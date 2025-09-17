 Bank Holiday: 17 सितंबर को बैंक खुले या बंद, विश्वकर्मा पूजा पर होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? ब्रांच जाने से पहले यहां चेक कर लें
Advertisement
trendingNow12925323
Hindi Newsबिजनेस

Bank Holiday: 17 सितंबर को बैंक खुले या बंद, विश्वकर्मा पूजा पर होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? ब्रांच जाने से पहले यहां चेक कर लें

देशभर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है.  त्योहारों के मौके पर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती हैं कि बैंक आज खुले रहेंगे या  बंद रहेंगे. विश्वकर्मा पूजा के मौके पर  देश के कई राज्यों में स्थानीय छुट्टी रहती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 17, 2025, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Holiday: 17 सितंबर को बैंक खुले या बंद, विश्वकर्मा पूजा पर होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? ब्रांच जाने से पहले यहां चेक कर लें

Bank Holiday: देशभर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है.  त्योहारों के मौके पर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती हैं कि बैंक आज खुले रहेंगे या  बंद रहेंगे. विश्वकर्मा पूजा के मौके पर  देश के कई राज्यों में स्थानीय छुट्टी रहती है. कई फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर बंद रहते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस कंफ्यूजन में है कि आज बैंक खुले हैं या बंद तो पहले यहां RBI की ओर से बैंकों की दी गई छुट्टी की लिस्ट देख लेते हैं.   

आज बैंक खुले हैं या बंद  
 
17 सितंबर को बैंक खुले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की हॉलिडे लिस्ट में विश्वकर्मा पूजा पर कोई छुट्टी नहीं है. न राष्ट्रीय बैंक बंद है और न ही कोई क्षेत्रिय बैंकों की छुट्टी है. रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी बैंकों की छुट्टी वाली लिस्ट के मुताबिक 17 सितंबर को देश के अधिकांश हिस्से में बैंक खुले हैं.  दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, जयपुर समेत देश के तमाम शहरों में बैंकों में सामान्य दिनों की तहत ही कामकाज होंगे.  सिर्फ बैंक की नहीं तमाम दफ्तर, स्कूल-कॉलेज सब खुले हैं.  

सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक
हालांकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में स्थानीय छुट्टी रहेगी, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं नॉर्मल रहेंगी.  सितंबर के बाकी बचे दिनों में देखें तो 22 सितंबर को राजस्थान में नवरात्र स्थापना , 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जयंती, 29 सितंबर को त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में महाषष्ठी और 30 सितंबर को त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में दुर्गा पूजा और महाअष्टमी  के चलते बैंक बंद रहेंगे.   
  

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bank

Trending news

हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर अब तक किन-किन लोगों ने दी बधाई, रूस ने हिंदी में लिखकर क्या कहा?
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर अब तक किन-किन लोगों ने दी बधाई, रूस ने हिंदी में लिखकर क्या कहा?
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
Lord Vishnu
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
;