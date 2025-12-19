Bank Holiday: क्या शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? इस राज्य में लगातार 5 दिनों तक छुट्टी- यहां देखें FULL LIST

Advertisement
Bank Holidays: आइए जानते हैं कि इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में बाकी के बचे दिनों में कितने दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या 20 दिसंबर यानी शनिवार को बैंक बंद रहेंगे या नहीं. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:58 PM IST
Bank Holiday In December 2025: साल 2025 समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. इसके बाद नए साल 2026 की शुरुआत होगी. नए साल की शुरुआत से पहले इस साल में बाकी के बचे दिनों में बैंकों में काम और छुट्टी को लेकर इससे जुड़े लोगों की काफी नजर है. कई लोग नए साल से पहले बैंक में बाकी के बचे अपने काम को पूरा करना चाहते हैं. वहीं, कई लोग बैंक में छुट्टी को लेकर भी खास जानकारी चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में बाकी के बचे दिनों में कितने दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या 20 दिसंबर यानी शनिवार को बैंक बंद रहेंगे या नहीं. साथ में हम आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताएंगे जहां के बैंकों में 21 दिसंबर रविवार के अलावा 24 से 28 दिसंबर तक छुट्टियां रहेंगी. 

शनिवार 20 दिसंबर को खुले रहेंगे बैंक 
मालूम हो कि हमारे देश में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाए गए कैलेंडर (RBI Holidays Calendar) के अनुसार काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय छुट्टी, क्षेत्रीय अवकाश(छुट्टी) और RBI द्वारा अनिवार्य विशेष दिन शामिल होते हैं. बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां अन्यथा न हों. इसके अनुसार, 20 दिसंबर को महीने का तीसरा शनिवार पड़ रहा है, इसलिए इस दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे. वहीं, 21 दिसंबर को रविवार होने की वजह से देश के सभी बैंकों में छुट्टियां रहेंगी.

नागालैंड में लगातार 5 दिनों तक बैंक बंद
केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के अनुसार, नागालैंड (राजधानी-कोहिमा)में लगातार पांच दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. आरबीआई की छुट्टियों के नियमों के मुताबिक, नागालैंड में 21 दिसंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 22 और 23  दिसंबर को छोड़कर 24, 25, 26, 27 और 28 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे. मतलब कि इस राज्य में 24 से लेकर 28 दिसंबर तक कुल पांच दिन बैंक बंद रहेंगे. इसकी वजह क्रिसमस पर्व बताया जा रहा है, जिसमें इस त्योहार की तैयारी से लेकर समापन तक की बात है. वहीं, 27 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार और 28 को रविवार की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे. 

20 से 31 दिसंबर तक इन राज्यों के बैंक रहेंगे बंद
20 दिसंबर - गंगटोक, सिक्किम
21 दिसंबर-  रविवार- पूरे देश के बैंक बंद
22 दिसंबर- सिक्किम
24 दिसंबर- मिजोरम, नागालैंड, मेघालय
25 दिसंबर- क्रिसमस पर पूरे देश के बैंकों में छुट्टी
26 दिसंबर- मेघालय, नागालैंड, मिजोरम
27 दिसंबर- चौथा शनिवार- पूरे देश के बैंकों में छुट्टी
28 दिसंबर- रविवार- पूरे देश के बैंकों में छुट्टी
30 दिसंबर- मेघालय
31 दिसंबर- मिजोरम, मणिपुर  

बैंक बंद के दौरान इन सुविधाओं का ले सकते हैं लाभ
बैंक में छुट्टियों के दौरान, आप कुछ बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. इसमें ATM से पैसे निकासी की सुविधा सप्ताह में 7 दिन, 24 घंटे उपलब्ध हैं. मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग आपको फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, बैलेंस की जानकारी और अन्य जैसे लेनदेन करने में सक्षम बनाती है, भले ही शाखा यानी बैंक ब्रांच बंद हों.  UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) जैसी सुविधाएं भी अधिकांश दिनों में चालू रहती हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के पैसे का लेन-देन संभव हो पाता है. हालांकि, NEFT/RTGS में बैंक छुट्टी वाले दिन इसके प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है. 

