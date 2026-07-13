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AC कोच में सुहागरात की सजावट के बाद अब चलती ट्रेन में पूजा-पाठ...क्या ऐसा कर सकते हैं ? जानिए रेलवे का नियम

Indian Railway Saloon Coach: चलती ट्रेन में पूजा-पाठ का वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं ? क्या रेलवे कोच में पूजा की जा सकती है? कैसे सैलून कोच की बुकिंग होती है?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 13, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:22 PM IST
AC कोच में सुहागरात की सजावट के बाद अब चलती ट्रेन में पूजा-पाठ...क्या ऐसा कर सकते हैं ? जानिए रेलवे का नियम

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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