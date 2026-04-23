अगले महीने 25 से 28 रुपये बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ? पेट्रोलियम मंत्रालय का आ गया जवाब

Petrol, diesel prices: ईरान युद्ध और होर्मुज संकट की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन टूट गया है. कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है. 70-75 डॉलर प्रति बैरल में बिकने वाला क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार जा चुका है. एक वक्त ऐसा भी आया जब कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर तक पहुंच गई. तेल के दाम और सप्लाई चेन टूटने की वजह से अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे तमाम देशों ने अपने यहां पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ा दी है, लेकिन भारत में सरकार ने पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतों को थाम कर रखा है. सरकारी तेल कंपनियों ने कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद रिटेल ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की है. इस बीच एक रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाद तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होगी.

क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल की कीमत ?

कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी होगी. तेल के दाम 25-28 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए जा सकते हैं. चुनाव की वजह से सरकार ने तेल के दामों को रोक रखा है. अब इन दावों पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने सफाई दे दी है. केंद्र सरकार ने इस खबर को फर्जी न्यूज करार दिया है. इन रिपोर्ट में फेक बताते हुए सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इन दावों को खारिज कर दिया है.

ब्रोकरेज फर्म की दलील और सरकार का इनकार

ब्रोकरेज फर्म ब्रोकरेज कंपनी कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटी में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान युद्ध की वजह से तेल कंपनियों पर भारी दबाव है, लेकिन चुनाव के चलते उन्होंने कीमतों को नियंत्रित कर रखा है. तेल कंपनियां चुनाव के बाद तेल के रिटेल प्राइस में करीब 25-28 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है. इस बात की संभावना है कि कीमतों को धीरे-धीरे बढ़ोतरी की जाए. ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हो गया है. होर्मुज बंद होने की वजह से शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहा है. मार्च में इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत 47 डॉलर प्रति बैरल बढ़ी है. क्रूड इंपोर्ट वॉल्यूम 15 फीसदी तक घट गया है. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इंपोर्ट बिल रोजाना 190-210 मिलियन डॉलर तक बढ़ गया है.तेल के दाम बढ़ने से तेल कंपनियों पर हर महीने 27000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है.

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सरकार ने दी दलील, कहा- नहीं बढ़ेंगे दाम

फर्म के इस दावे को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. सरकार ने बीते 4 सालों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित कर रखा है और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वैश्विक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं.

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