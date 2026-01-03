क्या एक बार फिर होगी नोटबंदी, मार्च 2026 से ATM से नहीं निकलेंगे 500 के नोट ? क्यों उठी ये हवा, क्या है हकीकत ?

Advertisement
Rs 500 Note:  क्या सच में मार्च 2026 से 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा? क्या एटीएम से 500 रुपए के नोट निकलने बंद हो जाएंगे? लोग इस दावों के परेशान हो रहे हैं, लोगों को लगने लगा है कि सरकार इस बार 500 रुपये के नोट की नोटबंदी कर सकती है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 03, 2026, 07:48 AM IST
RBI on Rs 500 Notes: 8 नवंबर 2016 में सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर देश में 500 और1000 रुपये के नोट बंद कर दिए. सरकार के ऐलान के बाद लोगों को तय दिया गया, ताकि वो अपने पास रखे नोटों को बैंकों से बदल सकें. अब कछ सोशल मीडिया पोस्ट में फिर से दावा किया जा रहा है कि सरकार 500 रुपये के नोट बंद कर सकती है. सरकार 500 रुपये के नोटों को मार्च 2026 से बंद कर देगी. एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलने बंद हो जाएंगे. 

क्या ATM से नहीं निकलेंगे 500 रुपये के नोट  

इस वायरल पोस्ट के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या सच में मार्च 2026 से 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा? क्या एटीएम से 500 रुपए के नोट निकलने बंद हो जाएंगे? लोग इस दावों के परेशान हो रहे हैं, लोगों को लगने लगा है कि सरकार इस बार 500 रुपये के नोट की नोटबंदी कर सकती है. दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 से एटीएम से 500 रुपये के नोट आने बंद हो जाएंगे और फिर सरकार धीरे-धीरे उन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर देगी.  RBI के मास्टरस्ट्रोक से डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूज, डॉलर के साथ किया ऐसा खेला कि भर गई भारत की तिजोरी, ₹ को बूस्टर डोज

क्या है हकीकत, सरकार ने क्या दी सफाई ? 

सोशल मीडिया पर किए जा रहे ये दावे बिल्कुल गलत है. सरकार ऐसी किसी नोटबंदी की तैयारी में नहीं है. रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि 500 रुपये के नोट पहले की तरह की सर्कुलेशन में बने रहेंगे. उन्हें बंद करने का कोई प्लान नहीं है.  सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी बता दिया है. यानी साफ है कि 500 रुपए का नोट पूरी तरह वैध है और लीगल टेंडर है.  सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है.  

क्यों उठ रहे हैं सवाल  

सवाल ये है कि आखिर इतनी चर्चा हो रही है कि 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे.  ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से झूठ को फैलाया गया है. इससे पहले भी ऐसी अफवाह फैली थी. जून 2025 में भी ऐसी ही अफवाह फैली थी कि सरकार 500 रुपये के नोट को बंद कर सकती है. जिसके बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ किया था कि 500 रुपये को नोट पूरी तरह से सुरक्षित है और हमेशा से सर्कुलेशन में बने रहेंगे.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

RBI

