8th Pay Commission: क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा DA ? आ गया सरकार का जवाब, वित्त मंत्री ने बताया क्या है प्लानिंग ?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इन्हीं में से एक कयास ये भी चल रहा है कि कि सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में DA यानी महंगाई भत्ते को मर्ज कर सकती है. लोगों के मन में इस पर कई सवाल है. इन सभी सवालों के जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दिया. शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि मौजूदा महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है.

बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ते पर सरकार की सफाई

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि बेसिक सैलरी में DA/DR को मर्ज किया जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है. सरकार बेसिक सैलरी को डीए के साथ विलय करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर अलग-अलग अटकलों का दौर चल रहा है। नए बयान से इसे लेकर अधिक स्पष्टता आएगी.

संसद में उठा सवाल

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा महंगाई भत्ते (डीए) को बेसिक सैलरी में विलय करने की किसी योजना पर विचार नहीं कर रहा है. चौधरी उन सवालों का जवाब दिया, जिनमें बताया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी तीन दशकों में देखी गई उच्चतम मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं और डीए एवं डीआर संशोधन मौजूदा खुदरा मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं हैं.

क्या है मांग

नवंबर में सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की शर्तों की घोषणा के बाद से कर्मचारी संघ भी बेसिक सैलरी में 50 प्रतिशत डीए के विलय की मांग कर रहे हैं. सरकार ने हाल ही में एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को वित्त अधिनियम 2025 के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोग के लाभ मिलना बंद हो जाएंगे. सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यह दावा फर्जी है. सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी पीएसयू कर्मचारी को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उनके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाएंगे. आईएएनएस