/AC कोच में सुहागरात की सजावट के बाद अब चलती ट्रेन में पूजा-पाठ...क्या ऐसा कर सकते हैं ? जानिए रेलवे का नियम

Indian Railway: ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी कोच में सुहागरात की सजावट के विवाद ने रेलवे की किरकिरी कराई ही थी, नया हंगामा शुरू हो गया. चलती ट्रेन में रुद्राभिषेक पूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं, जहां चलती ट्रेन में कुछ पंडित और लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं. वीडियो देखने को बात लोगों ने रेलवे के नियमों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए.
रेलवे ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और वेस्टर्न रेलवे की ओर से इस पर सफाई दी गई, हालांकि अभी भी कई सवाल है, जिसके जवाब नहीं मिले हैं और रेलवे की ओर से उसपर अभी भी चुप्पी साधी गई है.
वेस्टर्न रेलवे ने चलती ट्रेन में रुद्राभिषेक का वीडियो वायरल होने के बाद एक्स पोस्ट के जरिए ही सफाई दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि IRCTC के सैलून कार की बुकिंग 8 जुलाई 2026 को की गई थी. रेलवे ने साफ किया कि सैलून कोच की बुकिंग IRCTC की ओर से की गई थी, जिसे एक प्राइवेट संस्था ने बुक किया था, किसी सरकारी विभाग या अथॉरिटी ने नहीं. 8 जुलाई को की गई कमर्शियल बुकिंग के लिए 3,08,580 रुपये का एडवांस भुगतान किया गया था. 10 जुलाई को इसे नई दिल्ली (NDLS) से मुंबई (BDTS) जाने वाली ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा गया था. रेलवे ने साफ किया कि सैलून कार अलग से ट्रेन में जोड़ा गया था, वो नियमित ट्रेन का हिस्सा नहीं है. वेस्टर्न रेलवे ने स्पष्ट किया कि धार्मिक अनुष्ठान किसी सामान्य यात्री कोच में नहीं, बल्कि IRCTC के जरिए बुक किए गए एक सैलून कोच के अंदर किया गया है. जिसमें किसी भी यात्री की सुरक्षा के कोई समझौता नहीं हुआ है.
The Saloon Car was booked by IRCTC on 08.07.26.The party made an advance payment of Rs 3,08,580
as commercial booking. The Saloon Car was to be attached in Train No. 12926 Paschim Express on one way journey from New Delhi (NDLS) to Mumbai (BDTS) on 10.07.2026.
NR issued…
— Western Railway (@WesternRly) July 12, 2026
सैलून कोच रेलवे का निजी और लग्ज़री रेल कार होता है, जो सामान्य कोच से अलग होता है.आमतौर पर वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और अन्य वीआईपी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. एयर-कंडीशंड बेडरूम, किचन, लिविंग और डाइनिंग एरिया, अटैच्ड वॉशरूम समेत तमाम लग्जरी सुविधाएं होती है. आप भी IRCTC की वेबसाइट से इसे बुक कर कर सकते हैं. रेलवे नियमों के साथ आप IRCTC के जरिए कमर्शियल तौर पर सैलून कार की बुकिंग कर सकते हैं.
अगर आपने FTR (Full Tariff Rate) सर्विस के तहत पूरा सैलून कोच बुक करते हैं तो आप उसका निजी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपनी आस्था के अनुसार रेलवे के सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर अनुष्ठान कर सकते हैं. ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा, सह यात्रियों की असुविधा या ट्रेन में देरी जैसे नियमों से समझौता नहीं होगा. सैलून कोच की बुकिंग के समय ही किसी भी नुकसान और पेनेल्टी की भरपाई के लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा ली जाती है, जो कि रिफंडेबल होती है.
हां कोई भी रेलवे के सुरक्षा नियमों, गाइडलाइंस और तय किराया चुकाकर सैलून कोच की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के जरिए कर सकता है.सैलून कोच की बुकिंग कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है. किराए की बात करें, तो ये सफर पर निर्भर करता है. आमतौर पर 3 रात और 4 दिन के सफर के लिए इस कोच का किराया 1 लाख से शुरू होता है और दूरी, रूट, जरूरी शर्तें, रजिस्ट्रेशन आदि के साथ जुड़कर 2.5 से 3 लाख रुपये तक पहुंच जाता है.
IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप प्राइवेट सैलून कोच बुक कर सकते हैं. आप रेलवे की FTR (Full Tariff Rate) सर्विस के जरिए पूरा कोच या सैलून बुक कर सकते हैं. आपको IRCTC की FTR वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. सफर की तारीख, ट्रेन, स्टेशन, कोच समेत पूरी जानकारी भरनी होगी. प्रति कोच 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होगी. इसके अलावा सैलून कोच का तय किराया भी भरना होगा. आवेदन कम से कम 30 दिन पहले देना जरूरी होता है, ताकि रेलवे ऑपरेशनल मंजूरी दे सके.
आप भारतीय रेलवे के के नियमित ट्रेनों में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ नहीं कर सकते हैं. अगर आप कमर्शियल सैलून कोच के तहत पूरा कोच निजी उपयोग के लिए आरक्षित करते हैं, तो कर सकते हैं. हालांकि भारत गौरव (Bharat Gaurav) जैसे टूरिस्ट ट्रेनों में, जो कि खासतौर पर तीर्थयात्रा और धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से चलाए जाते हैं, उन ट्रेनों में रेलवे की ओर से निर्धारित व्यवस्थाओं में धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं.
Hello @AshwiniVaishnaw, does Indian Railways permit passengers to use a First AC coach for a suhagraat? pic.twitter.com/nDUQMkxEyt
— Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) July 8, 2026