Advertisement
trendingNow13173719
Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज पर ईरान की हफ्ता वसूली, इन 6 देशों को सबसे बड़ा नुकसान, क्या भारत को भी देना पड़ेगा ₹18 करोड़ का टोल टैक्स ? सरकार का जवाब जानिए

होर्मुज पर ईरान की हफ्ता वसूली, इन 6 देशों को सबसे बड़ा नुकसान, क्या भारत को भी देना पड़ेगा ₹18 करोड़ का टोल टैक्स ? सरकार का जवाब जानिए

India on  Hormuz Toll Tax:  क्या भारत को भी होर्मुज पर टोल टैक्स देना होगा या ईरान की दोस्ती काम आएगी ? होर्मुज पर टोल टैक्स लगने से किन 6 देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 10, 2026, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज पर ईरान की हफ्ता वसूली, इन 6 देशों को सबसे बड़ा नुकसान, क्या भारत को भी देना पड़ेगा ₹18 करोड़ का टोल टैक्स ? सरकार का जवाब जानिए

Iran On  Hormuz Strait: अमेरिका के साथ दो हफ्ते से सीजफायर के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आंशिक तौर पर बंद रखा है. युद्ध से पहले जिस रास्ते से रोजाना 140-150 जहाज तेल और गैस लेकर गुजरते थे, वहां से फिलहाल सिर्फ 15 से 16 जहाजों को निकलने की इजाजत दी जा रही है. होर्मुज पार करने के लिए जहाजों को भारी भरकम टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की निकासी के लिए 2 मिलियन डॉलर का टोल टैक्स रखा है. जहाजों को इस टोल का भुगतना बिटक्वाइन में करना होता है.  भारत के जहाज भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान, जो भारत को अपना दोस्त कहता है, उससे भी टोल टैक्स की वसूली करेगा? क्या भारतीय जहाजों को होर्मुज पर टोल टैक्स का भुगतना करना होगा ?  

क्या भारत को भी देना होगा होर्मुज पर टोल टैक्स ?  

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारतीय जहाजों से टोल टैक्स वसूला जाएगा या नहीं  इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि होर्मुज पर टोल टैक्स को लेकर भारत और ईरान के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की कोशिशें है कि उसे होर्मुज पर इस तरह का कोई फीस या चार्ज नहीं देना पड़े और भारतीय तिरंगा लगे जहाजों को होर्मुज में गुजरने से कोई दिक्कत ना हो. भारत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाजों के निशुल्क और सुरक्षित निकासी को लेकर ईरान के साथ संपर्क में है.  

पढ़ें- जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए युद्ध पर लगा 14 दिन का ब्रेक, उसका असली मालिक कौन है ? क्या समंदर में टोल TAX वसूला जा सकता है ?

Add Zee News as a Preferred Source

 

होर्मुज पर टोल की वसूली से गल्फ देशों को सबसे बड़ा नुकसान 

होर्मुज ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है. ऑयल और गैस के लिए महत्वपूर्ण 'चोक पॉइंट्स' में से एक है. दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, यहां से होकर गुजरता है. अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इस रास्ते से किसी भी जहाज को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के गुजरने का अधिकार (Right of Innocent Passage)  है, लेकिन ईरान इन नियमों की अनदेखी कर टोल की भारी भरकम वसूली कर रहा है.  होर्मुज पर टोल टैक्स की वसूली का सबसे बड़ा नुकसान गल्फ देशों को होगा. अर्थशास्त्रियों की माने को गल्फ देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान, और बहरीन के पास होर्मुज के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. तेल और गैस के बड़े उत्पादक और सप्लायर्स इन गल्फ देशों के पास ईरान की शर्त को मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. उनके पास तेल और गैस के निर्यात के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अलावा सीमित रास्ता है. ऐसे में इन देशों को होर्मुज पर टोल लगने का सबसे बड़ा नुकसान होगा.   

पढ़ें-  तेल से लबालब भरे इस देश में कौड़ियों के भाव बिक रहा है सोना, दूध-अंडे से भी सस्ता गोल्ड, खरीदकर भारत लाने का नियम भी जानिए

 

होर्मुज पर जहाजों से 20 लाख डॉलर की वसूली 

तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो सीजफायर समझौते के तहत होर्मुज से निकलेन वाले जहाजों से 20 लाख डॉलर तक का टोल टैक्स वसूलेगा. इस टोल का बंटबारा ईरान और ओमान के बीच होगा, हालांकि किसका हिस्सा, कितना होगा, इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को अब अपने कमाई का जरिया बनाना चाहता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

india oil

Trending news

गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
हम वहां का छोड़कर... फिर सांसद बने नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
cm nitish kumar news
हम वहां का छोड़कर... फिर सांसद बने नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
Punjab news
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल