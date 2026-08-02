इस बार 31 जुलाई तक र‍िटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या में प‍िछले साल के मुकाबले बड़ी ग‍िरावट देखी गई है. साल 2025 में 7.3 करोड़ टैक्‍सपेयर्स ने आईटीआर फाइल क‍िया था. लेक‍िन इस बार यह संख्‍या घटकर महज 5.9 करोड़ रह गई. इस ग‍िरावट का कारण सरकार की तरफ से पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर में दी गई 12 लाख रुपये तक की बड़ी टैक्स को माना जा रहा है. दरअसल, न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्‍स फ्री कर रखा है. इसके अलावा 75000 रुपये के स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन का फायदा भी इस र‍िजीम में द‍िया जाता है.