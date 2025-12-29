क्या चांदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, 1 घंटे में ₹21000 लुढ़की कीमत, अचानक क्यों आया ये भूचाल, कहां पहुंचा दाम ?

Silver Price Crash: आम तौर पर चांदी को हम सब सोने से कम आंकते हैं, लेकिन इन दिनों चांदी की चर्चा सोने से से ज्यादा हो रही है.हो भी क्यों न, जो आज तक नहीं हुआ वो देखने को मिल रहा है. चांदी की कीमत उम्मीद से अधिक हो चुकी हैं. इस साल चांदी 1,49,423 रुपये महंगी हो चुकी है. बीते एक महीने में चांदी की कीमत में 30 हजार से अधिक बढ़ चुकी है. आज एक किलो चांदी खरीदने के लिए आपको ढाई लाख के करीब पैसे खर्च करने होंगे. दिसंबर के आखिरी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन चांदी ने सारे कयास फेल कर दिए और बाजार खुलने के साथ ही कीमत 2,54,174 रुपये के पार चला गया. हालांकि ये तेजी घंटेभर भी कायम नहीं रह सकी और कुछ ही मिनटों में चांदी की कीमत में 21000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली.

21000 रुपये गिर गई चांदी

MCX पर आज चांदी की शुरुआती कारोबार 2,54,174 रुपये प्रति किलो से हुई, लेकिन ये 21,000 रुपये गिरकर 2,33,120 के निचले स्तर पर पहुंच गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक चांदी 2,35,440 रुपए पर बंद हुई. अब सवाल ये कि चांदी की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट एक ही घंटे में कैसे आ गई. RBI के मास्टरस्ट्रोक से अमेरिका भी कंफ्यूज, डॉलर के साथ किया ऐसा खेला कि भर गई भारत की तिजोरी, ₹ को मिला बूस्टर डोज

क्यों क्रैश हुई चांदी

चांदी की कीमत में आई इस बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली है. चांदी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. ऐसे में आज निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली के चलते इसकी कीमत क्रैश हो गई. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की ओर से शांति समझौते के बढ़ती उम्मीदों के चलते चांदी की मांग में कमी आई. युद्ध समाप्त होने की बनती स्थिति के चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर चांदी की मांग कम होने से इसकी कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. जियोपॉलिटिकल टेंशन में आ रही कमी ने चांदी की मांग को कम कर दिया है, जो इसकी कीमत से दवाब को कम कर रहे हैं. वहीं डॉलर की मजबूती , ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के साथ-साथ औद्योगिक मांग में सुस्ती के चलते आज चांदी की कीमत पर भारी दवाब देखने को मिला है. इसके अलावा शिकागो मर्केटाइल एक्सचेंज ने चांदी के मार्च 2026 वायदा अनुबंध के लिए मार्जिन बढ़ा दी है. यानी अब निवेशकों को ज्यादा पैसा लगाना होगा, जिससे कुछ निवेशक इससे बाहर निकल जाते हैं.

क्यों चांदी का बुलबुला फूट गया है ?

चांदी में आई इस गिरावट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चांदी का बुलबुला फूट गया है ? क्या चांदी की कीमत गिरती रहेगी ? क्या आने वाले दिनों में चांदी और सस्ती होगी? इस साल अब तक चांदी ने 181% का रिटर्न दिया है, जो सोने से भी बेहतर प्रदर्शन है. ऐसे में अब इसकी कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सुधार कोई बड़ी गिरावट के तौर पर नहीं दिखेगा. अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म BTIG की माने तो चांदी की कीमत पैराबोलिक हो चुकी है, यानी इसकी कीमतें बहुत चेजी से ऊपर गई. वहां मार्केट एनालिस्ट मानते हैं कि चांदी की कीमत 2.40 लाख के आसपास रह सकती है.