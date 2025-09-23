क‍ितना है आपका इनकम टैक्‍स र‍िफंड? इतने हजार वालों को फटाफट म‍िलेगा, ज्‍यादा वाले में क्‍यों हो रही देर?
बिजनेस

क‍ितना है आपका इनकम टैक्‍स र‍िफंड? इतने हजार वालों को फटाफट म‍िलेगा, ज्‍यादा वाले में क्‍यों हो रही देर?

ITR Filing: सोशल मीडिया पर रिफंड में देरी की शिकायतें बढ़ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है क‍ि उन्होंने जून में ही रिटर्न फाइल‍िंग और वेर‍िफाई से जुड़ा काम कर द‍िया. लेक‍िन अभी तक भी रिफंड नहीं आया है.

Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:54 PM IST
क‍ितना है आपका इनकम टैक्‍स र‍िफंड? इतने हजार वालों को फटाफट म‍िलेगा, ज्‍यादा वाले में क्‍यों हो रही देर?

Income Tax Refund: इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से तरफ से इस बार आईटीआर फाइल करने की आख‍िरी तारीख 16 स‍ितंबर तय की गई थी. र‍िटर्न फाइल करने की यह तारीख बिना ऑडिट वाले इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की थी. लास्‍ट डेट को बीते हुए करीब एक हफ्ते का समय हो गया है. ऐसे में काफी लोगों को उनका रिफंड मिल चुका है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर रिफंड में देरी की शिकायतें बढ़ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है क‍ि उन्होंने जून में ही रिटर्न फाइल‍िंग और वेर‍िफाई से जुड़ा काम कर द‍िया. लेक‍िन अभी तक भी रिफंड नहीं आया है.

10000 रुपये से कम के र‍िफंड जल्दी म‍िल रहे
ऐसे में सवाल यह है क‍ि क्या रिफंड की राशि इसकी टाइम‍िंग पर असर डालती है? टैक्‍स से जुड़े जानकारों का कहना है नियमों में र‍िफंड अमाउंट की राशि की कोई ल‍िम‍िट नहीं होती और प्रोसेस भी सभी के लिए एक जैसा है. लेकिन व्यवहार में 10,000 रुपये से कम के र‍िफंड जल्दी मिलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामले आमतौर पर आसान होते हैं. उदाहरण के लिए सैलरीड क्‍लास के रिटर्न में केवल टीडीएस एडजस्‍ट होता है ज्‍यादा कटौतियां नहीं होतीं. इसल‍िए यह जल्‍दी प्रोसेस हो जाता है. इस तरह के रिटर्न की जांच कम होती है, यही कारण है क‍ि रिफंड जल्‍दी जारी हो जाता है.

यह भी पढ़ें: इनकम टैक्‍स र‍िफंड में क्‍यों हो रही देरी? जांच में सामने आया सच, 700 करोड़ के गलत क्‍लेम का पता लगा

इस तरह के मामलों में हो रही जांच
एक जानकार ने कहा क‍ि छोटे रिफंड को इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से जल्दी प्रोसेस क‍िया जाता है क्योंकि इनका अमाउंट कम होता है. आमतौर पर रिटर्न फाइनल करने के कुछ दिनों में ही छोटे रिफंड जारी हो जाते हैं. दूसरी तरफ बड़े रिफंड की ज्‍यादा जांच होती है. यद‍ि कोई टैक्‍सपेयर पिछले सालों की तुलना में ज्‍यादा बड़ा रिफंड मांगता है तो टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट इसको लेकर एक्‍स्‍ट्रा जांच करता है. इसे इसल‍िए चेक क‍िया जाता है क‍ि र‍िफेड का क्‍लेम सही है या नहीं. यही कारण है कि छोटे और आसान रिफंड जल्दी मिलते हैं, जबकि बड़े रिफंड में समय लग जाता है.

यह भी पढ़ें: सरकार की बल्‍ले-बल्‍ले, लोगों ने Tax से फ‍िर भर दी झोली; बढ़कर इतना हुआ टैक्‍स कलेक्‍शन

जानकारों का कहना है क‍ि र‍िफंड के मामले में पेशंस रखना जरूरी है. छोटे रिफंड, खासकर 10000 रुपये से कम वाले र‍िफंड जल्दी बैंक अकाउंट में आ सकते हैं. लेकिन बड़े रिफंड में जांच के कारण समय लग सकता है. टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से धीरे-धीरे पेंड‍िंग मामलों को सुलझाया जाएगा. लेकिन रिटर्न क‍ितना पेचीदा है, यह इस पर भी निर्भर करता है.अगर आपका रिफंड 10,000 रुपये से कम है तो उम्‍मीद है क‍ि यह दूसरों की तुलना में जल्‍दी आपके अकाउंट में आएगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

income tax

;