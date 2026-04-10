होर्मुज पर ईरान की हफ्ता वसूली, इन 6 देशों को सबसे बड़ा नुकसान, क्या भारत को भी देना पड़ेगा ₹18 करोड़ का टोल टैक्स ? सरकार का जवाब जानिए

Iran On Hormuz Strait: अमेरिका के साथ दो हफ्ते से सीजफायर के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आंशिक तौर पर बंद रखा है. युद्ध से पहले जिस रास्ते से रोजाना 140-150 जहाज तेल और गैस लेकर गुजरते थे, वहां से फिलहाल सिर्फ 15 से 16 जहाजों को निकलने की इजाजत दी जा रही है. होर्मुज पार करने के लिए जहाजों को भारी भरकम टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की निकासी के लिए 2 मिलियन डॉलर का टोल टैक्स रखा है. जहाजों को इस टोल का भुगतना बिटक्वाइन में करना होता है. भारत के जहाज भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान, जो भारत को अपना दोस्त कहता है, उससे भी टोल टैक्स की वसूली करेगा? क्या भारतीय जहाजों को होर्मुज पर टोल टैक्स का भुगतना करना होगा ?

क्या भारत को भी देना होगा होर्मुज पर टोल टैक्स ?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारतीय जहाजों से टोल टैक्स वसूला जाएगा या नहीं इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि होर्मुज पर टोल टैक्स को लेकर भारत और ईरान के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की कोशिशें है कि उसे होर्मुज पर इस तरह का कोई फीस या चार्ज नहीं देना पड़े और भारतीय तिरंगा लगे जहाजों को होर्मुज में गुजरने से कोई दिक्कत ना हो. भारत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाजों के निशुल्क और सुरक्षित निकासी को लेकर ईरान के साथ संपर्क में है.

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होर्मुज पर टोल की वसूली से गल्फ देशों को सबसे बड़ा नुकसान

होर्मुज ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है. ऑयल और गैस के लिए महत्वपूर्ण 'चोक पॉइंट्स' में से एक है. दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, यहां से होकर गुजरता है. अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इस रास्ते से किसी भी जहाज को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के गुजरने का अधिकार (Right of Innocent Passage) है, लेकिन ईरान इन नियमों की अनदेखी कर टोल की भारी भरकम वसूली कर रहा है. होर्मुज पर टोल टैक्स की वसूली का सबसे बड़ा नुकसान गल्फ देशों को होगा. अर्थशास्त्रियों की माने को गल्फ देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान, और बहरीन के पास होर्मुज के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. तेल और गैस के बड़े उत्पादक और सप्लायर्स इन गल्फ देशों के पास ईरान की शर्त को मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. उनके पास तेल और गैस के निर्यात के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अलावा सीमित रास्ता है. ऐसे में इन देशों को होर्मुज पर टोल लगने का सबसे बड़ा नुकसान होगा.

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होर्मुज पर जहाजों से 20 लाख डॉलर की वसूली

तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो सीजफायर समझौते के तहत होर्मुज से निकलेन वाले जहाजों से 20 लाख डॉलर तक का टोल टैक्स वसूलेगा. इस टोल का बंटबारा ईरान और ओमान के बीच होगा, हालांकि किसका हिस्सा, कितना होगा, इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को अब अपने कमाई का जरिया बनाना चाहता है.