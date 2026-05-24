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यूरेनियम छोड़ने को तैयार हुआ ईरान, होर्मुज पर अब भी अड़ा...तेहरान की ताकत बना होर्मुज क्यों हुआ इतना जरूरी ?

Strait of Hormuz:  ईरानी मीडिया ने दावा किया कि होर्मुज पर अभी भी तेहरान का दावा है. ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा. ऐसे में यह सवाल है कि आखिर होर्मुज पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 24, 2026, 11:53 AM IST
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यूरेनियम छोड़ने को तैयार हुआ ईरान, होर्मुज पर अब भी अड़ा...तेहरान की ताकत बना होर्मुज क्यों हुआ इतना जरूरी ?

Iran-US War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने पर सहमति बनती दिख रही है. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने या दोबारा युद्ध शुरू होने की संभावना 50-50 है. Axios को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में फैसला होगा कि युद्ध होगा या समझौता. वहीं होर्मुज से लेकर यूरेनियम पर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं. 

यूरेनियम पर बन गई बात 

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है. यूरेनियम हमेशा से दोनों के बीच डेडलॉक बना हुआ था.अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर तनातनी का मुद्दा बना हुआ था. एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने का वादा कर रहा है. यूरेनियम के मुद्दे पर अगर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है तो युद्ध खत्म होने के आसार दिख रहे हैं. 

होर्मुज पर अभी भी तकरार

होर्मुज को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच सहमति बनने की उम्मीद नहीं दिख रही है. अमेरिका ने दावा किया होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा, लेकिन ईरानी मीडिया ने दावा किया कि होर्मुज पर अभी भी तेहरान का दावा है. ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा. ऐसे में यह सवाल है कि आखिर होर्मुज पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है.  

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होर्मुज ईरान की ताकत या कमजोरी ?  

 ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के बयान को गलत बताते हुए दावा किया है कि फिलहाल होर्मुज आजाद नहीं होगा. फार्स न्यूज के मुताबिक होर्मुज ईरान के ही नियंत्रण में रहेगा.हालांकि ईरान ने होर्मुज से पार होने वाले जहाजों की संख्या को बढ़ाने की बात कही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि युद्ध से पहले की तरह अब आजाद आवाजाही होगी. दरअसल ईरान होर्मुज पर टोल लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. ईरान और ओमान दोनों ही होर्मुज पर टोल लगाने पर सहमति बनने पर विचार कर रहे हैं. होर्मुज पर टोल लगाकर ईरान मोटी कमाई की प्लानिंग कर रहा है. फिलहाल टोल कितना लगेगा, इसपर फैसला नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि प्रति बैरल तेल के हिसाब से ईरान 1 डॉलर तक की वसूली कर सकता है. अनुमान लगाया  जा रहा है कि इससे हर जहाज से ईरान को 20 लाख डॉलर तक की कमाई हो सकती है.  युद्ध से हुए नुकसान के लिए ये कमाई बेहद अहम है. वहीं ईरान अपने तेल से अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करवा कर अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है. ईरान जानता है कि जिस रास्ते से दुनिया का 20 फीसदी तेल गुजरता है, उस रास्ते पर नाकेबंदी उसकी सबसे बड़ी ताकत है. ईरान उस ताकत को कभी नहीं छोड़ना चाहेगा.  

 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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