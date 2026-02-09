India-US Trade Deal: रूसी तेल पर अमेरिका की ब्लैकमेलिंग, जासूसी में लगे ट्रंप के टास्क फोर्स... तेल खरीद पर भारत के इस जवाब से डील में आया नया ट्विस्ट !

Advertisement
India On Russia Oil Import:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर एक बार फिर से यूटर्न लेते हुए भारत के साथ ट्रेड डील के लिए हामी भर दी है. अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया.रूसी तेल की खरीद पर लगे टैरिफ को हटा दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 09, 2026, 04:50 PM IST
India-US Trade deal :  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर एक बार फिर से यूटर्न लेते हुए भारत के साथ ट्रेड डील के लिए हामी भर दी है. अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया.रूसी तेल की खरीद पर लगे टैरिफ को हटा दिया. ट्रेड डील के लिए अमेरिका की ओर से कुछ शर्तें रखी गई है, जिस पर विवाद हो रहा है.  ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत का पक्ष रख रहे हैं. जिस तरह से रूसी तेल की खरीद परर अमेरिका ने निगरानी रखने की बात कही है, जो बात ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए कहा है और जो बातें पीयूष गोयल कह रहे हैं उसमें काफी मतभेद दिख रहा है.  

रूसी तेल पर अमेरिका-भारत के बीच तालमेल नहीं  

रूसी तेल पर अमेरिका की ओर से रखी गई शर्तों पर पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील में इस बात का जिक्र नहीं कि कौन किससे खरीदेगा, किससे नहीं.  न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कौन क्या और कहां से खरीदेगा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में इसका जिक्र नहीं है.  पीयूष गोयल ने जिस अंदाज में ये बात कही वो अमेरिका की शर्तों से बिल्कुल अलग लगता है. पीयूष गोयल ने कहा कि तेल किसने खरीदना है, ये पूरी तरह बायर्स पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि रूस से कच्चे तेल की खरीदारी घरेलू खरीदारों यानी रिफाइनरियों पर निर्भर करता है. इसका भारत-अमेरिका ट्रेड डील के अंतरिम एग्रीमेंट से लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिका से कच्चे तेल या LNG, LPG की खरीद भारत के अपने रणनीतिक हितों में है. भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मालामाल हो रहा चीन,रूस की मेहरबानी से ड्रैगन की तिजोरी में आ रहे अरबों की दौलत

रूसी तेल पर अमेरिका की शर्तें, भारत पर नजर रखेगी ट्रंप की टास्क फोर्स  

जहां पीयूष गोयल रूसी तेल पर ये कह रहे हैं कि कौन किससे क्या खरीदता है इस बात का जिक्र नहीं तो वहीं अमेरिका की ओर से लगातार दावे आ रहे हैं कि भारत रूसी तेल की खरीदारी नहीं करेगा. अमेरिका ये दावा कर रहा है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी नहीं करेगा. अमेरिका की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि भारत की ओर से इसके लिए हामी भरी गई है. खुद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्हें आश्वासन मिला है कि भारत रूसी तेल की खरीदारी नहीं करेगा. अमेरिका ने तो टैरिफ हटाने और ट्रेड डील के लिए ये शर्त रख दी है कि भारत रूसी तेल की खरीद को बंद कर देगा.  Gold-Silver Rate: जिसका डर था वही हुआ, ₹17000 चढ़ गई चांदी, सोने ने लगाई तेज छलांग, गोल्ड-सिल्वर में इस हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है

 

भारत पर नजर रखेगी अमेरिकी टास्क फोर्स  

अमेरिका ने रूस से तेल इम्पोर्ट के चलते भारत पर जो 25 फीसदी टैरिफ लगाई थी उसे वापस ले लिया है. वहीं 25 फीसदी रिसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है, जो ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है.  इतना तो ठीक था, लेकिन अमेरिका ने शर्त रख दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उस पर दोबारा टैरिफ लगाया जा सकता है या उसपर कार्रवाई की जा सकती है. इस बात की निगरानी ट्रंप की टास्क फोर्स करेगी. ट्रेड डील को लेकर अंतरिम समझौते के ढांचे के अनुसार भारत रूस से फिर से तेल खरीदना शुरू कर दे इसके लिए उनपर निगरानी रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टास्क फोर्स बना दिया है. अमेरिकी सरकार के तीन मंत्रियों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो इस बात की निगरानी करेंगे कि भारत रूस से फिर से तेल का आयात शुरू न करें. इस टास्क फोर्स में वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल किया गया है.   

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

