 22 सितंबर से ₹4 तक घटेंगे दूध के दाम ? GST रिफॉर्म के बाद उम्मीदें तेज पर अमूल ने बता दिया अपना प्लान
A mul Milk Price:  पीएम मोदी की अपील पर GST रिफॉर्म कर लोगों के इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दी गई. जीएसटी दरों में बदलाव कर खाने-पीने की चीजों के दाम घटाए गए हैं. सरकार ने दूध पर जीएसटी दर को 5 से घटाकर 0 कर दिया. इसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि दूध के दाम कर हो जाएंगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 11, 2025, 12:53 PM IST
Milk Price: पीएम मोदी की अपील पर GST रिफॉर्म कर लोगों के इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दी गई. जीएसटी दरों में बदलाव कर खाने-पीने की चीजों के दाम घटाए गए हैं. सरकार ने दूध पर जीएसटी दर को 5 से घटाकर 0 कर दिया. इसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि दूध के दाम कर हो जाएंगे. अमूल, मदर डेयरी के दूधों की कीमत कम हो जाएगी. बीते कुछ दिन से सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट में दावे भी किए जा रहे हैं कि 22 सितंबर से जब जीएसटी की नई दरें लागू होगी तो मदर डेयरी और अमूल दूध की कीमतें 4 रुपये तक कम हो जाएगी. अगर आप भी इसी उम्मीद में हैं तो आपको झटका लगने वाला है.  

क्या घटेंगे दूध के दाम  ?  

22 सितंबर से जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी. कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन आपके लिए दूध के दाम जीएसटी दर घटने के बावजूद कम नहीं होगी. अमूल ने साफ कर दिया है कि पैकेज्ड पाउच दूध के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा. दरअसल पाउच दूध पर पहले से ही जीरो जीएसटी है. ऐसे में उसमें किसी भी तरह की जीएसटी के बदलाव नहीं हुए हैं,  गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने एमडी जयेन मेहता ने कहा कि चूंकि जीएसटी दरों में कोई कटौती नहीं हुई है, इसलिए दूध की कीमत में कटौती की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि ताजा पाउच दूध पर  कभी भी GST नहीं रहा है.  

फिर किस दूध पर जीरो GST

बता दें कि पाउच दूध नहीं बल्कि  यूटीएच दूध पर सिर्फ जीएसटी दरों में कटौती की गई है. लॉन्ग लाइफ यूटीएच (UTH) Ultra high temperature processing दूध पर जीएसटी दरों को 5 फीसदी से घटाकर जीरो कर दिया गया है, इसलिए सिर्फ वहीं दूध सस्ती होगी. यानी आपके घर में आम दिनों में इस्तेमाल होने वाले दूध की कीमतों में 22 सितंबर से कोई बदलाव नहीं होगा. 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Amul Price

;