/ITR 2026 फाइलिंग के लिए आखिरी कुछ घंटे बचे, अगर डेडलाइन बढ़ने का कर रहे हैं इंतजार, तो इनकम टैक्स का जवाब भी जानिए

Income Tax Return 2026 Deadline: एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आज ही खत्म हो रही है. 31 जुलाई रात 12 बजे तक अगर आप अपना टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएं, तो जुर्माने के साथ-साथ कई वित्तीय नुकसान के लिए तैयार रहना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक अब तक 5.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया है. आयकर डेटा के मुताबिक FY25 में भारत में कुल 12.13 करोड़ टैक्सपेयर्स हैं. यानी अभी भी करीब 7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. बहुत लोग इस इंतजार में हैं कि शायद डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है.
अगर आप भी इसी इंतजार में हैं कि डेडलाइन को फिर से बढ़ाया जाएगा, तो ऐसा ना करें और बिना देर के फौरन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें. 31 जुलाई के बाद डेडलाइन बढ़ाए जाने पर आयकर विभाग की ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं . सरकार ने भी इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है, बल्कि आयकर विभाग की वेबसाइट की तारीफ की है.
पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई थी. इस बार भी कई लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार की ओर से डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा. संसद में वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के बाद इस बार डेडलाइन बढ़ाने की उम्मीद ना के बराबर है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट हैवी ट्रैफिक लोड को संभालने में सक्षम है. मंत्रायल की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा चुका है और वेबसाइट 1 दिन में 1 करोड़ से अधिक ITR को हैंडल करने में सक्षम है. पीक टाइमिंग में प्लेटफॉर्म 1.61 करोड़ डेली ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकता है. एक समय में वेबसाइट रिटर्न फाइलिंग, लॉगइन, चालान पेमेंट, फॉर्म 26AS सर्विस जैसे काम को एक साथ हैंडल किया जा सकता है. 99 लाख से अधिक लॉगइन को एक समय में संभाला जा सकता है. वेबसाइट की सक्रियता को देखते हुए सरकार इस बार डेडलाइन को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. कई एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इस बार ITR की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी.
साल 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाया गया था. मई 2025 में CBDT ने नॉन एडिट टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था. केंद्र सरकार ने बाद में डेडलाइन को एक दिन के लिए फिर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया. दरअसल बीते साल आयकर की वेबसाइट में कई खामियां मिली थी. कई बार तकनीकी खामियों की वजह से ई-फाइलिंग की वेबसाइट स्लो होने की शिकायतें आई .
31 जुलाई की डेडलाइन उन लोगों के लिए जरूरी है, जो ITR-1 या ITR-2 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करते हैं. यानी उनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है. इस सीरीज में नौकरीपेशा, पेंशनभोगी, छात्र समेत वो टैक्सपेयर्स शामिल हैं, जिनकी आय वेतन एक या अधिक मकानों, ब्याज, डिविडेंड, कैपिटल गेन जैसे सोर्स से आते हैं.
अगर आप आज रात 12 बजे तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको लेट फीस भरनी होगी, ब्याज का भुगतान करना होगा. 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म होने के बाद यदि कोई टैक्स बकाया है,तो आपको डेडलाइन खत्म होने के बाद वास्तविक फाइलिंग की तारीख तक 1% प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा. टैक्स नहीं भरने पर आप लोन नहीं ले पाएंगे. रिफंड में देरी से लेकर कैपिनेट गेन का नुकसान झेलना पड़ सकता है.