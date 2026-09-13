/Tata छोड़कर नहीं जाएंगे चंद्रशेखरन, इस्तीफे पर लेंगे यूटर्न? टाटा संस की इमोशनल अपील के बाद 17 सितंबर को बड़ा फैसला

Tatason Chairman: रतन टाटा के निधन के बाद से देश के सबसे बड़े बिजनेस घराने में से एक TATA समूह लगातार चर्चा में है. समूह के अंदर का विवाद अब बाहर आ रहा है. इस बीच रतन टाटा के करीबी रहे टाटासंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस्तीफे की घोषणा कर दी. उन्होंने फरवरी 2027 के बाद अपने पद पर नहीं बने रहने का फैसला किया. अब इस इस पर बड़ा अपडेट आ रहा है.
एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे पर NRC की अपील
टाटासंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के ऐलान के बाद से समूह में काफी हलचल पैदा हो गई है. अब टाटासंस की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी (NRC) ने इस इस्तीफा का विरोध किया है. NRC ने चंद्रशेखरन से इस्तीफे पर फिर से विचार करने की अपील की है. बता दें कि 12 अगस्त 2026 को चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया था. टाटा ट्र्स्ट के साथ तीसरे कार्यकाल के विस्तार पर मतभेद के बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था.
17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में उठ सकता है मामला
टाटासंस की बोर्ड मीटिंग 17 सितंबर को होने वाली है. इस मीटिंग में NRC का ये मामला उठ सकता है. एनआरसी चंद्रशेखरन को पद पर बने रहने की सिफारिश कर सकती है. हालांकि अगर ऐसा होता है, तो टाटा ट्रस्ट्स सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन का इस्तीफा स्वीकार करने का फैसला ले लिया है और सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर चुका है.
चंद्रशेखरन को क्यों रोकना चाहती है एनआरसी
चंद्रशेखरन के नेतृत्व में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. TATA का AI प्रोजेक्ट भी चंद्रशेखरन देख रहे थे. वहीं कंपनी के सामने बाजार में लिस्टिंग की भी चुनौती है. ऐसे वक्त में चंद्रशेखरन का इस्तीफा कंपनी को झटका दे सकता है. NRC समेत ट्रस्ट के कुछ सदस्यों का मानना है कि कंपनी के IPO के दौरान नेतृत्व में बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कंपनी को अभी चंद्रशेखरन के अनुभव की जरूरत है. उनके पास टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर लंबा अनुभव है. उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े कारोबारी और रणनीतिक फैसले लिए हैं. ऐसे में लिस्टिंग के दौरान बदलाव चुनौती खड़ा कर सकता है. हालांकि नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं.