लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल आदित्य गुप्ता ने भरोसा जताया कि यह कॉमिक सीरीज इंश्‍योरेंस पर होने वाली चर्चाओं को घरों में बेहद सामान्य और व्यावहारिक बना देगी. कॉमिक बुक लॉन्‍च‍िंग के मौके पर देश के शीर्ष इंश्‍योरेंस दिग्गजों के बीच बेहद अहम चर्चा भी हुई. इसमें एलआईसी के एमडी दोरईस्वामी और पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ समीर बंसल समेत कई एक्सपर्ट शामिल हुए. इस दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि वित्त वर्ष 2026 में देश के लाइफ इंश्योरेंस सेक्‍टर ने नए बिजनेस प्रीमियम में 15.7% की शानदार सालाना बढ़त दर्ज की है. इस दौरान 2.83 करोड़ से ज्‍यादा नई पॉलिसियां जारी की गईं.