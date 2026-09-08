क्या आपके पास भी है ICICI की पॉलिसी? बीमा कंपनी की लापरवाही पर सरकार का बड़ा एक्शन

Penalty on ICICI Lombard: देश की दिग्गज जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल आईसीआईसीआई (ICICI Lombard) पर इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) ने बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है. नियमों की अनदेखी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोपों के बाद कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है. इस कार्रवाई के बाद पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में खलबली मच गई है. इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर एक करोड़ रुपये का बड़ा जुर्माना ठोका है.
कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई आउटसोर्सिंग रूल्स, वेंडर की जांच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस), रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इंटरनल कंट्रोल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण की गई है. IRDAI ने यह कड़ा कदम सितंबर 2019 में कंपनी के किए गए ऑनसाइट इंसपेक्शन (Onsite Inspection) और उसके बाद चली जांच प्रक्रिया के आधार पर उठाया गया. रेगुलेर ने दो फुल टाइम मेंबर के पैनल के सामने हुई सुनवाई और कंपनी के जवाब की समीक्षा करने के बाद पाया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 की धारा 102 और 2017 के आउटसोर्सिंग नियमों की अनदेखी की है.
केवल फाइन ही नहीं, IRDAI ने कंपनी में पाई गई कई गंभीर खामियों पर सख्त एडवाइजरी भी जारी की है. इसमें बिना अलॉट किया गया प्रीमियम और कस्टमर्स की तरफ से फ्री-लुक कैंसिलेशन (Free-look Cancellation) की अर्जियों को प्रोसेस करने में बेवजह देरी जैसे मुद्दे शामिल हैं. रेग्युलेटर ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह इस आदेश को अपने बोर्ड के सामने रखे और तय सीमा के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सौंपे.
IRDAI का कहना है कि इस सख्त कार्रवाई का मकसद इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, जवाबदेही तय करना और आम पॉलिसीहोल्डर्स के अधिकारों की सुरक्षा करना है. नियामक की तरफ से साफ किया गया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.