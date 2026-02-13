Gold-Silver: आज चांदी ₹24000 सस्ती तो सोना भी फिसला, खरीदारी से लिए राइट टाइम या अभी करें इंतजार, जानिए एक्सपर्ट की सलाह

Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों को लेकर हर किसी के मन में बस एक सवाल है, क्या ये खरीदारी का रही टाइम है ? क्या सोना-चांदी (Gold-Silver) अभी गिरेगा या कीमतें और भागेगी ? बीते कुछ दिनों से सोने-चांदी में जो उठा-पटक हो रही है, उसका जवाब बड़े-बड़े धुरंधर नहीं दे पा रहे हैं, कोई इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है कि सोना अभी सस्ता होगा या महंगा ? हालांकि ये अनुमान लगाना भी आसान नहीं है, क्योंकि कमोडिटी का ये मार्केट सेटीमेंट से जुड़ा है. देश-दुनिया की खबरें इनकी कीमतों को बदल देती है. आज शुक्रवार की बात करें तो सोने-चांदी कीमत में गिरावट देखने को मिला है.

आज कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 13 फरवरी 2026 को सोने-चांदी की कीमत में कटौती हुई है. सोने-चांदी के दाम में आज लगातार दूसरे दिन गिरे हैं. आज एक किलो चांदी गिरकर 2,41,945 रुपए पर पहुंच गई तो वहीं 10 ग्राम सोना 1,52,751 रुपए पर आ गया है. चांदी की कीमत में आज 17 हजार की गिरावट आई तो वहीं सोना 2,899 रुपए फिसला. अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने सोने-चांदी की कीमतों में बिकवाली कर दी है. रोजगार से जुड़े अमेरिकी डेटा के चलते निवेशक सोने-चांदी से पैसा निकालकर बॉन्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं. Gold-Silver Price: अमेरिका में हलचल, भारत में औंधे मुंह गिरी चांदी, ₹1.60 लाख सस्ती, चेक करें 24, 22 और 18 कैरेट वाले सोने का आज का दाम

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,52,751 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,33,920 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,14,563 रुपये प्रति 10 ग्राम

क्या अभी खरीदें सोना या फिर करें इंतजार

सोने-चांदी की कीमतों का अनुमान लगाना आसान नहीं है. चूंकि यह बाजार देश-विदेश की खबरों, घटनाओं और सेंटीमेंट से जुड़ा है. ऐसे में इसकी कीमतों की भविष्यवाणी मुश्किल है. जिस तरह से मौजूदा वक्त में जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ट्रेड वॉर और टैरिफ की टेंशन बनी हुई है, शेयर बाजार में उठा पटक जारी है, सोने-चांदी कीमतों में हर दिन बदलाव हो रहा है. मार्केट एक्सपर्ट डॉ शरद कोहली सुझाव देते हैं कि जिन घरों में शादी-ब्याह है वो खरीदारी कर सकते हैं. वो उम्मीद कर रहे हैं कि चांदी में कुछ करेक्शन बाकी है. सोने को लेकर उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें बहुत बदलाव नहीं होंगे, हालांकि वो सलाह देते हैं कि लोग थोड़ा-थोड़ा कर खरीदारी करें. वहीं जो बेचना चाहते हैं उन्हें अभी रुकने की सलाह दी जा रही है. सोना-चांदी दोनों ही लॉग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे.