/ITR Filing 2026: क्या 31 जुलाई ही ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है? जानिए किसे कब तक भरना होगा टैक्स रिटर्न

Income Tax Return : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को लेकर कई टैक्सपेयर्स के मन में भ्रम रहता है. अधिकांश लोग मानते हैं कि 31 जुलाई 2026 सभी के लिए आखिरी तारीख है, जबकि ऐसा नहीं है. अलग-अलग केटेगरी के टैक्सपेयर्स और ITR फॉर्म के अनुसार आयकर विभाग ने अलग-अलग डेडलाइन तय की हैं.
जो व्यक्ति ITR-1 या ITR-2 के जरिए अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2026 अंतिम तिथि है.
ITR-1 उन वेतनभोगी और पेंशनभोगी लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन, एक मकान और बैंक ब्याज जैसे स्रोतों से होती है तथा उन्हें शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य पूंजीगत लाभ नहीं हुआ है.
ITR-2 उन लोगों के लिए है जिन्हें शेयर, म्यूचुअल फंड, ETF, प्रॉपर्टी या सोना बेचने से कैपिटल गेन हुआ है या जिनके पास विदेशी संपत्ति अथवा विदेश से आय है.
जिन टैक्सपेयर्स को ITR-3 या ITR-4 दाखिल करना है और जिनके खाते ऑडिट के दायरे में नहीं आते, वे 31 अगस्त 2026 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं.
जिन मामलों में खातों का ऑडिट जरूरी है और ITR-5, ITR-6 या ITR-7 दाखिल किया जाता है, उनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.
यदि कोई टैक्सपेयर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो वह बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है. हालांकि, देर से रिटर्न भरने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस देनी पड़ सकती है.
सामान्य मामलों में ₹5,000 तक की लेट फीस
यदि कुल आय ₹5 लाख तक है तो अधिकतम ₹1,000 की लेट फीस
यदि टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी देना पड़ सकता है. साथ ही, देर से ITR दाखिल करने पर कुछ मामलों में बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने जैसी टैक्स सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता. अगर आप ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको कौन-सा ITR फॉर्म भरना है. सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं है. सही फॉर्म और सही डेडलाइन जानकर समय पर रिटर्न दाखिल करें, ताकि जुर्माने और अन्य परेशानियों से बचा जा सके.