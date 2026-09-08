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क्या आपके पास भी है ICICI की पॉलिसी? बीमा कंपनी की लापरवाही पर सरकार का बड़ा एक्शन

बीमा नियामक IRDAI ने ICICI Lombard पर आउटसोर्सिंग, वेंडर जांच और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है. IRDAI की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में खलबली मच गई.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 08, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:25 PM IST
क्या आपके पास भी है ICICI की पॉलिसी? बीमा कंपनी की लापरवाही पर सरकार का बड़ा एक्शन
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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