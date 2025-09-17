Bank Holiday: 17 सितंबर को बैंक खुले या बंद, विश्वकर्मा पूजा पर होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? ब्रांच जाने से पहले यहां चेक कर लें

Bank Holiday: देशभर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है. त्योहारों के मौके पर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती हैं कि बैंक आज खुले रहेंगे या बंद रहेंगे. विश्वकर्मा पूजा के मौके पर देश के कई राज्यों में स्थानीय छुट्टी रहती है. कई फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर बंद रहते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस कंफ्यूजन में है कि आज बैंक खुले हैं या बंद तो पहले यहां RBI की ओर से बैंकों की दी गई छुट्टी की लिस्ट देख लेते हैं.

आज बैंक खुले हैं या बंद



17 सितंबर को बैंक खुले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की हॉलिडे लिस्ट में विश्वकर्मा पूजा पर कोई छुट्टी नहीं है. न राष्ट्रीय बैंक बंद है और न ही कोई क्षेत्रिय बैंकों की छुट्टी है. रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी बैंकों की छुट्टी वाली लिस्ट के मुताबिक 17 सितंबर को देश के अधिकांश हिस्से में बैंक खुले हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, जयपुर समेत देश के तमाम शहरों में बैंकों में सामान्य दिनों की तहत ही कामकाज होंगे. सिर्फ बैंक की नहीं तमाम दफ्तर, स्कूल-कॉलेज सब खुले हैं.

सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

हालांकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में स्थानीय छुट्टी रहेगी, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं नॉर्मल रहेंगी. सितंबर के बाकी बचे दिनों में देखें तो 22 सितंबर को राजस्थान में नवरात्र स्थापना , 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जयंती, 29 सितंबर को त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में महाषष्ठी और 30 सितंबर को त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में दुर्गा पूजा और महाअष्टमी के चलते बैंक बंद रहेंगे.

