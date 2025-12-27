IRDAI Power: अक्‍सर लोगों की श‍िकायत रहती है क‍ि इंश्‍योरेंस एजेंट पॉल‍िसी बेचने के चक्‍कर में गलत जानकारी दे देते हैं. इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के ल‍िए नया बीमा कानून संशोधन बिल 2025 (सबका बीमा, सबकी रक्षा) पास क‍िया गया है. इस कानून के पास होने के बाद इंश्‍योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) को इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी की मिस-सेलिंग पर लगाम लगाने के लि‍ये ज्यादा पावर मिल गई है. बैंक और एजेंट्स की तरफ गलत जानकारी और कम‍िटमेंट के बेस पर इंश्‍योरेंस बेचने की शिकायतें आम हैं.

वित्त मंत्री और आरबीआई ने भी च‍िंता जताई

नए न‍ियम के बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कस्‍टमर को सही जानकारी म‍िलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी बैंक‍िंग सेल‍िंग को लेकर च‍िंता जाह‍िर की गई थी. नए बदलाव के बाद बिल में सेक्शन-40 में नया सब-सेक्शन जोड़ा गया है. इरडा (IRDAI) अब एजेंट और इंटरमीडियरीज को मिलने वाले कमीशन, या रिवॉर्ड की एक ल‍िम‍िट तय कर सकती है. इसके अलावा IRDAI की तरफ से यह भी तय क‍िया जाएगा क‍ि पेमेंट कैसे होगा?

पॉल‍िसी का कमीशन भी बताना जरूरी

कस्‍टमर को यह बताना जरूरी होगा क‍ि पॉल‍िसी की ब‍िक्री करने पर क‍ितना कमीशन है. यह बदलाव मिस-सेलिंग रोकने के लिए बड़ा कदम है. कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं क‍ि बीमा एजेंट अपने ज्यादा कमीशन के चक्कर में गलत प्रोडक्ट को प‍िच करते हैं. नया न‍ियम सेक्शन 32A को भी बदलता है. इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर अब बैंक या इनवेस्‍टमेंट कंपनी में एक जैसा पद नहीं रख सकते. बैंक भारत में सबसे बड़े इंश्योरेंस सेलर हैं. बोर्ड लेवल पर असर से प्रोडक्ट बायस हो जाता था. अब IRDAI गलत कमीशन, रिबेट्स या फर्जीवाड़े पर जांच कर सकती है.

ग्राहकों को क्‍या फायदा होगा?

IRDAI की तरफ से क‍िये जा रहे बदलाव पॉलिसीहोल्डर्स को मजबूत सुरक्षा देते हैं. पॉलिसी खरीदते समय ग्राहक को कंपनी की तरफ से द‍िये जा रहे कमीशन की पूरी जानकारी मिलेगी. इस जानकारी के आधार पर अब एजेंट्स गलत प्रोडक्ट नहीं थोप पाएंगे. इसके साथ ही इंडस्ट्री में व‍िश्‍वास बढ़ेगा. फाइनेंस मिनिस्टर और RBI ने बैंकों की तरफ से की जा रही मिस-सेलिंग पर चिंता जाह‍िर की थी. अब IRDAI के कदम से बीमा सेक्टर को ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा सकेगा.