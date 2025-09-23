Income Tax Refund: इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से तरफ से इस बार आईटीआर फाइल करने की आख‍िरी तारीख 16 स‍ितंबर तय की गई थी. र‍िटर्न फाइल करने की यह तारीख बिना ऑडिट वाले इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की थी. लास्‍ट डेट को बीते हुए करीब एक हफ्ते का समय हो गया है. ऐसे में काफी लोगों को उनका रिफंड मिल चुका है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर रिफंड में देरी की शिकायतें बढ़ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है क‍ि उन्होंने जून में ही रिटर्न फाइल‍िंग और वेर‍िफाई से जुड़ा काम कर द‍िया. लेक‍िन अभी तक भी रिफंड नहीं आया है.

10000 रुपये से कम के र‍िफंड जल्दी म‍िल रहे

ऐसे में सवाल यह है क‍ि क्या रिफंड की राशि इसकी टाइम‍िंग पर असर डालती है? टैक्‍स से जुड़े जानकारों का कहना है नियमों में र‍िफंड अमाउंट की राशि की कोई ल‍िम‍िट नहीं होती और प्रोसेस भी सभी के लिए एक जैसा है. लेकिन व्यवहार में 10,000 रुपये से कम के र‍िफंड जल्दी मिलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामले आमतौर पर आसान होते हैं. उदाहरण के लिए सैलरीड क्‍लास के रिटर्न में केवल टीडीएस एडजस्‍ट होता है ज्‍यादा कटौतियां नहीं होतीं. इसल‍िए यह जल्‍दी प्रोसेस हो जाता है. इस तरह के रिटर्न की जांच कम होती है, यही कारण है क‍ि रिफंड जल्‍दी जारी हो जाता है.

इस तरह के मामलों में हो रही जांच

एक जानकार ने कहा क‍ि छोटे रिफंड को इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से जल्दी प्रोसेस क‍िया जाता है क्योंकि इनका अमाउंट कम होता है. आमतौर पर रिटर्न फाइनल करने के कुछ दिनों में ही छोटे रिफंड जारी हो जाते हैं. दूसरी तरफ बड़े रिफंड की ज्‍यादा जांच होती है. यद‍ि कोई टैक्‍सपेयर पिछले सालों की तुलना में ज्‍यादा बड़ा रिफंड मांगता है तो टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट इसको लेकर एक्‍स्‍ट्रा जांच करता है. इसे इसल‍िए चेक क‍िया जाता है क‍ि र‍िफेड का क्‍लेम सही है या नहीं. यही कारण है कि छोटे और आसान रिफंड जल्दी मिलते हैं, जबकि बड़े रिफंड में समय लग जाता है.

जानकारों का कहना है क‍ि र‍िफंड के मामले में पेशंस रखना जरूरी है. छोटे रिफंड, खासकर 10000 रुपये से कम वाले र‍िफंड जल्दी बैंक अकाउंट में आ सकते हैं. लेकिन बड़े रिफंड में जांच के कारण समय लग सकता है. टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से धीरे-धीरे पेंड‍िंग मामलों को सुलझाया जाएगा. लेकिन रिटर्न क‍ितना पेचीदा है, यह इस पर भी निर्भर करता है.अगर आपका रिफंड 10,000 रुपये से कम है तो उम्‍मीद है क‍ि यह दूसरों की तुलना में जल्‍दी आपके अकाउंट में आएगा.