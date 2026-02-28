भारतीय बासमती चावल बाजार पर फटा इजरायल-ईरान जंग का बम, अरबों का होगा नुकसान; व्यापारियों की अटकी सांसें

Iran Conflict Affecting Basmati Rice Export: ईरान में इजरायल-अमेरिका की ओर से किए गए संयुक्त हमले ने जहां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया है तो वहीं तेहरान में भारतीय बासमती चावल के एक्सपोर्टर्स पर भी काफी दबाव बढ़ रहा है.
Israel-Iran Conflict: इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले को लेकर बढ़ती अस्थिरता का असर पश्चिम एशिया में भारत के आर्थिक हितों पर पड़ना शुरु हो गया है. एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो वहीं भारतीय बासमती चावल के सबसे बड़े बाजार ईरान में एक्सपोर्टर्स पर भारी दबाव बढ़ गया है.
'फॉर्च्यून राइस लिमिटेड' के डायरेक्टर और 'ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन' के महासचिव अजय भालोतिया ने बताया कि जंग शुरू होने से पहले पिछले 2 महीनों में ईरानी इंपोर्टर्स ने भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल के ऑर्डर दिए थे. इसके चलते भारतीय बाजारों में बासमती चावल की कीमत में तकरीबम 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोत्तरी हुई थी. 'NDTV' के मुताबिक भालोतिया ने कहा,' जंग शुरू होने के बाद से भारतीय बासमती चावल का निर्यात लगभग ठप हो गया है. भारत से ईरान को निर्यात की जाने वाली बासमती चावल की एक खेप फिलहाल रास्ते में है. मौजूदा हालात में ईरानी आयातकों को यह बासमती चावल मिल पाएगा या नहीं, इस बारे में काफी अनिश्चितता है.'
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत के कुल बासमती चावल का एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत एक्सपोर्ट ईरान को होता है, जबकि 20 प्रतिशत इराक को होता है. इन एक्सपोर्ट्स में कुल मिलाकर 20 लाख टन से ज्यादा बासमती चावल शामिल है, जिसका मूल्य 2 अरब डॉलर से ज्यादा है. पिछले साल 2025 में भारत ने ईरान को कुल 1.2 अरब डॉलर की कीमत के बासमती चावल एक्सपोर्ट किए थे. इस संघर्ष के चलते इराक को बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा. ईरान में चल रही जंग को लेकर बनी अनिश्चितता का असर पूरे सेंट्रल एशिया में चावल के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा. इस बात की संभावना है कि भारत से ईरान को होने वाले चाय एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा. साल 2024-25 में भारत से ईरान को लगभग 7 अरब रुपये मूल्य की चाय एक्सपोर्ट की गई थी.
बता दें कि ईरान में जंग शुरू होने से पहले ही राजनीतिक अनिश्चितता और आंतरिक संघर्ष चल रहा था, जिसका असर भारत के एक्सपोर्ट पर भी पड़ना शुरू हो गया था. पिछले महीने अमेरिका ने ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इन सब कारणों से ईरान की करेंसी, रियाल की वैल्यू 50 प्रतिशत तक गिर गया, जिससे ईरान के आम लोगों की परचेजिंग पावर में काफी कमी आ गई थी.