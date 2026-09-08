क्या आपके पास भी है ICICI की पॉलिसी? बीमा कंपनी की लापरवाही पर सरकार का बड़ा एक्शन

कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई आउटसोर्सिंग रूल्स, वेंडर की जांच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस), रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इंटरनल कंट्रोल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण की गई है. IRDAI ने यह कड़ा कदम सितंबर 2019 में कंपनी के किए गए ऑनसाइट इंसपेक्शन (Onsite Inspection) और उसके बाद चली जांच प्रक्रिया के आधार पर उठाया गया. रेगुलेर ने दो फुल टाइम मेंबर के पैनल के सामने हुई सुनवाई और कंपनी के जवाब की समीक्षा करने के बाद पाया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 की धारा 102 और 2017 के आउटसोर्सिंग नियमों की अनदेखी की है.