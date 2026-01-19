Advertisement
Hindi Newsबिजनेस9 महीनों में सिर्फ 17 लोगों को नौकरी पर रखा, क्यों रुक गया हायरिंग का पहिया? जानिए क्या है पूरा मामला?

9 महीनों में सिर्फ 17 लोगों को नौकरी पर रखा, क्यों 'रुक' गया हायरिंग का पहिया? जानिए क्या है पूरा मामला?

हायरिंग में इस मंदी ने बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए चिंता बढ़ा दी है. ये लंबे समय से एंट्री-लेवल के अवसरों के लिए 'बिग फाइव'- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा पर निर्भर रहे हैं.  

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:44 PM IST
9 महीनों में सिर्फ 17 लोगों को नौकरी पर रखा, क्यों 'रुक' गया हायरिंग का पहिया? जानिए क्या है पूरा मामला?

IT Sector : देश के प्रमुख IT सर्विस फर्मों ने नई हायरिंग पर लगभग रोक लगा दिया है. 2025-26 वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में टॉप पांच कंपनियों में सिर्फ 17 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है. ये पिछले साल इसी अवधि में दर्ज किए गए 17,764 नेट एडिशन की तुलना में बहुत कम है. ये जानकारी द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए इंडस्ट्री डेटा में सामने आई है. इस डेटा से पता चलता है कि डिमांड कम हो रही है और AI-ऑपरेटेड डिलीवरी मॉडल को अपनाने में ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से नौकरियां जा रही हैं ये नई हायरिंग की आवश्यकता को भी कम कर रहे हैं. 

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बढ़ी टेंशन?

हायरिंग में इस मंदी ने बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए चिंता बढ़ा दी है. ये लंबे समय से एंट्री-लेवल के अवसरों के लिए 'बिग फाइव'- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा पर निर्भर रहे हैं. भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS ने नौ महीने की अवधि में अपने कर्मचारियों की संख्या में 25,816 की कटौती की है. इन कटौती में मिड लेवल और सीनियर लेवल के मैनेजर भी शामिल थे. 

दिसंबर में समाप्त तिमाही में गिरावट का रुझान और गहरा गया इस दौरान पांच फर्मों के संयुक्त कर्मचारियों की संख्या में 2,174 की कमी आई. जबकि इंफोसिस और विप्रो ने 5,043 और 6,529 कर्मचारियों को जोड़ा है. TCS ने 11,151 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है.

ये भी पढ़ें : क्या है डिजिटल करेंसी पर RBI का बड़ा प्लान? BRICS देशों को जोड़ने का सुझाव

2026 में 12-15% की ग्रोथ होने की उम्मीद

वर्कफोर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एडेको इंडिया के मुताबिक, पूरे भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में (जिसमें परमानेंट, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्टुअल रोल शामिल हैं) 2026 में हायरिंग में 12-15% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इससे लगभग 1,25,000 नई नकारियां मिलेंगी. रिपोर्ट में बताया गया है कि ये साल एक बड़ा बदलाव का प्वाइंट है क्योंकि नॉन-टेक इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक ऐड-ऑन मानने के बजाय डिजिटल, AI, डेटा इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी टैलेंट को अपने बिजनेस मॉडल के केंद्र में रख रही हैं.

ये भी पढ़ें : Budget 2026 : बजट में मैरिड कपल्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा! राहत पैकेज की तैयारी?

AI इंजीनियरिंग, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन जैसे क्षेत्रों में 2025 के दौरान IT और IT सर्विसेज में स्थिरता के शुरुआती संकेत दिखे थे. 2026 में सभी सेक्टर की कंपनियां टेक्नोलॉजी रोल के लिए हायरिंग बढ़ाएंगी, क्योंकि वे कंट्रोल्ड पायलट से फुल-स्केल डिप्लॉयमेंट की ओर बढ़ रही हैं. BFSI, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इस डिमांड के सबसे बड़े ड्राइवर हैं. इसमें टेक-फोकस्ड हायरिंग का लगभग 38% हिस्सा हैं.

FAQs

सवाल : टॉप IT कंपनियों में हायरिंग इतनी कम क्यों हो गई है?
जवाब :  ग्लोबल डिमांड में कमी, क्लाइंट बजट पर दबाव और AI-ऑपरेटेड डिलीवरी मॉडल अपनाने की वजह से कंपनियों को कम लोगों में ज्यादा काम कराने की क्षमता मिल गई है. इससे नई भर्तियों की जरूरत घट गई है.

सवाल : किन कंपनियों में सबसे ज्यादा असर देखा गया है?
जवाब :  TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech और Tech Mahindra. खासकर TCS ने 9 महीनों में 25,816 कर्मचारियों की कटौती की है.

सवाल : क्या यह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए खतरे की घंटी है?
जवाब : हां, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एंट्री-लेवल हायरिंग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और यही ग्रेजुएट्स का पहला टारगेट सेगमेंट होता है.

सवाल : क्या IT सेक्टर में नौकरियां खत्म हो रही हैं?
जवाब : नहीं, नौकरियां खत्म नहीं हो रहीं बल्कि रोल्स बदल रहे हैं. ट्रेडिशनल IT रोल्स घट रहे हैं, जबकि AI, डेटा, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे रोल्स बढ़ रहे हैं.

सवाल :  AI की वजह से कितनी नौकरियों पर असर पड़ा है?
जवाब : AI और ऑटोमेशन ने मैनुअल और रिपीटेटिव कामों की जरूरत कम कर दी है, जिससे मिड-लेवल और सपोर्ट रोल्स पर सीधा असर पड़ा है.

सवाल :  क्या 2026 में IT सेक्टर में सुधार होगा?
जवाब : हां. Adecco India के अनुसार 2026 में IT सेक्टर में 12–15% हायरिंग ग्रोथ की उम्मीद है, जिससे करीब 1.25 लाख नई नौकरियां बन सकती हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

