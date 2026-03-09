Advertisement
युद्ध से उबल रहा तेल,कीमत 100 डॉलर के पार, पाकिस्तान-बांग्लादेश में अफरा-तफरी, भारत में पेट्रोल-डीजल का क्या हाल?

युद्ध से उबल रहा तेल,कीमत 100 डॉलर के पार, पाकिस्तान-बांग्लादेश में अफरा-तफरी, भारत में पेट्रोल-डीजल का क्या हाल?

Petrol-Diesel Price: ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार पहुंच गई है. तेल की सप्लाई अटकने से पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम 55 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. बांग्लादेश में सरकार ने तेल की खरीद-ब्रिकी पर पाबंदियां लगा दी है. भारत में LPG सिलेंडर के बाद क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे ? 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 09, 2026, 08:11 AM IST
युद्ध से उबल रहा तेल,कीमत 100 डॉलर के पार, पाकिस्तान-बांग्लादेश में अफरा-तफरी, भारत में पेट्रोल-डीजल का क्या हाल?

Crude Oil price: ईरान-अमेरिका-इजरायल की जंग का असर अब दुनियाभर पर दिखने लगा है. मिडिल ईस्ट की जंग ने कच्चे तेल की कीमत को धधका दिया है. क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. युद्ध का खतरनाक असर ऐसा कि कच्चे तेल की कीमत पहली बार 100 डॉलर के पार चली गई है. सोमवार, 9 मार्च को तेल की कीमत में 20 फीसदी की बड़ी तेजी आई और साल 2022 के बाद पहली बार क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर के पार पहुंच गए. 

आज कच्चे तेल की कीमत क्या है ?  

ईरान पर अमेरिकी हमले और जबावी कार्रवाई के बाद अनिश्चितता का माहौल है. मिडिल ईस्ट का युद्ध अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है. युद्ध के तनाव के बीच सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 18.35 डॉलर या 19.8% की बढ़त के साथ 111.04 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इससे पहले 14.38 डॉलर की तेजी के साथ इसका भाव 107.07 डॉलर प्रति बैरल पर था. वहीं WTI क्रूड ऑयल  15.27 डॉलर या 16.8% की तेजी के साथ  106.17 डॉलर प्रति बैरल पर है. बीते एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड 27 फीसदी और WTT क्रूड 35.6% महंगा हो चुका है.  पढ़ें-  मिडिल ईस्ट जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी ₹10000 हुई सस्ती, युद्ध के बीच तेल-गैस महंगा पर क्यों सस्ता हो रहा गोल्ड ?

 

क्यों ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं तेल के दाम ? 

मिडिल ईस्ट तेल का प्रमुख उत्पादक और सप्लायर है. ईरान के पास तेल का विशाल भंडार है, लेकिन जंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं. ईरान, सऊदी अरब, कतर जैसे देश इस जंग में शामिल हो गए हैं. तेल रिफाइनरियों का निशाना बनाया जा रहा है. प्रोडक्शन रोका जा रहा है. वहीं सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किए जाने की वजह से आ रही है. ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए होर्मुज तो बंद कर दिया है. दुनिया के 20 फीसदी तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है, ईरान ने उस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही रोक दी है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं.  पढ़ें-  जंग से भड़की महंगाई की आग, तेल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, भारत में सिलेंडर महंगा,पड़ोस में पेट्रोल-डीजल के ₹55 चढ़े, टंकी फुल करवाने की मची होड़

 

पाकिस्तान-बांग्लादेश में तेल पर हाहाकार

तेल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते भारत के पड़ोसी देशों में भयंकर स्थिति बन गई है. पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम में  55 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. पाकिस्तान में पेट्रोल 336 और डीजल 321 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है. बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़े की सरकार को पाबंदी लगानी पड़ी. पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बाधित होने की खबरों के बीच पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइन लगने लगी. लोग पेट्रोल-डीजल का स्टॉक बनाने लगे. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक,बांग्लादेश सरकार ने फ्यूल की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए राशनिंग सिस्टम लागू किया है, जिसके मुताबिक वाहनों को सीमित मात्रा में ही फ्यूल दिया जा रहा है.  

भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे ?  

कच्चे तेल की कीमतों में आ रही तूफानी तेजी के बाद भारतीय तेल कंपनियों पर दवाब बढ़ रहा है. होर्मुज बंद होने से तेल सप्लाई अटक रही है. भारत ने वैकल्पिक रास्ते तलाश लिए है, लेकिन शिपिंग और बीमा खर्च बढ़ने से तेल की लागत बढ़ रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमत और शिपमेंट बढ़ने से भारत में तेल कंपनियों पर दवाब लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए गए, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि सरकार ने लोगों को भरोसा दिया है कि फिलहाल तेल के दाम बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है. सरकार के आदेश के बाद भारत की तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में 1 डॉलर की तेजी आती है तो भारत के तेल का सालाना आयात बिल 2 अरब डॉलर तक बढ़ जाता है. 

आज 1 लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम 

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर, डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर. 
मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर, डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर.
कोलकाता में आज पेट्रोल 103.94 रुपये प्रति लीटर, डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर. 
चेन्नई में पेट्रोल का भाव 100.75 रुपये प्रति लीटर, डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर.

तेल के दाम में आएगा और उबाल

कच्चे तेल की कीमतों में अभी तेजी जारी रहने की उम्मीद है. ईरान में जारी संघर्ष और हॉर्मूज बंद होने से तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है.कच्चे तेल की कीमतों में अभी तेजी और आएगी. अमेरिका ने कहा है कि अभी हमले और तेल होंगे, वहीं ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है. संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों में पहले ही तेल उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है. रास्ता बंद होने से स्टोरेज टैंक तेजी से भर रहे हैं. ईरान रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में तेज की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है.  

 

