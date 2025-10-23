Advertisement
trendingNow12972982
Hindi Newsबिजनेस

ITR र‍िफंड अभी भी नहीं आया? ऑनलाइन ऐसे चेक करें र‍िफंड स्‍टेटस और क्‍यों हो रही देरी

कई टैक्‍सपेयर को उनका रिफंड मिल चुका है लेक‍िन कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी इस सोच में है क‍ि आपका रिफंड क्यों नहीं आया तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के साथ ही देरी का कारण जान सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR र‍िफंड अभी भी नहीं आया? ऑनलाइन ऐसे चेक करें र‍िफंड स्‍टेटस और क्‍यों हो रही देरी

Income Tax Refund: ऐसे टैक्‍स पेयर ज‍िनकी इनकम का ऑड‍िट होने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्‍ट डेट 16 सितंबर 2025 थी. एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है. कई टैक्‍सपेयर को उनका रिफंड मिल चुका है लेक‍िन कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी इस सोच में है क‍ि आपका रिफंड क्यों नहीं आया तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के साथ ही देरी का कारण जान सकते हैं.

ऑनलाइन रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें

अपना रिफंड स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. अब पैन (PAN) और पासवर्ड से लॉगइन करें. लॉगइन के बाद फाइल क‍िये गए रिटर्न के सेक्शन में जाकर चेक करें क‍ि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ या नहीं और रिफंड बाकी है या नहीं. यद‍ि रिफंड प्रोसेस हो गया है तो 'Know Your Refund Status' ऑप्शन में जाकर संबंधित असेस्‍मेंट ईयर दर्ज करें. इससे पता चलेगा कि रिफंड रिलीज हुआ या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिफंड में देरी का कारण
भले ही सिस्टम फास्‍ट हो, देरी कई कारण से हो सकती है. एक आम कारण बकाया टैक्स की मांग है. कभी-कभी ड‍िपार्टमेंट आपका रिफंड पुराने बकाया टैक्स से एडजस्ट कर देता है. इसे चेक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें, पेंडिंग एक्शंस सेक्शन में जाकर बकाया चेक करें. यद‍ि ड‍िमांड है तो पेमेंट करें या असहमति होने पर जवाब दें. इससे रिफंड रुकने से बचा जा सकता है.
दूसरा कारण बैंक खाते की जानकारी वैल‍िड नहीं होना भी है. रिफंड सिर्फ वैलिडेटेड और पैन से लिंक खाते में ही आता है.

सतर्क रहें और नियमित चेक करें
रिफंड प्रोसेसिंग पहले से तेज हुई है लेक‍िन आपकी सतर्कता ज्‍यादा जरूरी है. बैंक डिटेल्स अपडेट रखें, बकाया मांग का जवाब जल्द दें और स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें. यद‍ि मामला थोड़ा पेचीदा है या हल नहीं होता तो टैक्स से जुड़े जानकारों से मदद लें. सही जानकारी और ध्यान से रिफंड बिना देरी के मिल सकता है. टैक्‍सपेयर्स की सलाह है कि वे अपने डॉक्‍यूमेंट तैयार रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करें. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल