/ITR Filing 2026: क्या 31 जुलाई ही ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है? जानिए किसे कब तक भरना होगा टैक्स रिटर्न

यदि टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी देना पड़ सकता है. साथ ही, देर से ITR दाखिल करने पर कुछ मामलों में बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने जैसी टैक्स सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता. अगर आप ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको कौन-सा ITR फॉर्म भरना है. सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं है. सही फॉर्म और सही डेडलाइन जानकर समय पर रिटर्न दाखिल करें, ताकि जुर्माने और अन्य परेशानियों से बचा जा सके.