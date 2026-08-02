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31 जुलाई तक फाइल हुए 5.9 करोड़ ITR, प‍िछले साल से डेढ़ करोड़ कम; इस ग‍िरावट का क्‍या है कारण?

Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ लोगों ने इस बार र‍िटर्न फाइल क‍िया है. टैक्‍सपेयर्स की यह संख्‍या प‍िछले साल के मुकाबले काफी कम है. आइए जानते हैं क्‍यों आई यह ग‍िरावट?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 02, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:57 AM IST
31 जुलाई तक फाइल हुए 5.9 करोड़ ITR, प‍िछले साल से डेढ़ करोड़ कम; इस ग‍िरावट का क्‍या है कारण?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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