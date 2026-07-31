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ITR 2026 फाइलिंग के लिए आखिरी कुछ घंटे बचे, अगर डेडलाइन बढ़ने का कर रहे हैं इंतजार, तो इनकम टैक्स का जवाब भी जानिए

Income Tax Return deadline: 31 जुलाई रात 12 बजे इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फाइलिंग की आखिरी घंटी बज जाएगी. अब तक सिर्फ 5.5 करोड़ लोगों ने ही फाइनिंग की है. अगर आप भी अब तक डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार का जवाब जान लीजिए. अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो क्या मुश्किल बढ़ने वाली है, वो भी समझिए.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 31, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:21 PM IST
ITR 2026 फाइलिंग के लिए आखिरी कुछ घंटे बचे, अगर डेडलाइन बढ़ने का कर रहे हैं इंतजार, तो इनकम टैक्स का जवाब भी जानिए

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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