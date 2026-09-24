बदलने जा रहा है कार इंश्योरेंस का नियम, कम कमीशन और डिजिटल ऑप्शन...घटेंगे दाम?

Motor Insurance: हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर गाड़ी का बीमा नहीं है, तो उसे पेट्रोल-डीजल भी ना दिया जाए. कोर्ट ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाने का आदेश दिया. अब मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर एक और बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. नई तार खरीदते वक्त अब शोरूम मालिक या डीलर्स आपको अपने पास से इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकेंगे. नई गाड़ी खरीदते समय शोरूम पर बीमा सुगम (Bima Sugam) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको पॉलिसी चुनने का ऑप्शन मिलेगा. ऐसे होने से डीलर्स आपको महंगा इंश्योरेंस लेने के लिए विवश नहीं कर सकेंगे. आपको पास कई विकल्प होंगे, जहां आप मोलभाव कर सस्ता इंश्योरेंस चुन सकते हैं.
बदलेगा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस
IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी में है. नए बदलाव के प्रस्ताव के तहत ग्राहकों को मिस-सेलिंग,भारी-भरकम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से राहत के साथ-साथ इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकल्प मिलेगा. IRDAI ने नये ड्राफ्ट में डीलर्स को अपने शोरूम में Bima Sugam जैसे डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का QR कोड लगाना होगा, जहां से ग्राहक अपने हिसाब से बीमा चुन सकेंगे. ये ग्राहकों की मर्जी होगी कि वो चाहे तो शोरूम से इंश्योरेंस ले, चाहे तो QR कोड को स्कैन करके बीमा ले.
बीमा रेगुलेटरी मैंडेटरी थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर कमीशन कम करने की सिफारिश कर रही है. हालांकि ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है, लेकिन अगर ये लागू हुआ, तो नई कार खरीदते वक्त आपके पास इंश्योरेंस खरीदने के लिए डीलर्स की बाध्यता नहीं होगी, आप डिजिटल तरीके से पॉलिसी खरीद सकते हैं, मोलभाव कर अपने लिए सस्ता इंश्योरेंस चुन सकते हैं. IRDAI की सिफारिश है कि नए-पुराने दोनों तरह के इंश्योरेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी Market Infrastructure Institution पर हो. नए इंश्योरेंस लेते वक्त ग्राहक चाहे, तो वो सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर इंश्योरेंस खरीद सकेगा.
कमीशन पर भी लगे लगाम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर कमीशन घटे
IRDAI ने अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस कमीशन कम करने का भी प्रस्ताव किया है. साल 2023 में यह 4.3% था, जो 2025 में बढ़कर 22% पर पहुंच गया. बीमा रेगुलेटरी के मुताबिक FY23 से FY25 के बीच मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में 34% बढ़ा और इंश्योरेंस कमीशन में 259% की बढ़त देखने को मिली.इस बढ़ते कमीशन पर रेगुलेटरी ने चिंता जताई. बीमा नियामक की दलील है कि कमीशन कम होने से मोटर इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी. बीमा नियामक इस मोटे कमीशन को कम करने के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस , कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पर कमीशन की सीमा घटाने की तैयारी कर रही है. रेगुलेटरी ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि अगर ग्राहक डीलर के बजाए कहीं और से इंश्योरेंस लेते है, तो भी उसे कैशलेस रिपेयर की फैसिलिटी मिले. डीलर्स ग्राहकों को कैशलेस सर्विस देने से मना नहीं कर सकते हैं. IRDAI मोटर इंश्योरेंस को सरल और किफायती बनाने की दिशा में काम कर रही है. अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं, तो कार इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है.