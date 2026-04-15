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Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज में चल रहा लुका-छिपी का ये कैसा खेल,चीनी जहाज के यू-टर्न से युद्ध में ड्रैगन की हुई स्लो एंट्री, भारत की टेंशन बढ़ी

होर्मुज में चल रहा लुका-छिपी का ये कैसा खेल,चीनी जहाज के यू-टर्न से युद्ध में ड्रैगन की हुई 'स्लो एंट्री', भारत की टेंशन बढ़ी

US-Iran War: अमेरिका और ईरान युद्ध होर्मुज पर शिफ्ट हो चुका है. इस युद्ध में ट्रंप की ओर से नाकेबंदी ने चीन की भी एंट्री करवा दी है. ईरान और अमेरिका वॉर में चीन की एंट्री भारत के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 15, 2026, 11:59 AM IST
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होर्मुज में चल रहा लुका-छिपी का ये कैसा खेल,चीनी जहाज के यू-टर्न से युद्ध में ड्रैगन की हुई 'स्लो एंट्री', भारत की टेंशन बढ़ी

US Blockade in Hormuz: अमेरिका एक तरफ दावे कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ब्लॉकेड कर उसने ईरान की कमर तोड़ दी है और अब यह युद्ध खत्म हो रहा है. दूसरी तरफ अमेरिका के नाक के नीचे से नाकेबंदी के बावजूद जहाज निकल रहे हैं. अमेरिकी नाकेबंदी को पहले पहले चीनी जहाज  Rich Starry ने तोड़ा तो उसके बाद अब इसे नजरअंदाज करने का सिलसिला बढ़ता चला गया. अमेरिकी नेवी के दावों के उलट  होर्मुज से ईरान के जहाज गुजर रहे हैं. ईरान से जुड़े कम से कम पांच जहाज होर्मुज से गुजर चुते हैं. इनमें से तीन टैंकर ऐसे थे,जिन पर अमेरिका से पहले से प्रतिबंध लगाया था.इसके बावजूद अमेरिकी नौसेना इन जहाजों को रोक नहीं पाई.  10000 नौसैनिक, मरीन, एयरफोर्ट और 1 दर्जन से अधिक अमेरिका युद्धपोत इस नाकेबंदी में लगे हुए है, लेकिन सवाल यह कि अगर इतनी चौकसी है तो फिर जहाज होर्मुज को पार कैसे कर रहे हैं? चीन के जहाज को अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया? क्या अमेरिका की घेराबंदी ने चीन को भी इस युद्ध में धीरे-धीरे घसीट लिया है ? क्या अमेरिका का ब्लॉकेड प्लान फेल हो गया है ? सबसे बड़ा सवाल कि भारत क्यों चाहता है कि चीन और ईरान की तेल सप्लाई जारी रहे ?  

क्या अमेरिका की नाकेबंदी फेल हो गई है ?  

Kpler, एलएसईजी और मैरीन ट्रैफिक फर्म के डेटा के मुताबिक सिर्फ चीन का प्रतिबंध जहाज ही नहीं बल्कि अमेरिका की नाकेबंदी शुरू होने के बाद ईरान से जुड़े करीब 5 ब्लैकलिस्ट टैंकर बिना किसी रोक-टोक के होर्मुज को पार कर चुके हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पनामा का झंडा लगा एक टैंकर होर्मुज पार करके UAE के हमरिया बंदरगाह की ओर बढ़ा. मेडागास्कर का झंडा लगा तेल से भरा टैंकर इराक की ओर बढ़ रहा है,MKA नाम का जहाज ईरानी जहाज होर्मुज पार कर चुका है. वहीं अमेरिकी प्रतिबंधित जहाज लाइबेरिया झंडे के साथ होर्मुज पार कर चुका है.  इन जहाजों ने अमेरिकी नौसेना, जो खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना मानती है वो रोक नहीं पाई.  हालांकि बाद में अमेरिकी क्षेत्रीय कमान (CENTCOM) ने बयान जारी कर कहा है कि  उनकी नाकेबंदी पूरी तरह सफल रही है और चीनी जहाज रिच स्ट्रैरी को भी बुधवार को वापस होर्मुज लौटना पड़ा है. अमेरिका ने दावा किया है बीते 24 घंटों में किसी भी जहाज ने नाकेबंदी नहीं तोड़ी है.  

