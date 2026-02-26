DNA: क्या गोल्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? जाएगा 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम!

अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि सोना ख़ज़ाना है और जिसके पास ये है वो दुनिया में जो चाहे कर सकता है. आज हम इसी ख़ज़ाने को डिकोड करने वाले हैं. रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाले गोल्ड ने पिछले कुछ हफ़्तों के दौरान रिकॉर्ड गिरावट भी देखी. लेकिन अब एक बार फिर सोने की क़ीमत में उछाल का ट्रेंड बताया गया है. और ये तेज़ी दुनिया भर में आने वाली है. आपको सबसे पहले सोने की क़ीमत को लेकर नए अनुमान के बारे में जानना चाहिए. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने वित्तीय संस्थानों में से एक जे पी मॉर्गन ने दावा किया है कि सोने के दाम में ज़ोरदार उछाल आने वाला है. ऐसा उछाल जो अब तक नहीं देखा गया था.

वर्तमान में सोने की क़ीमत 5,200 डॉलर प्रति औंस के आसपास है. लेकिन जे पी मॉर्गन के मुताबिक इस साल के अंत तक सोने का भाव 6,300 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगा. जी हां, 6,300 डॉलर प्रति औंस. यानी साल के अंत तक सोना लगभग 21 प्रतिशत महंगा होने वाला है. भारत के हिसाब से देखें तो इस उछाल के हिसाब से 24 कैरेट सोना 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला जाएगा. इसका ये मतलब है कि नवंबर-दिसंबर में जब भारत में शादी का सीज़न होगा तो सोना सबसे महंगा हो जाएगा. यानी लाखों परिवारों पर बोझ बढ़ जाएगा. कुछ दिन पहले तक सोने की क़ीमत के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि वो 1 लाख के नीचे चला जाएगा. लेकिन अब उसी सोने के बारे में नया आकलन है कि वो 2 लाख के पार चला जाएगा.

सोना सस्ता होने की उम्मीद में लोग कर रहे थे इंतजार

सोचिए, कहां तो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि सोने की क़ीमत में और कमी आएगी. कई लोग तो इस इंतज़ार में बैठे थे कि सोना सस्ता होगा तो ख़रीदारी करेंगे. लेकिन सस्ता होने के बदले अब सोने की क़ीमत में उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है. जे पी मॉर्गन ने सोने की क़ीमत में बढ़ोतरी के कारण भी बताए हैं. जे पी मॉर्गन के मुताबिक़ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में सोना ख़रीदेंगे. साथ ही निवेशक भी सोने की ख़रीदारी में पीछे नहीं रहेंगे. इसके अलावा कमज़ोर डॉलर, अमेरिका में कम ब्याज दर और आर्थिक-भूराजनीतिक अनिश्चितताओं की वजह से भी सोने की ख़रीदारी में बढ़ोतरी होगी.

इससे सोने की क़ीमत और ऊपर जाएगी.

जे पी मॉर्गन ने कहा है कि 2026 में सेंट्रल बैंक 755 टन सोना ख़रीदेंगे.

वहीं सोने के सिक्के और बिस्किट के रूप में 1,200 टन की डिमांड होगी

जबकि गोल्ड ETF में निवेश के तौर पर 250 टन सोने की ख़रीदारी होगी.

इस तरह केवल निवेश के रूप में 2200 टन से ज़्यादा सोना 2026 में ख़रीदे जाने की उम्मीद है.

सोने की क़ीमत में तेज़ी का अनुमान लगाने वाला जे पी मॉर्गन अकेला नहीं है. हाल के दिनों में कई बैंक और ब्रोकरेज फर्म सोने के दाम में बढ़ोतरी का अनुमान लगा चुके हैं. आपको इन अनुमानों के बारे में भी जानना चाहिए. बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक़ सोने का दाम अगले 12 महीनों में 6,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है. यानी भारत में 10 ग्राम सोना 2 लाख रुपये से ज़्यादा का होगा. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म UBS के मुताबिक अगले चार महीने में ही सोना 6200 डॉलर प्रति औंस हो जाएगा यानी भारत में 10 ग्राम सोना 2 लाख 8 हज़ार से ज़्यादा में मिलेगा.

29 जनवरी को सोना अपने सर्वोच्च स्तर पर था

ANZ के अनुसार इस साल की दूसरी तिमाही यानी मार्च के बाद सोने का दाम 5,800 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगा यानी भारत में क़ीमत 1 लाख 95 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास होगी और अब जे पी मॉर्गन के मुताबिक़ सोने का दाम 6,300 डॉलर प्रति औंस पहुंच जाएगा यानी भारत में क़ीमत 2 लाख 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा होगी. कुल मिलाकर देखें तो अनुमान भले ही अलग-अलग हैं लेकिन सबका ये मानना है कि सोने के दाम में ज़बरदस्त उछाल आने वाला है. और सोने का दाम 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास होने वाला है. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि 29 जनवरी को सोने का दाम अपने सर्वोच्च स्तर पर था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 29 जनवरी को सोने का भाव 1 लाख 93 हज़ार रुपये के पार चला गया था. वहीं 2 फरवरी को सोने का दाम गिरकर 1 लाख 53 हज़ार रुपये के आसपास हो गया था. यानी 5 दिनों में सोना 40 हज़ार रुपये सस्ता हो गया लेकिन अब नया अनुमान कहता है कि साल के अंत में सोना 2 लाख के पार चला जाएगा. सोचिए कितना उतार-चढ़ाव जारी है. सोने के दाम में ये उठापटक भारत के लोगों के लिए परेशान करने वाला है.

भारत में सोने का दाम बढ़ने से बिक्री में आती है गिरावट

भारत में सोना सिर्फ़ लाभ कमाने के लिए नहीं होता है बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेज कर रखे जाने के लिए भी होता है. पिछले साल सोने के दाम में ज़बरदस्त तेज़ी आने के बाद भारत में भी गोल्ड ETF में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है लेकिन शादी-ब्याह में आभूषण के रूप में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है. हर साल यहां 1 करोड़ से ज़्यादा शादियां होती हैं. यानी सोने के दाम में बढ़ोतरी का असर 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों पर पड़ेगा. उनके लिए सोना ख़रीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुनाफ़े का सवाल नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है. दाम बढ़ने से आभूषणों की बिक्री करने वाले व्यवसायियों और उनके यहां काम करने वाले कारीगरों पर भी असर पड़ता है क्योंकि बिक्री काफ़ी कम हो जाती है. पिछले साल दाम बढ़ने से आभूषणों की बिक्री में 24% की गिरावट आई थी. जब दाम 2 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा तो बिक्री पर और ज़्यादा असर होगा.

आज क्या रहा भारत में सोने का भाव?

इस विश्लेषण के अंत में आपको ये भी जानना चाहिए कि आज भारत में सोने का भाव क्या रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने के भाव में लगभग 1% की गिरावट आई है. वहीं सर्राफा बाज़ार में भी आज सोने के दाम में मामूली गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 986 रुपए गिरकर 1 लाख 58 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच गया है. यानी क़ीमत में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच सोने के दाम के लिए आज का दिन राहत भरा रहा.