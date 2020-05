Mask बांटने के लिए क्या पीएम मास्क योजना चालू हुई? जानिए पूरा सच

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के दौरान तरह-तरह की अफवाहें भी उड़ रहीं हैं. अब सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि सबको मुफ्त में मास्क पहनाने के लिए प्रधानमंत्री मास्क योजना चालू हुई है. आवेदन करने के लिए एक लिंक भी दिया जाने लगा है. भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इस सूचना को फेक न्यूज बताया है.

जानिए 'पीएम मास्क योजना' को लेकर ये किया जा रहा दावा-

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री मास्क योजना शुरू की है. इस मैसेज के साथ एक लिंक भी शेयर किया जा रहा है. जिस पर क्लिक कर पीएम मोदी की ओर से बांटे जाने वाले फ्री मास्क को ऑर्डर करने की बात कही जा रही है.

Claim : Amidst #CoronaOutbreak, a social media message claims free masks are being distributed by Government under 'PM Mask Yojana'. A link is provided for placement of orders#PIBFactCheck: There is no such scheme. This is a fraudulent link. Do not spread such #FakeNews pic.twitter.com/C17WQeRJGC

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 1, 2020