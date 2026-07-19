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कॉमिक्स के जर‍िये स‍िखाया जाएगा इंश्‍योरेंस का ककहरा, IRDAI की अनोखी पहल

Insurance Regulatory: अगर आपको इंश्‍योरेंस से जुड़ी कोई भी समस्‍या है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इंश्‍योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने स्‍पेशल कंज्यूमर अवेयरनेस कॉमिक बुक सीरीज को लॉन्च किया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 19, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:48 PM IST
कॉमिक्स के जर‍िये स‍िखाया जाएगा इंश्‍योरेंस का ककहरा, IRDAI की अनोखी पहल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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