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ITR Filing 2026: क्या 31 जुलाई ही ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है? जानिए किसे कब तक भरना होगा टैक्स रिटर्न

अगर आप ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको कौन-सा ITR फॉर्म भरना है. सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं है. सही फॉर्म और सही डेडलाइन जानकर समय पर रिटर्न दाखिल करें, ताकि जुर्माने और अन्य परेशानियों से बचा जा सके.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 26, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:52 PM IST
ITR Filing 2026: क्या 31 जुलाई ही ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है? जानिए किसे कब तक भरना होगा टैक्स रिटर्न
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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