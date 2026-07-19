IRDAI Comic Book Launch: बीमा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट और उनकी जटिल लेंग्वेज समझना आम आदमी के लिए किसी पहेली से कम नहीं होता. आम आदमी की इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए इंश्योरेंस रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने अनोखी शुरुआत की है. राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के खास मौके पर आईआरडीएआई (IRDAI) चेयरमैन अजय सेठ ने एक स्पेशल कंज्यूमर अवेयरनेस कॉमिक बुक सीरीज को लॉन्च किया है. इस पहल का मकसद देश के नागरिकों के बीच लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लिटरेसी बढ़ाना और मुश्किल नियमों को आसान शब्दों में समझाना है.
लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की मदद से तैयार की गई कॉमिक सीरीज में मुश्किल शब्दों को कहानियों और चित्रों के जरिये इंश्योरेंस सेक्टर की बारीकियों के साथ रोचक अंदाज में पेश किया गया है. कॉमिक सीरीज की खासियत यह है कि इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े किरदारों और हालात का इस्तेमाल किया गया है. कहानियों के केंद्र में 'सुप्रिया' नाम की एक युवा और समझदार लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है. सुप्रिया अपने किरदारों के जरिये रीडर को यह समझाती है कि आज लिए गए छोटे-छोटे फाइनेंशियल फैसले कैसे आने वाले समय में उनके परिवार को सुरक्षित रखते हैं.
सीरीज में आमतौर पर कठिन माने जाने वाले नियमों जैसे 'मैरिड वीमेन्स प्रॉपर्टी (MWP) एक्ट', 'प्रीमियम वेवर' (प्रीमियम में छूट) और 'क्रिटिकल इलनेस राइडर्स' (गंभीर बीमारी में मिलने वाले फायदे) को आसान परिस्थितियों के जरिये समझाया है. यह पहल IRDAI के उस बड़े विजन का हिस्सा है, जिसके तहत वह देश के हर नागरिक तक इंश्योरेंस की पहुंच को सुनिश्चित करना चाहती है. इंश्योरेंस अवेयरनेस कमेटी (IAC-Life) के चेयरमैन कमलेश राव ने बताया कि इस कदम से ग्राहकों के लिए लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा.
लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल आदित्य गुप्ता ने भरोसा जताया कि यह कॉमिक सीरीज इंश्योरेंस पर होने वाली चर्चाओं को घरों में बेहद सामान्य और व्यावहारिक बना देगी. कॉमिक बुक लॉन्चिंग के मौके पर देश के शीर्ष इंश्योरेंस दिग्गजों के बीच बेहद अहम चर्चा भी हुई. इसमें एलआईसी के एमडी दोरईस्वामी और पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ समीर बंसल समेत कई एक्सपर्ट शामिल हुए. इस दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि वित्त वर्ष 2026 में देश के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने नए बिजनेस प्रीमियम में 15.7% की शानदार सालाना बढ़त दर्ज की है. इस दौरान 2.83 करोड़ से ज्यादा नई पॉलिसियां जारी की गईं.