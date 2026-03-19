HDFC बैंक में क्या सच में कोई गड़बड़ है ? चेयरमैन के इस्तीफे से उठे सवाल, आपका भी है खाता तो ये समझना जरूरी है

Atanu Chakraborty HDFC Bank News: 12 करोड़ बैंक खाताधारकों वाले देश के सबसे बड़े निजी सेक्टर के बैंक HDFC को बड़ा झटका लगा है. बैंक में एक इस्तीफे की वजह से कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे गिर गया. बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के साथ ही उन्होंने बैंक के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया. उन्होंने लिखा कि बैंक के कामकाज के तरीके उनके मूल्यों से मेल नहीं खाते. इस खबर के सामने आने के बाद HDFC के निवेशकों में हड़कंप मच गया. उनकी चिंता बढ़ी कि कहीं बैंक के अंदर कोई बड़ी समस्या तो नहीं है. शेयरधारक धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे. खबर आने के कुछ मिनटों बाद ही बैंक के स्टॉक 8 फीसदी गिरकर 52 हफ्ते के लोअर लेवल पर पहुंच गए. बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक गिर गया. इस खबर के आने के बाद बैंक के ग्राहकों की भी चिंता बढ़ने लगी.

क्या HDFC बैंक में सब ठीक है ?

12.97 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दूसरा सबसे बड़ा बैंक है. बैंक के पास 12 करोड़ से अधिक खाताधारक हैं. बैंक के कामकाज पर सवाल उठाते हुए जैसे ही बड़ा इस्तीफा हुआ, शेयर क्रैश होने लगे, बैंक के खाताधारक परेशान होने लगे. लोगों की मन में सवाल उठता देख तुरंत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमान संभाला . रिजर्व बैंक ने Keki Mistry के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी. आरबीआई के अधिकारियों ने बैंक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. RBI ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं दिख रही. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि HDFC एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक है, जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है इसलिए बैंक के ग्राहकों और निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है. आरबीआई ने कहा कि बैंक का बोर्ड और मैनेजमेंट टीम दोनों ही सक्षम है और बैंक के पास पर्याप्त फंड हैं, उसका गवर्नेंस रिकॉर्ड बेहतर हैं, उसकी लिक्विडिटी बेहतर स्थिति में है. आरबीआई ने कहा कि वो आगे की राह के संबंध में बैंक से लगातार संपर्क में हैं. पढ़ें- कौन हैं रिटायर IAS अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे से हिल गया HDFC बैंक, रिजर्व बैंक को संभालना पड़ा मोर्चा

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बैंक के खाताधारक और निवेशक क्या समझे ?

एचडीएफसी मजबूती पूंजी वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हैं. बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुलकर बताया है. ऐसे में बैंक के खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक में आपकी जमापूंजी, सेविंग सब सुरक्षित है. वहीं बैंक खुद कह रहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है. बैंक को रिजर्व बैंक का सपोर्ट भी मिला हुआ है. बैंक के मैनेजमेंट और बोर्ड एक साथ दिख रहे हैं और रिजर्व बैंक स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं. ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों को कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे सुरक्षित बैंकों की लिस्ट में एसबीआई के बाद दूसरा सबसे सुरक्षित बैंक भी एचडीएफसी ही है. यानी आपके जमापूंजी सेफ है. इन खबरों से आपकी सेविंग पर कोई असर नहीं होगा. शेयर में गिरावट में शॉर्ट टर्म की स्थिति है.