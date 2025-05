DNA: ट्रंप की सलाह के बाद भारत में iPhone बनाना बंद कर देगी Apple? अमेरिकी कंपनी को होगा इतना नुकसान

Made in India iPhone: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से आग्रह किया है कि वे भारत में iPhone का उत्पादन बंद करें और अमेरिका में निर्माण बढ़ाएं. ट्रंप ने भारत में एप्पल की बढ़ती निवेश योजनाओं पर चिंता जताई है. ट्रंप की सलाह के क्या मायने हैं और क्या भारत पर इसका कोई असर होने वाला है ? आज हम इस आपको एप्पल से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारी बताने जा रहे हैं. भले ही आप iPhone का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें से कई ऐसी जानकारियां ऐसी हैं जिससे अब तक आप अनजान होंगे.

एक iPhone को बनाने में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सभी प्रोडक्ट्स 6 महाद्वीपों के 46 अलग-अलग देशों से इंपोर्ट किया जाता है. फिर इन सभी प्रोडक्ट्स को भारत या चीन में स्मार्टफोन में लगाकर iPhone बनाया जाता है.

iPhone असेंबल से कितनी होती है कमाई?

1000 डॉलर की कीमत वाले एक iPhone से अमेरिका कंपनियों को 80 डॉलर, ताइवान को 150 डॉलर, दक्षिण कोरिया को 90 डॉलर, जापान को 85 डॉलर, वियतनाम-मलेशिया-जर्मनी को 45 डॉलर की कमाई होती है. जबकि चीन या भारत जहां iPhone असेंबल होता है उसे एक iPHONE पर केवल 30 डॉलर की कमाई होती है.

असेंबल का मतलब होता है सभी प्रोड्क्ट्स को जोड़ना और इस्तेमाल करने योग्य फोन बनाना. ट्रंप चाहते हैं कि फोन को बनाने काम अब भारत में नहीं अमेरिका में हो. लेकिन ये इतना आसान नहीं या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अब इसे समझिए.

भारत में वेतन 25 हजार रुपये से भी कम

भारत में iPHONE की फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति को औसतन हर महीने 24 हजार 650 रुपये मिलता है. जबकि अमेरिका में यही Cost बढ़कर कम से कम 2 लाख 46 हजार 500 रुपये हो जाएगा. यानी एक फोन को असेंबल करने का खर्चा 30 डॉलर से बढ़कर 300 डॉलर हो जाएगा.

एप्पल 1000 डॉलर के एक फोन पर 450 डॉलर कमाता है लेकिन फोन बनाने का काम अगर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है तो एप्पल की कमाई घटकर केवल 150 डॉलर रह जाएगी. ऐसे में एप्पल कीमत बढ़ा देगा और एक अनुमान के मुताबिक MADE IN AMERICA iPhone को खरीदने के लिए अमेरिका के लोगों को 1000 डॉलर के मुकाबले 3000 डॉलर खर्च करना पड़ेगा. अगर ऐसा होता है एप्पल की कमाई काफी कम हो जाएगा.

कोई भी कारोबार मुनाफे के लिए होता है, समाज सेवा या नुकसान के लिए नहीं. एप्पल के CEO टिम कुक इस बात को जानते हैं कि भारत और चीन में कम वेतन पर काम करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है.

कहां कितने लोग कर रहे हैं काम?

अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 78 करोड़, भारत में ये संख्या 59 करोड़ और अमेरिका में केवल 17 करोड़ हैं. अभी 80 फीसदी iPhone का प्रोडक्शन चीन में होता है. एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है. इसीलिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रहा और भारत से बेहतर विकल्प कोई और देश नहीं हो सकता है.

इसलिए एप्पल लगातार भारत में iPhone का उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है. भारत में अभी एप्पल के तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कुल iPhone का 20 फीसदी बना रहे हैं. एप्पल की भारत में जल्द दो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना है.अभी अमेरिका में 51 फीसदी से ज्यादा लोग iPHONE का इस्तेमाल करते हैं.

1 मिनट में 425 से 450 iPhone

जून के बाद अमेरिका में बिकने वाला हर iPHONE भारत में बना होगा. अभी एप्पल एक मिनट में 425 से 450 iPhone बनाता है जिसमें से भारत में हर मिनट 76 iPhone बनते है और अगले साल भारत में हर मिनट 114 iPhone बनाने की योजना है. इससे साफ है कि ट्रंप भले ही एप्पल CEO को भारत को छोड़कर अमेरिका आने की सलाह दे रहे हैं लेकिन टिम कुक अपने मार्गदर्शक स्टीव जॉब्स की रणनीति अपनाते हुए वही काम कर रहे हैं जिससे उनकी कंपनी को फायदा होगा.

एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि..Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. इसका मतलब है कि अपने दिल और अंतर्ज्ञान को मानने की हिम्मत रखें. ये किसी ना किसी तरह से पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं.

एप्पल के CEO टिम कुक आज अपने बॉस, दोस्त और मार्गदर्शक स्टीव जॉब्स के बताए इसी रास्ते पर चल रहे हैं. इसीलिए इस बात की संभावना बेहद कम है कि भारत छोड़ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाह टिम कुक गंभीरता से लेंगे.