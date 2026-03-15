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Hindi Newsबिजनेससबके लिए बंद, फिर भारत के कैसे खुले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दरवाजे, 92700 टन LPG लेकर निकले भारतीय जहाज, दिल्ली-तेहरान के बीच हुई सीक्रेट डील !

सबके लिए बंद, फिर भारत के कैसे खुले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के दरवाजे, 92700 टन LPG लेकर निकले भारतीय जहाज, दिल्ली-तेहरान के बीच हुई सीक्रेट डील !

Strait Of Hormuz:  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दो भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत मिल गई. ईरान ने दो भारतीय जहाजों को इस संवेदनशील क्षेत्र से गुजरने की परमिशन दे दी . जहां बाकी देशों के जहाज अब तक इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जहाज इसे पार कर जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं.   ईरान ने साफ-साफ शब्दों में ये कहा था कि होर्मुज से तेल की एक बूंद नहीं गुजरने देंगे, वहां उसने भारत के दो जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 15, 2026, 12:35 PM IST
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सबके लिए बंद, फिर भारत के कैसे खुले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के दरवाजे, 92700 टन LPG लेकर निकले भारतीय जहाज, दिल्ली-तेहरान के बीच हुई सीक्रेट डील !

India Oil and LPG Crisis: मिडिल ईस्ट जंग और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर ईरान की सख्ती के बीच LPG से लदे भारत के दो जहाज गुजरात तट पर पहुंचने वाले हैं. ईरान ने गैस से भरे दो भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी, जिसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही फारस की खाड़ी में फंसे 22 जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की हरी झंडी मिल जाएगी. अगर ऐसा हुआ तो भारत में मौजूदा गैस संकट खत्म हो जाएगा. लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी. होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों को पर्याप्त गैस मिलने लगेगी. करीब 92700 टन LPG गैस लेकर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के दो टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भारत की ओर बढ़ रहे हैं. अगले एक से दो दिन में ये भारतीय तट पर पहुंच जाएंगे. जहां ईरान ने साफ-साफ शब्दों में ये कहा कि होर्मुज से तेल की एक बूंद नहीं गुजरने देंगे, वहां उसने भारत के दो जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है.  

ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज पार करने की दी इजाजत  

भारत की मजबूत कूटनीतिक रणनीति की बदौलत दो भारतीय जहाज संवेदनशील समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने में सफल हुए हैं. शिपिंग मिनिस्‍ट्री के मुताबिक अभी भी 22 जहाज होर्मुज के पास सुरक्षित निकासी के लिए इंतजार कर रहे हैं. 4 कच्चे तेल के टैंकर, 6 एलपीजी और एक LNG लदे जहाजोंको होर्मुज पार करवाने के लिए सरकार ईरान से संपर्क में है. सरकार की ओर से कोशिशों के बीच ईरान ने दो भारतीय जहाजों को होर्मुज पार करने की इजाजत दे दी.   पढ़ें- 30 देशों ने खोली तेल की टोटी, फिर भी न लगा कीमतों पर ब्रेक, 40% महंगा हुआ क्रूड,पेट्रोल-डीजल का नया नियम, इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

 

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ईरान ने भारतीय जहाजों के लिए क्यों खोला होर्मुज स्ट्रेट ?  

ईरान पर अमेरिका और इजरायल हमले के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी युद्धपोत IRIS Lavan के नौसैनिकों को उनके स्वदेश भेजने की पहल की. भारत ने 180 ईरानी नौसैनिकों को ईरान भेजने मंजूरी दे दी. रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दिखा कि ईरानी नौसैनिक कोच्चि से तेहरान के लिए रवाना हुए. बता दें कि युद्ध के बीच ईरानी युद्धपोत में तकनीकी खामी के बाद भारत ने उसे कोच्चि में रूकने के अनुमति दी थी. 4 मार्च से ही यह युद्धपोत कोच्चि में खड़ा है. इस पोत में सवार 180 नौसैनिकों को भारतीय नौसेना ने अपनी सुविधाओं के साथ ठहराया. अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने बड़ा दिल दिखाने हुए ईरानी युद्धपोत को भारतीय तट पर रुकने की जगह दी. ईरान भारत के इस अहसान को उतार रहा है. उसने भारतीय जहाजों के लिए होर्मुज के रास्ते खोल दिए और दो जहाजों को गुजरने का रास्ता दिया.  भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते कुछ दिनों में 4 बार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है. माना जा रहा है कि जल्द ही भारत के लिए ईरान अपने इस रास्ते को खोल देगा.   पढ़ें-  तुरंत सरेंडर करें LPG सिलेंडर, वरना... गैस संकट के बीच सरकार का नया फरमान, 24 घंटे में ताबड़तोड़ बदल दिए ये नियम

 

क्या भारत-ईरान के बीच हुई सीक्रेट डील 

जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार और लेखक ब्रह्मा चेलानी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत और ईरान के बीच एक सीक्रेट डील की बात लिखी है. उन्होंने लिखा कि ईरान ने अपने 180 नौसैनिकों के बदले भारत के दो तेल और गैस के जहाजों के लिए होर्मुज का रास्ता खोज दिए. इस डील के तहत ही दो तेल टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई. भारत और तेहरान के बीच यह डील गुरुवार-शुक्रवार को इस मुद्दे पर बात बनी. इस समझौते के बाद कोच्चि में उतरी ईरानी फ्लाइट नौसैनिकों को लेकर तेहरान रवाना हुई और भारतीय जहाज होर्मुज को पार करते हुए भारत की ओर बढ़े. भारत ने ईरानी नौसैनिकों की मदद की, उसे अपने तट पर ठहरने दिया, बगले में ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को होर्मुज में सुरक्षित पैसेज दिया. हालांकि अभी भी भारत के 22 जहाज होर्मुज के गलियारे में इंजतार कर रहे हैं. भारत की ओर से ईरान से लगातार बातचीत हो रही है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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