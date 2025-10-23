Income Tax Refund: ऐसे टैक्‍स पेयर ज‍िनकी इनकम का ऑड‍िट होने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्‍ट डेट 16 सितंबर 2025 थी. एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है. कई टैक्‍सपेयर को उनका रिफंड मिल चुका है लेक‍िन कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी इस सोच में है क‍ि आपका रिफंड क्यों नहीं आया तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के साथ ही देरी का कारण जान सकते हैं.

ऑनलाइन रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें

अपना रिफंड स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. अब पैन (PAN) और पासवर्ड से लॉगइन करें. लॉगइन के बाद फाइल क‍िये गए रिटर्न के सेक्शन में जाकर चेक करें क‍ि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ या नहीं और रिफंड बाकी है या नहीं. यद‍ि रिफंड प्रोसेस हो गया है तो 'Know Your Refund Status' ऑप्शन में जाकर संबंधित असेस्‍मेंट ईयर दर्ज करें. इससे पता चलेगा कि रिफंड रिलीज हुआ या नहीं.

रिफंड में देरी का कारण

भले ही सिस्टम फास्‍ट हो, देरी कई कारण से हो सकती है. एक आम कारण बकाया टैक्स की मांग है. कभी-कभी ड‍िपार्टमेंट आपका रिफंड पुराने बकाया टैक्स से एडजस्ट कर देता है. इसे चेक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें, पेंडिंग एक्शंस सेक्शन में जाकर बकाया चेक करें. यद‍ि ड‍िमांड है तो पेमेंट करें या असहमति होने पर जवाब दें. इससे रिफंड रुकने से बचा जा सकता है.

दूसरा कारण बैंक खाते की जानकारी वैल‍िड नहीं होना भी है. रिफंड सिर्फ वैलिडेटेड और पैन से लिंक खाते में ही आता है.

सतर्क रहें और नियमित चेक करें

रिफंड प्रोसेसिंग पहले से तेज हुई है लेक‍िन आपकी सतर्कता ज्‍यादा जरूरी है. बैंक डिटेल्स अपडेट रखें, बकाया मांग का जवाब जल्द दें और स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें. यद‍ि मामला थोड़ा पेचीदा है या हल नहीं होता तो टैक्स से जुड़े जानकारों से मदद लें. सही जानकारी और ध्यान से रिफंड बिना देरी के मिल सकता है. टैक्‍सपेयर्स की सलाह है कि वे अपने डॉक्‍यूमेंट तैयार रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करें.