेंस कंपनियों, पॉलिसीहोल्‍डर, बिचौलियों और बाहरी डेटा सोर्स को जोड़ेगा.

टेक्‍नोलॉजी बेस्‍ड इंश्‍योरेंस स‍िस्‍टम की शुरुआत
यह प्‍लेटफॉर्म लाइफ, हेल्‍थ, मोटर और ट्रैवल इंश्‍योरेंस जैसी सभी बीमा जरूरतों को कवर करेगा. लोग ऑनलाइन अपनी पॉलिसी और क्‍लेम को आसानी से मैनेज कर सकेंगे. आने वाले समय में यह एक इंटीग्रेटेड इंश्‍योरेंस मार्केट, डिजिटल पॉलिसी भंडार, ई-केवाईसी और क्लेम सर्विसिंग गेटवे के रूप में काम करेगा. बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन (BSIF) के चेयरमैन राकेश जोशी ने कहा कि यह वेबसाइट एक टेक्‍नोलॉजी बेस्‍ड इंश्‍योरेंस स‍िस्‍टम की शुरुआत है.

BSIF के एमडी और सीईओ प्रसून सिकदर ने बताया कि यह प्‍लेटफॉर्म इंडस्‍ट्री और कस्‍टमर के ल‍िए एक व‍िश्‍वसनीय डिजिटल इंटरफेस होगा. इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा. इंश्‍योरेंस कंपनियों और पार्टनर के इंटीग्रेशन के बाद बाजार सुविधाएं और लेनदेन शुरू होंगे. अधिकारियों की तरफ से बताया गया क‍ि इंश्‍योरेंस सुगम की योजना में सुरक्षा, नियमों का पालन और स्केलेबिलिटी पर फोकस क‍िया जाएगा. यह बढ़ते यूजर्स की संख्या और बड़े पैमाने पर लेनदेन को संभालने के लिए तैयार होगा. यह प्‍लेटफॉर्म देश में इंश्‍योरेंस को सभी तक पहुंचाने में मदद करेगा और साल 2047 तक देश को विकसित बनाने के टारगेट को सपोर्ट करेगा. 

