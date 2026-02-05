Petrol-Diesel Price: रूसी तेल से दूरी क्या भारत में बढ़ा देगी पेट्रोल-डीजल के दाम ? तेल पर ट्रंप की शर्तों पर क्या बोलीं वित्त मंत्री

India-Russia Oil: भारत अपने तेल खपत के लिए आयात पर निर्भर है. देश की कुल खपत का 85 फीसदी तक भारत आयात करता है, लेकिन ये आयात इन दिनों गरम मुद्दा बना हुआ है. रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने नकेल कस दी है. अमेरिका ने शर्त रखा है कि टैरिफ कम करने और ट्रेड डील के लिए भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा. अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा. तेल पर अमेरिका की शर्तों के बाद खर्च बढ़ने की आशंका बढ़ गई है. खर्च बढ़ने पर तेल कंपनियों का आयात बिल बढ़ेगा, जिसकी भरपाई आखिरकार ग्राहकों को ही करना होगा.

भारत में बढ़ सकती है पेट्रोल-डीजल की कीमत

भारत अपनी कुल जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. दिसंबर 2025 में भारत ने 2.159 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया. रूस भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है. जो भारत पहले 6-7 देशों से तेल खरीद रहा था, वो करीब 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है. अमेरिकी दबाव के चलते भारत अगर रूसी तेल के बजाए वेनेजुएला से तेल का आयात बढ़ाता है तो बिल बढ़ना तय है. बिना शोर किए भारत ने बांग्लादेश की चूड़ी टाइट कर दी, पाक समर्थक जमात-ए-इस्लामी यूं ही नहीं रट रहा इंडिया-इंडिया

Add Zee News as a Preferred Source

तेल का आयात बिल बढ़ाएगा तेल कंपनियों पर बोझ

भारत अगर अमेरिका की शर्तों को मानते हुए रूस से तेल खरीदना बंद करता है और वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो तेल कंपनियों का आयात बिल बढ़ेगा. इसका सीधा लॉजिक है कि आप जितनी दूर से तेल लाते हैं, उसकी शिपिंग लागत भी उतनी ही बढ़ती है. शिपिंग में लगने वाला समय बढ़ता है. इंश्योरेंस का बिल बढ़ता है, वेनेजुएला से तेल को भारत लाने में 22 से 27 दिन लगते हैं, अगर अमेरिका से लाए तो समय और लगेगा. ऐसे में तेल का बिल बढ़ सकता है.



क्या बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत: वित्त मंत्री

जब वेनेजुएला से कच्चे तेल खरीदने पर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका पर एक टीवी इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया तो उन्होंने न तो इससे इनकार किया और न ही हामी भरी. उन्होंने सिर्फ एक बात ही कही कि सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी, जो देश के लोगों के खिलाफ हो. जब उनसे पूछा गया कि अगर रूसी तेल नहीं खरीदेंगे तो क्या भारत में ईंधन महंगा होगा, जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो देशवासियों के खिलाफ हो. जो भी फैसला होगा वो देशहित में होगा.