चीन के जहाज को अमेरिका ने क्यों नहीं रोका ?  

होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ने का काम अमेरिका प्रतिबंधित चीनी जहाज रिच स्टैरी ने किया. शंघाई जुनरुण शिपिंग कंपनी लिमिटेड के मालिकान हक वाले इस टैंकर को अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है. ब्लॉकेड के बावजूद यह टैंकर ईरान से 250000 बैरल मेथनॉल लेकर होर्मुज पार करते चीन की ओर बढ़ गया.  ऐसे में सवाल उठा कि आखिर अमेरिका ने चीनी जहाज को क्यों नहीं रोका ? दरअसल चीन पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है कि उसके और ईरान के बीच तेल को लेकर व्यापारिक समझैता है, जिसके बीच में वो न पड़े. ऐसे में अगर अमेरिकी नेवी चीनी टैंकरों का रास्ता रोकती तो होर्मुज में एक नया संघर्ष जन्म ले सकता है.  मई 2026 में डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जाने वाले है. अपनी चीन यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कोई विवाद नहीं चाहते हैं. 

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ईरान चीन के लिए कितना जरूरी है ?  

चीन भले ही मिडिल ईस्ट में खुलकर सामने नहीं आया हो, लेकिन उसके पर्दे के पीछे से ईरान की पूरी मदद की है. ईरान चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.  

ईरान के तेल निर्यात का 90 फीसदी चीन खरीदता है. 
ईरान को चीन के तेल निर्यात से सालाना 31.2 अरब डॉलर की कमाई होती है.
अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान से कच्चे तेल की खरीद करता रहा है.  
ईरान की सरकार का 45 फीसदी बजट चीन को किए गए तेल निर्यात से पूरा होता है.  
ईरान और चीन के बीच 25 सालों और 400 अरब डॉलर के लिए स्ट्रैटजिक साझेदारी है.  
चीन हर दिन ईरान से 1.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदता है, जो उसके कुल तेल आयात का 12 फीसदी है.  
ईरान चीन के 8 से 10 डॉलर डिस्काउंट पर तेल बेचता है.  

ईरान पर घेराबंदी से भारत पर अप्रत्यक्ष जोखिम, लेकिन सीधा प्रभाव

भारत ईरान से तेल आयात नहीं करता है. अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट के बाद भारत ने 7 साल बाद ईरान से 600000 बैरल  कच्चे तेल का आयात किया था.ऐसे में ईरान पर अमेरिका की घेराबंदी से भारत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष जोखिम का डर बना हुआ है. ट्रंप होर्मुज में शी जिनपिंग ने नहीं भिड़ना चाहते हैं.  भारत भी नहीं चाहता है कि ईरान और चीन के तेल की पाइपलाइन बंद हो. अगर अमेरिका की घेराबंदी की वजह से तेल की ये पाइपलाइन टूटती है, तो उसका असर भारत पर भी होगा. Kpler के मैनेजर मॉडलिंग एंड रिफाइनिंग एक्सपर्ट सुमित रितोलिया के मुताबिक ईरानी कच्चे तेल पर अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर भारत का सीधा जोखिम सीमित है, लेकिन 'सेकेंड-ऑर्डर इफेक्ट्स' चिंताजनक है. चीन के रास्ते यह असर भारत पर भी दिखेगा. अगर ईरान की तेल की सप्लाई अटकती है तो चीन, जो वर्तमान में ईरानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख करेगा. ऐसा होने पर तेल भंडारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे कच्चे तेल की बेंचमार्क कीमतें ऊपर जा सकती हैं. तेल की सीमित सप्लाई और बढ़ती मांग कच्चे तेल के दाम, शिपिंग कॉस्ट, बीमा खर्चों को बढ़ा देगा. भारत के लिए तेल आयात का बिल बढ़ सकता है. ऐसे में ईरान के तेल सप्लाई रुकने का मतलब तेल भारत में तेल के दाम बढ़ना है.  

 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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