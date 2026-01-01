Advertisement
आज खुला या बंद है शेयर बाजार, नए साल के पहले दिन बैंकों में होगा कामकाज या 1 जनवरी की छुट्टी ? दूर करें कंफ्यूजन

आज खुला या बंद है शेयर बाजार, नए साल के पहले दिन बैंकों में होगा कामकाज या 1 जनवरी की छुट्टी ? दूर करें कंफ्यूजन

Bank Holiday: साल 2026 की शुरुआत हो गई है. नए साल के पहले दिन शेयर बाजार और बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे ? इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. 1 जनवरी, गुरुवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं ? आपके शहर में बैंक खुलेंगे या नहीं ?

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 01, 2026, 08:28 AM IST
आज खुला या बंद है शेयर बाजार, नए साल के पहले दिन बैंकों में होगा कामकाज या 1 जनवरी की छुट्टी ? दूर करें कंफ्यूजन

1 Jan 2026 Holiday: साल 2026 की शुरुआत हो गई है. नए साल के पहले दिन शेयर बाजार और बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे ? इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. 1 जनवरी, गुरुवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं ? आपके शहर में बैंक खुलेंगे या नहीं ? इन तमाम कंफ्यूजन का जवाब आप यहां जानिए.  

आज शेयर बाजार खुले या बंद ?  

नए साल 2026 के पहले दिन ग्लोबल मार्केट के कई स्टॉक एक्सचेंज बंद हैं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में सामान्य तौर पर कामकाज होगा. NSE और BSE पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज खुली रहेंगी. शेयर बाजार में आज आप शेयरों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों बेंचमार्क में आज यानी 1 जनवरी, 2026 को सामान्य रूप से काम होगा. साल 2026 में स्टॉक मार्केट की 15 छुट्टियां रहने वाली है, जिसमें पहली छुट्टी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मिलने वाली है.  LPG Price Hike: 2026 की पहली सुबह ही फूटा महंगाई का बम, ₹111 बढ़ गए LPG सिलेंडर के दाम, अपने शहर का रेट चेक करिए

आज बैंक खुलेंगे या नहीं

शेयर बाजार में आज सामान्य काम काज होगा. वहीं 1 जनवरी को देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं, जबकि अधिकांश हिस्सों में बैंकों में कामकाज होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और अकाउंट-क्लोजिंग नियमों के तहत स्थानीय रीति-रिवाजों के चलते अलग-अलग राज्यों, शहरों में छुट्टियां अलग-अलग रहती हैं. 

आज कहां बैंक खुले और कहां बंद  
रिजर्व बैंक की लिस्ट के मुताबिक आज  1 जनवरी 2026 को मिजोरम, तमिलनाडु, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय में बैंकों की छुट्टी रहेगी, यानी यहां बैंकों में कामकाज नहीं होगा. वहीं देश के बाकी हिस्सों में आम दिन की तरह बैंक खुलेंगे. यानी दिल्ली, पटना, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहरों में बैंक खुले रहेंगे. जहां बैंक बंद है, वहां भी UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM  सर्विस जारी रहेगी. यानी आपको लेनदेन में कोई परेशानी नहीं होने वाली है.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

bank holiday

